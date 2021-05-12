70 ili kucaklayacak 500 kişiyi işe alacak

SABANCI Holding’e bağlı Teknosa’nın CEO’su Bülent Gürcan, şirketin 2020 bilançosunu gözden geçirirken önce sektörün Türkiye’deki büyüklüğüne baktı:

-Teknoloji ürünleri pazarı 2020’de ülkemizde son 10 yılın en yüksek ciro büyümesini yakaladı, 89 milyar liraya ulaştı.

Bunda COVID-19 sürecinin etkisini irdeledi:

-Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve evden çalışma öne çıktı. Bilgi tejnolojileri/IT kategorisi yüzde 123 büyüdü. Telekomünikasyonda yüzde 33, beyaz eşyada yüzde 29, tüketici elektroniği/TV’de yüzde 27, küçük ev aletlerinde yüzde 15 büyüme oldu.

2021’in ilk ayının verilerini inceledi:

-Bu yıl sektörümüz yüzde 30 düzeyinde pazar büyümesi yakaladı.

Tüketici elektroniğinde dünyada online satış verilerini gözden geçirdi:

-2019’da dünyada teknoloji ürün satışlarının yüzde 28’i online kanallardan yapılırken, 2020’de bu oranın yüzde 33’e çıktığı tahmin ediliyor.

Türkiye için de tahmin yürüttü:

-Türkiye’de pazaryerleri ve geleneksel kanal dahil teknoloji ürün satışlarında online’ın payının yüzde 20-25’e çıktığı tahmini yapılıyor.

Bülent Gürcan’la görüntülü platformda buluştuk, sektörü ve Teknosa’yı konuştuk. Teknosa’nın 2020 yılı verilerini paylaştı:

-2020’de ciromuz 2019’a oranla yüzde 36 arttı, 5.6 milyar lirayı buldu. E-ticaret ciromuz yüzde 256 artışla 1 milyar liranın üzerine çıktı.

Teknosa’da e-ticaret artışına işaret etti:

-2019’da satışlarımızda online’ın payı yüzde 7 idi. 2020’de yüzde 19’a ulaştı.

Şirketin 2019’da 148 milyon lira zarar ettiğini belirtti:

-2020’de kârımızda 234 milyon liralık bir iyileşme oldu. 2019 zararını kapatıp, 85.3 milyon lira kâr ettik.

2021 yılı ilk 3 aylık verilerini de aktardı:

-Bu yıl ilk çeyrek ciromuz yüzde 39’luk artışla 1.5 milyar lirayı buldu. 3 aylık net kârımız 33.3 milyon liralık iyileşme ile 2.4 milyon lira oldu. 3 aylık e-ticaret ciromuz da yüzde 80 büyüdü, 202.4 milyon liraya çıktı.

Mağaza sayılarını merak ettim, yanıtladı:

-68 şehirde 207 mağazamız var. Yakında 2 ilimize daha giriyoruz. Bulunduğumuz şehir sayısı 70 olacak.

Yeri gelmişken yatırımlarına değindi:

-2019’da 38 milyon, 2020’de 39 milyon liralık yatırım yaptık. 2021’de 80 milyon liralık yatırım planımız var. Teknosa’yı bir “pazar yeri”ne dönüştürüyoruz.

Personel sayısını sordum, istihdamda artış işareti verdi:

-Şu anda 2 bin 300 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu yıl 500 kişiyi daha işe alma planımız var.

Mağazalarının AVM-cadde dağılımına dikkat çekti:

-137 mağazamız AVM’lerde, 70 mağazamız da caddede yer alıyor. Kendimizi AVM’lerle “etle tırnak gibi” görüyoruz.

Online satışlarının artmasına karşın ağırlığın mağazalarda olduğunun altını çizdi:

-Müşterilerin yüzde 88’i önce internete bakıyor. Alışverişini mağazada yapmayı tercih ediyor. Satış danışmanlarımızla ürün üzerinde konuşmak istiyor.

Mağaza sayılarında geleceğe dönük beklenti konusunda şu yorumu yaptı:

-Biz mağaza sayısı konusunda çok önemli küçülme ya da büyüme öngörmüyoruz. Daha çok optimizasyon üzerinde duruyoruz.

Tüketici elektroniği, COVID-19 sürecinde büyümeyi sürdürebilen sektörler arasında yer alıyor.

Türkiye’de pazarın 89 milyar liraya çıkması, Teknosa’nın 5.6 milyar liralık cirosu, bunu ortaya koyuyor.

Bu büyüme, istihdama da olumlu yansıyor…

Sağlık ve huzurla iyi bayramlar…

Kendi markasının yelpazesinde 1000 farklı ürün bulunuyor

TEKNOSA CEO’su Bülent Gürcan, 2015’ten itibaren devreye alınan “private label” (özel marka-market markası) ürünlerini anımsattı:

-Teknosa olarak “Preo” adlı markamızla farklı ürünler ürettirip, mağazalarımızda pazarlıyoruz. “Preo”nun yelpazesinde 1000 farklı ürün bulunuyor.

Dünyanın önde gelen satın alma gruplarından Euronics’in network’üne bağlanacaklarını bildirdi:

-Euronics üzerinden kendi markamız “Preo”yu 35 ülkede vitrine çıkarmayı planlıyoruz.

Satışta ilk sırayı yüzde 40 ile cep telefonu alıyor

TEKNOSA CEO’su Bülent Gürcan’a satışlarda ilk sıralarda yer alan ürünleri sordum, anlattı:

-Satışların yüzde 40’nı cep telefonları oluşturuyor. Dünyada da genelde cep telefonları aynı payı alıyor.

Tüketicinin cep telefonu cihazı yenileme temposunu merak ettim, yanıtladı:

-Ülkemizde geçen yıl 10.5 milyon adet cep telefonu satıldı. Yenileme temposu 2-3 yıl dolayında seyrediyor.

Taşınabilir bilgisayarlara işaret etti:

-Evde eğitim ve evden çalışma taşınabilir bilgisayar pazarını hareketlendirdi. Satışlarda yüzde 130’luk büyüme yaşandı.

Beyaz eşya ve TV’lerdeki eğilime dikkat çekti:

-Evlerde daha fazla zaman geçirilince, TV’lerin ekranları büyüdü. Buzdolabı ve fırınlarda da hacim büyütmeye dönük alışveriş hareketlendi.

Pandemiyle öne çıkan cihazlar üzerinde durdu:

-Kapalı ortamlarda havayı temizleyen cihazların satışları arttı. Elektrikli süpürgede hijyen özelliği arayışları öne çıktı.

Sabancı’nın payı yüzde 50 artı 1

TEKNOSA CEO’su Bülent Gürcan, geçen yıl sonlarına kadar Teknosa’da Sabancı Grubu’nun payının yüzde 60.28 olduğunu anımsattı:

-Grubumuz 26 Kasım 2020’de yüzde 10.28’lik hissenin daha Borsa İstanbul’da halka arz edileceğini duyurmuştu. Bu işlem bir ayda tamamlandı. Artık Sabancı Grubu yüzde 50 artı bir adetlik hisse ile çoğunluğu elinde tutuyor. Kalanı halka açık.

Ek halka arz sonrası Teknosa’nın sermayesinin artırılacağını bildirdi:

-Sermayemiz 110 milyon liradan 201 milyon liraya yükseliyor. Sabancı Holding, halka arzdan elde ettiğinden fazla tutarda, minimum 136.5 milyon lira ile sermaye artırımına katkı sağlayacak. Böylelikle Teknosa, 273 milyon liralık nakit girişiyle gücüne güç katacak.