7326 ayrıcalığı

Mesud ALTUNDAĞ

Vergi Müfettişi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi incelemelerine devam edilen mükellefler

7326 sayılı kanun hükümlerinden hala yararlanabilirler mi?

14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve matrah/vergi artırımına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mükellefler açısından da bir çok ayrıcalık tanıyan kanun hükümleri detaylı incelendiğinde vergi incelemesine devam edilen mükelleflerin ilgili kanunun bazı hükümlerinden yararlanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

7326 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin 9 numaralı fıkrasının (b) bendinde;"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilir. Şu kadar ki, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmayanlar madde hükümlerinden faydalandırılmaz." hükmü ile yine aynı fıkranın (c) bendinde; "Bu fıkranın (b) bendi kapsamında artırımda bulunanlar hakkında, artırımda bulundukları dönem ve vergi türlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden (bu tarih dâhil) önce veya yayımı tarihini izleyen günden itibaren on iki ay içerisinde başlanılan vergi incelemeleri ((b) bendinde belirtilen inceleme dâhil) ile takdir işlemlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay içerisinde sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez. Söz konusu vergi incelemelerinden bu süre içerisinde sonuçlandırılanlarla ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir." hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla vergi incelemesi devam eden mükellefin dikkat etmesi gereken en önemli husus tarihtir.

Hangi Tarih Önemli ?

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 140’ıncı maddesinin 6 numaralı fıkrasında; “İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir, tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.” denilmesine rağmen 7326 sayılı kanunda yer alan özel hüküm gereği, kanun yayım tarihi olan 14.06.2021 tarihinden itibaren on iki ay içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir ifadesinden Vergi Usul Kanununda yer alan ek süre hükmünün uygulanmayacağın da bilinmesi gerekmektedir.



Sonuç

Mükelleflerin incelenen takvim yılları/hesap dönemleri 7326 sayılı kanunun ilgili madde hükümleri gereği haklarında 30.06.2022 tarihine kadar yazılacak vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına girmemesi halinde 7326 sayılı kanun hükümlerinden yararlanabilirler.