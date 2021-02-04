70 milyon liraya köy kuracak, beyaz yakalı ‘Nefes’ alacak

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (Finans Kulüp) Başkanı Dr. Önder Halisdemir, 2016 yılında Assos’da Behramkale Antik Kenti’ne bakan noktada 62 dönüm arazi aldı.

COVID-19 sürecinin başladığı günlerde söz konusu arazi üzerinde beyaz yakalılar için “köye dönüş” etkisi yaratacağını düşündüğü bir proje gündeme getirdi:

• Nefes Assos...

Mimari projesini Han Tümertekin’in tasarladığı köyde yer alacak birimler şöyle belirlendi:

- 50 adet tek katlı ve taş köy evi. Köy kahvesi ve meydanı ile köy enstitüsü donatıları bulunan 20 odalı deneyim oteli.

Halisdemir, proje için “format”ı şöyle ortaya koydu:

- Nefes Assos, “sürdürülebilir köy” olacak. Güneş enerjisi kullanılacak. Karbon ayak izi konusunda hedeflere uyacak.

Proje üzerinde çalışırken şöyle düşündü:

- Pandemi öncesi müteahhitler bize konut yaptı. Yapmaya da devam ediyorlar. Şimdi biz de gustomuza uygun proje geliştirelim.

Proje için yatırım bedelini hesapladı:

- 25 dönümü tarla olarak ayrılacak, değirmen de yer alacak köyümüz için 70 milyon liralık yatırım planlandı.

Yönetimini Bureu Veritas’ın üstleneceği proje için Avrupa Birliği’nden (AB) hibe de sağlandı:

- 20 odalı deneyim otelimiz için AB’nin “Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Programı” çerçevesinde 1 milyon 250 bin liralık hibe aldık.

Elektrikli araçlar için şarj noktaları oluşturulacak köyün 25 dönümlük tarlasına işletmeci seçimi de yapıldı:

• Komşuköy...

Halisdemir, 2022 yılı baharında yaşamın başlamasını planladığı köyle ilgili bir sonraki adımı da hayal etti:

- Belki bu projeyi köyden kasabaya dönüştürmemiz söz konusu olacak. Bu hayalimiz gerçekleşirse, alanımız 1 milyon metrekareye çıkacak.

Önder Halisdemir, Gelibolu’da 5 ortağından biri olduğu 18 megawatlık rüzgar santralı için bölgeye gidişi vesilesiyle Assos’daki 62 dönümlük araziyi aldı.

Pandemiyle birlikte “Nefes Assos” için yola çıktı...

Beyaz yakalılar, “Nefes” için kökten köye dönüşü düşünür mü?

‘Finans Yöneticileri’ 55 ilde örgütlendi

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Başkanı Dr. Önder Halisdemir, "Finans Kulüp”ün 1986 yılındaTurgut Telman başkanlığında kurulduğunu, Tevfik Altınok’un Onursal Başkan olduğunu belirtip, yönetim kurulu üyelerini sıraladı:

■ Semra Kuran (ING Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi), Aclan Acar (Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi), Cüneyt Sezgin (Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi), Fethi Hinginar (Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı), Halit Yıldız (Yönetim Danışmanı), Meriç Uluşahin (Türkiye Finans Katılım Bankası ve Pasha Bank Yönetim Kurulu Üyesi), Murat Yeşildere (EgonZehnder Partner), Çiğdem Gaye Braida Fernandez (Global MD Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Emre Alkin (Altınbaş Üniversitesi)

Halisdemir, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte 2018’de iş başına geldiklerinde şu kararı aldı:

- Finans Kulüp, 2001 öncesi etkili bir think thank kuruluşu idi.1995yılında vakıf statüsü kazanmıştı. Biz, Türkiye

Finans Yöneticileri Vakfı'nı bu sektördeki insanlarla etkili bir sivil toplum kuruluşuna dönüştürelim.

Bu kararla birlikte bir adım daha atıldı:

- İstanbul odaklı faaliyetlerimizi 81 ile yayalım. Anadolu'daki örgütlenmeyi emekli ve hali hazırda görevde bulunan banka müdürleriyle gerçekleştirebiliriz.

Kararın ardından örgütlendiği il sayısını 55’e çıkaran Vakıf, 81 ili hedef alan bir proje geliştirdi:

- Avrupa Birliği ile Finlandiya ve İspanya'nın katılımcı üye olduğu bir “KOBİ Akademisi” oluşturduk. Bu süreçte Afyon Ticaret Odası pilot oda olarak belirlendi. Proje 81 ile yayılacak.

Halisdemir, vakıfla ilgili bu gelişmeleri anlatırken, şu noktanın altını çizdi:

- Okullara “finans okur yazarlığı dersi” konuldu. Ancak, bu alanda öğretmen yok. Biz, vakıf olarak özellikle Anadolu'da bu açığı kapatma görevi üstleneceğiz.

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı’nın attığı yeni adımlar özellikle Anadolu’daki KOBİ’lerin işine yarayacak gibi görünüyor...

‘AB ülkelerinde ofis açın’ diyene kızardım ama gerekçe adaletmiş

DÜNYA Gazetesinin "Bölge Temsilcileri” buluşmasını önceki gün Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) konferans salonunda gerçekleştirdik.

Toplantı öncesi ve aralarında ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, ASO’nun önceki dönem başkanvekili Mehmet Doğanlar ve Basın Danışmanı Okan Saykun’la sohbet fırsatı bulduk.

Nurettin Özdebir, yan sanayi üreticilerine yurt dışından gelen şu talepleri anımsattı:

- Yan sanayi üreticisi şirketlerimize sürekli, “AB ülkelerinden birinde şirket ya da ofis açın, alım sözleşmelerimizi o ofisleriniz üzerinden yapalım” deniliyordu. Bu durumu genelde “Türkiye düşmanlığı yapıyorlar” diye yorumluyor ve kızgınlıkla karşılıyorduk.

Bu taleplerin altında yatan gerekçeyi yakın dönemde anladıklarını belirtti:

- Meğer bu talepler, “mahkemeye gidilmesi gereken sıkıntı yaşanırsa, adres AB ülkeleri olsun'niyetinden kaynaklanıyormuş. Çünkü, yabancıların ülkemizdeki hukuk sistemine maalesef güveni kalmamış. En basitinden açılan bir dava 3-4 yıl sürüyor.

Türkiye’den mal ve hizmet alan yabancıların "hak arama” için "AB ülkelerinde ofis” formülünü geliştirmesi, ülkemize yakışıyor mu?

Gerçek anlamda hukuk reformu için daha ne bekleniyor?