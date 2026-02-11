70 yaş üstü çiftçi hikayeleri artarken…

Google Haberler

TÜİK’in 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları...

Sanayiden eğitime, işgücünden emekli­lik sistemine birçok alanda gelecek projek­siyonu yapabilmemizi de olanak sağlıyor…

★★★

Örneğin…

Veride, çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını göste­ren toplam yaş bağımlılık oranına dikkat çekiliyor ve:

“2024 yılında yüzde 46.1 iken…

2025 yılında yüzde 46’ya düştü…

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı:

Yüzde 30.6’dan, yüzde 29.7’ye geriler­ken…

Çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı:

Yüzde 15,5’ten yüzde 16.2’ye yükseldi…” diye vurgu yapılıyor…

★★★

Altı çiziliyor:

“Türkiye’de 2025 yılında, çalışma ça­ğındaki her 100 kişi, 29.7 çocuğa ve 16.2 yaşlıya bakmaktadır.”

★★★

Çalışma çağındaki nüfusun oranı (15-64 yaş arası) yüzde 68.5’e yükselmesine de işa­ret ediliyor…

★★★

Bu verileri:

“İlginçtir:

65-74 arası 6 milyon kişiyi işgücünden saymıyoruz…

Yine ilginçtir:

Bu yaş aralığında “üreten büyüklerimiz” olmasaydı, örneğin tarım ürünlerinde, çok daha fazla “arz eksiği” yaşayacağımızı bili­yoruz…” şeklinde yorumlamıştım dün…

VELHASIL

Adıyaman’da tarımsal üretimle ilgile­nenlerin yaş ortalamasının 66’yı aştığını gösteren veriler var…

Bu veriyi, “Çalışma çağındaki 59 milyonun; 65-74 yaş arası 6 milyona baktı­ğını sanıyoruz…” başlığı altında, açıklama­ya çalışmıştım dün…

★★★

Okuyucularımdan aldığım mesajlardan 2 tanesini paylaşayım…

Özetle:

“…Babam 74, amcam 71 yaşında…

Denizli’nin Kale ilçesinde, tarım ürünle­ri üreterek 5 çocuk okuttular…

Hala üretmeye ve büyükşehirlerdeki 5 çocuk, 7 torunun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar…”

Özetle:

“…Kayseri’de mobilya üretiyorum…

Babam 68 yaşında ve ilçede hayvancılık­la uğraşıyor…

Zor zamanlarımızda, hepimizden maddi desteğini esirgemiyor…”

