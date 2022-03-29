74 bin konuta imza atan adam neden ‘yeşil alan devrimi’ yapıyor?

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Aslen Rizeliyiz, Bayburt nüfusuna kayıtlıyız, Ümraniye’de doğdum” diye başlıyor söze ve 19,5 yıllık KİPTAŞ Genel Müdürlüğü döneminde, İstanbul genelinde yaklaşık 74 bin konutun üretildiğini belirtiyor. İnşaat ve konutta böyle bir kariyer zor bulunur. Kendisine bu kariyerinin, başkanlık koltuğunda oturduğu Ümraniye’de, nasıl bir etkisi olduğunu soruyorum. Çünkü, çok yakın zamanda Türkiye’nin mega projelerinden biri olan İstanbul Finans Merkezi de Ümraniye’de faaliyete başlayacak. İlk etapta 40 bine yakın, zamanla 70 bini aşacak bir ‘beyaz yakalı göçüne’ sebep olacak proje bölgedeki konut açığını zirveye taşımış durumda. İsmet Yıldırım, bu dev projenin her şeyden önce ülke ekonomisine çok büyük katkısı olacağını vurguluyor ve ilginç bir giriş yapıyor:

“Ümraniye 1999 depreminden sonra zemini iyi olduğu için çok tercih edilen bir ilçe olmuş ve konut yapılaşması hızlanmış bir ilçemiz. Nüfus 800 bine gidiyor. Biz bu nedenle göreve seçildikten sonra konutta yapılaşmayı mümkün olduğunda yavaşlatmak istedik. Kentsel dönüşümlerde de imar artırmaktan yana olmadık. Bunun yerine ilçemizde kültür, sanat, eğitim ve spor tesisleri ile yeşil alanları süratle artırmaya bu konuda devrim yapmaya yöneldik. 330 dönümlük millet bahçesi yaptık ki bu proje tek başına Ümraniye’de bu zamana kadar yapılmış yeşil alan toplamından (250 dönüm) daha fazla bir yeşil alan oldu. Buna farklı bölgelerde 50 dönüm daha park ve yeşil alan ekledik. Şimdi sadece Ümraniye Millet Bahçesi’ne hafta sonları yaklaşık 20 bin kişi geliyor ve 6-7 bin araç trafiği oluyor.”

Finans Merkezi’nin göç yükü 4 ilçeye yayılacak

İstanbul Finans Merkezi’nin açılışı yaklaşırken, beyaz yakalı göçü bölgedeki konut fiyatlarını ve kiraları nasıl etkiledi ve açılıştan sonra da bu etki devam edecek mi? Başkan İsmet Yıldırım, “Projeye yakın mahallelerde çok hızlı fiyat artışları oldu” diyor. Şöyle devam ediyor: “Ümraniye’nin, gayrimenkul ve kira fiyatları ülke genelinde en hızlı yükselen ilçe olduğu söyleniyor. Yakın ilçelerimiz; Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Sancaktepe’de de konut fiyatlarında ve kiralarda çok hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Bence proje için yaşanan göçün daha uzak ilçelere kadar yayılması en sağlıklısı. Bunun için metro projelerinin Finans Merkezi ekseninde bir an önce tamamlanması çok önemli. Sonuçta Ümraniye’de toplamda 220 bin konut var ve dolu. Bunun, yeni yapılaşma ile çok artmasını da doğru bulmam. İlçemiz, 45 kilometrekarelik bir alanda şu anda resmi olarak 726 bin nüfuslu bir şehir.”

Kongre merkezi ve 530 dönümlük spor köyü

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede eğitim kalitesinin yükselmesi, sanat ve kültür faaliyetlerinin artması ve gençlerin spor yapması için altyapı ve üstyapı projelerine odaklandıklarını söylüyor ve bu konularla ilgili büyük projelerini sıralıyor: “Ümraniye Kongre Merkezi projemiz var. 530 dönümlük bir alanda Spor Köyü projemiz var ki proje kapsamında stat ve atletizm pistleri dahil altyapısıyla 28 spor dalında açık kapalı alanlar oluşturacağız. Yeşil alan konusunda da yeni bir devrim için hazırlandık. Şimdi 3 tane daha millet bahçesi yapacağız, bunlar; 550, 180 ve 60 dönümlük projeler olacak.”

