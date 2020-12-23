70 milletten 65 bin çalışanın dini-töresel özel günlerini kutlarız

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Linkedin”de paylaştığı bir yazısının satır başlarını gönderdi:

• Doğum Günü, Cadılar Bayramı, Şükran Günü, Noel, Yılbaşı

Kutlasak, Kutlamasak...

Murat Ülker’in perakendeciler ve tüketiciye doğrudan dokunan üreticilerin “satışları artırma dönemleri” olarak gördükleri söz konusu günlerle ilgili yazısı ilgimi çekti:

- Kutlasak, kutlamasak? Bu suale, “evet” ya da “hayır” demek çok basit ve durumu muhafaza demek olurdu. Doğum günü, Cadılar Bayramı (Halloween), Şükran Günü (Thanksgiving), Noel (Christmas) ile ilgili bildiklerimi, okuduklarımı paylaşmak istiyorum.

Ülker, Fransız tarihçi Jean-Claude Schmitt’in “Doğum Gününün İcadı” kitabını kendisi için “iyi bir başlangıç” olarak niteleyip sürdürdü:

- Yıllardır global arenada iş yaptığım, farklı din ve kültürlerden insanlarla ortaklık kurup iş yaptığım, onları istihdam ettiğim için her ülkenin nasıl dini ve resmi bayramlara sahip olduklarını, o günlerde neler yapıldığını yakından biliyorum.

Godiva’yı satın alma görüşmelerini anımsadı:

- Godiva pazarlığının son deminde, Noel öncesi bir akşam yemeğinde ölçüyü kaçırınca tatlıdan imtina ettim. Satıcı taraf Campbell’in CEO’su, “Bu günler mübarek günler, yiyiniz, şifa olur” babında bir söz söyledi. İkna olup, tatlıyı da yedim.

Yıldız Holding çatısı altındaki şirketlerin çalışanlarına işaret etti:

- 70’ten fazla değişik pasaport sahibi 65 binden fazla kişiyle çalışıyoruz. Her birinin dinine, töresine uygun bayramlarını, özel günlerini tanıyor, mutluluk dileklerimizi iletiyoruz. Yerine göre ek tatiller veriyoruz.

Özel günleri sıraladı:

- Mesela bayramlarımız, kandillerimiz, Noel, Hannuka, Diwali, Nevruz, miladi, hicri, Çin yılbaşı...

Şu noktanın altını çizdi:

- Çeşitlilik adına kendi inancımızda olmayan, başka inanışa ait bir şeyi kutlamak gibi samimiyetsizlik yapmaktan kaçınarak, “Merry Christmas” yerine “Seasons Greetings” diyoruz.

Fransız tarihçi Schmitt’in doğum günü ile ilgili şu saptaması üzerinde durdu:

- Son yıllarda sosyolojik çalışmalar, doğum gününün küçük çocukların ilk sosyalleşmesi konusunda oynadığı rolü gösteriyor.

Araştırmalardan ortaya çıkan şu saptamayı aktardı:

- Sınıf arkadaşlarını doğum gününe davet etmenin, çağıracaklarını-çağırmayacaklarını özgürce seçmenin bir çocuk için önemli ve unutulmaz sosyalleşme deneyimlerinden olduğu anlaşılıyor.

Doğum günü kutlamanın bu yönünü hiç düşünmediğini kaydetti:

- Çünkü, bizde böyle adetler yoktu. Değerlendirmeye değer değil mi?

Ülker, yazısını şöyle noktaladı:

- Her vesile ile yılbaşı, doğum günü, evlilik, işimiz ile ilgili ve daha başka yıldönümlerini, kandil, bayram gibi mübarek günlerimizi, tüm vatandaşlarımızın töresel kutlamalarını, milli gün ve bayramlarımızı hep beraber kutlasak, daha iyi ve güzel olmaz mıydı?

Elbette daha iyi ve güzel olur değil mi?

Ertuğrul Özkök’ün doğum gününe katıldım, imrendim

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Linkedin'deki yazısında doğum günüyle ilgili değerlendirmesine şöyle girdi:

- Doğum günlerine ben çok önem vermem ama birçok insan çok önem veriyor. Sanki doğum günleri ile yaşamın ritmine, akışına karar veriliyormuş gibi. Sanki kutlanan yaş ondan sonra yapılacak ya da yapılmayacakların belirleyicisiymiş gibi oluyor.

" İsteyen kutlasın, istemeyen kutlamasın” deyip, ekledi:

- Ama kişi için doğum günü önemli görülüyor ise kulak verip kutlamayı unutmamak lazım.

Ailesinden örnek verdi:

- Bizim ailemizde kutlamalar pek azdır, artırmalıyız. Mesela bizim ikizlerin 18'inci yaşları vesilesiyle yakın akraba ve arkadaşlarımıza aile içinde bir yemek vermiş, sürpriz kutlama yapmıştım.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in davetiyle katıldığı bir doğum gününde hissettiklerini paylaştı:

- Dostum Güneştekin, Ertuğrul Özkök için geçen yıl düzenlediği doğum günü kutlamasına davet etmişti. Katılmış, imrenmiştim. Rabbim hepimize sağlık, afiyet, selamet versin.

Yılbaşını töremize göre kutlamak bana artık normal geliyor

PLADIS Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Linkedin”deki yazısında Noel ve yılbaşı kutlamalarını irdeledi:

- Noel, 25 Aralık’ta İsa'nın doğumunun kutlandığı Hıristiyan dini bayramıdır. Hıristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde Noel tatili, yılbaşı tatili ile birleştiriliyor. Bu yüzden de yılbaşı tatilinin parçası sanılıyor.

Yılbaşının yeni yıla girişin kutlaması olduğunun altını çizip, kendi yaklaşımını paylaştı:

- Miladi takvime göre yılbaşını kendi töremize uygun kutlamak artık bana normal geliyor.

Hicri ve Çin takvimine göre yeni yılı kutlayanlara yılbaşı kutlaması mesajı gönderdiğini kaydetti:

- Gençlere birbirlerine hediye alırken çok mutlu oluyorlar. Ailelerine kavuşuyor, sevdikleriyle yeni yıla girerken yaşadıkları sıcak duyguları hep yaşamak istiyorlar. Her yılın sonunda yeni bir yıla umutla başlamak istiyorlar. Niçin onları bu mutluluktan mahrum edelim?

Bu bölümde hindi tüketimiyle ilgili veri üzerinde de durdu:

- Türkiye, bir hindi ülkesi değil. Yılda 3-3.5 milyon hindi tüketiyoruz. Bunun 700 bini yılbaşında tüketiliyor.

ABD’de Şükran Günü’nde 40 milyon hindi tüketiliyor

GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Linkedin”deki yazısında “Cadılar Bayramı” ve “Şükran Günü”nü de analiz etti.

"Şükran Günü”nün (Thanksgiving) ABD'de resmi bayram olduğunu, her yıl kasım ayının dördüncü haftasında kutlandığını belirtip, ekledi:

- Şükran Günü, Allah’ın verdiği nimetlere şükredilen bir kutlama günüdür.

"Şükran Günü”ndeki hindi tüketimine işaret etti:

- ABD’de yılda 250 milyon hindi satılıyor. Bunun 40 milyonu Şükran Günü’nde, 22 milyonu da Noel’de tüketiliyor.