70 yaş üstü çiftçi hikayeleri artarken…
TÜİK’in 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları...
Sanayiden eğitime, işgücünden emeklilik sistemine birçok alanda gelecek projeksiyonu yapabilmemizi de olanak sağlıyor…
★★★
Örneğin…
Veride, çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranına dikkat çekiliyor ve:
“2024 yılında yüzde 46.1 iken…
2025 yılında yüzde 46’ya düştü…
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı:
Yüzde 30.6’dan, yüzde 29.7’ye gerilerken…
Çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı:
Yüzde 15,5’ten yüzde 16.2’ye yükseldi…” diye vurgu yapılıyor…
★★★
Altı çiziliyor:
“Türkiye’de 2025 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 29.7 çocuğa ve 16.2 yaşlıya bakmaktadır.”
★★★
Çalışma çağındaki nüfusun oranı (15-64 yaş arası) yüzde 68.5’e yükselmesine de işaret ediliyor…
★★★
Bu verileri:
“İlginçtir:
65-74 arası 6 milyon kişiyi işgücünden saymıyoruz…
Yine ilginçtir:
Bu yaş aralığında “üreten büyüklerimiz” olmasaydı, örneğin tarım ürünlerinde, çok daha fazla “arz eksiği” yaşayacağımızı biliyoruz…” şeklinde yorumlamıştım dün…
VELHASIL
Adıyaman’da tarımsal üretimle ilgilenenlerin yaş ortalamasının 66’yı aştığını gösteren veriler var…
Bu veriyi, “Çalışma çağındaki 59 milyonun; 65-74 yaş arası 6 milyona baktığını sanıyoruz…” başlığı altında, açıklamaya çalışmıştım dün…
★★★
Okuyucularımdan aldığım mesajlardan 2 tanesini paylaşayım…
Özetle:
“…Babam 74, amcam 71 yaşında…
Denizli’nin Kale ilçesinde, tarım ürünleri üreterek 5 çocuk okuttular…
Hala üretmeye ve büyükşehirlerdeki 5 çocuk, 7 torunun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar…”
Özetle:
“…Kayseri’de mobilya üretiyorum…
Babam 68 yaşında ve ilçede hayvancılıkla uğraşıyor…
Zor zamanlarımızda, hepimizden maddi desteğini esirgemiyor…”