Siyasete Özal ile başladım Erdoğan’la 1992'de tanıştım

Siyasete ilgisinin de lise çağlarında başladığını anlatıyor İsmet Yıldırım. 1984’te rahmetli Turgut Özal’ın liderliğine inanmış ve ANAP Kartal İlçe Teşkilatı’nda muhasip olmuş. Sonra Pendik ilçe olunca orada İkinci Başkan koltuğuna oturmuş. 1990’a kadar rahmetli Eymen Topbaş ile beraber siyasete devam etmiş. Semra Özal İstanbul İl Başkanı, rahmetli Mesut Yılmaz da Genel Başkan olunca ANAP’ı bıraktığını söylüyor. Şöyle devam ediyor: “Bence Turgut Özal, Türkiye’nin demokrasi ve ekonomi tarihinde çok büyük bir devrimcidir. Merhum Menderes ve Demirel’den daha büyüktür. Reis ise (Recep Tayyip Erdoğan) onun başlattığı işleri fersah fersah geçerek daha büyük devrimci oldu. Reis ile o il başkanıyken 1992’de tanıştık. Reis, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanınca yetişmiş kadromuz yoktu. Liyakat sahibi isimler arıyor, onlardan kadro kuruyordu, ben görev almak yerine kadroyu oluşturmada kendisine destek oldum. Bu arada ben aile şirketimizin işlerini geliştiriyordum ve İstanbul Ticaret Odası’nda da (İTO) 15 yıl meclis üyeliği yaptım. Mehmet Yıldırım dönemiydi ve bence İTO’da gelmiş geçmiş en başarılı başkan Mehmet Yıldırım’dır. Ben reis görevden alındıktan sonra KİPTAŞ Genel Müdürü oldum. Ali Müfit Gürtuna ile Kartal’da ilçede beraber çalışmıştık. Kendisi başkan olunca, teklif etti. Ben de reise sordum. 1 Ağustos 1999’da KİPTAŞ Genel Müdürü oldum. O koltuğa oturduğumda KİPTAŞ, 6 bin konut üretmişti, 6 bin de inşaat halindeydi. 19,5 yıl sonra ayrıldığımda, 86 bin konut üretmiş bir kurumdu. Ümraniye Belediye Başkanlığına da ilk kez 1989’da ANAP’tan aday olmak istemiştim. Ancak, Bedrettin Dalan ile Turgut Özal arasındaki gerilimde ben Özal’a yakın olduğum için Dalan adaylığımı engelledi. 2004’te de Ümraniye için niyetlenmiştim o zaman da reis, mevcut görevde kalmamın daha iyi olacağını söylemişti. Nihayet 2018’de telefonum çaldı ve reis ‘sen de belediye başkan adayı olabilirsin, hazırlan’ dedi.”

Yurtta kalarak lise okumak bana çok şey kazandırdı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 1970’lerin başında Bakırköy Lisesi’nde yatılı okuduğunu söylüyor: “Yurt hayatı bana çok şey öğretti. Çünkü mutfağımızdan, yemeğimiz, alışverişimiz, çamaşırımıza, bulaşığımıza kadar hepsinden öğrenciler olarak kendimiz sorumluyduk. Ekip çalışması, kendi işini kendin görmek benim için hayat boyu önemli avantaj oldu. Ben aslında hali vakti yerinde inşaatçı bir ailenin çocuğuydum. Liseden sonra Yıldız Teknik’te inşaat mühendisliği okudum. Babam Ahmet Galip Bey, (Doğu İnşaat) 1970’lerden itibaren çok başarılı projelere imza atan bir isimdir.”