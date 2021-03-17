74 ülkenin insanı Kaft’la ‘farklı’ oldu

Dünyada her şey hızla aynılaşırken, pek çok insan artık farklı olmak, farklı görünmek istiyor. Tasarım tişörtlerle kendi stilini yaratmak uzun bir süredir gündemde. Kaft, üç arkadaşın bu fikirle yola çıkarak kurduğu ancak 74 ülkeye e-ihracat yapan Türkiye’nin online tekstil markasına dönüştüğü bir girişim. Türkçe- İngilizce internet siteleri www.kaft.com'da Andorra’dan Vietnam’a Kanada’dan İtalya’ya kadar pek çok ülkenin fiyat seçenekleri var. 2016 yılında 154.9 bin TL’si ihracat olmak üzere 7.6 milyon TL ciro yapan şirket, pandemiden önce 2019’da 8.9 milyon TL’si ihracat 35.4 milyon TL’lik ciroya ulaşmış. Pandemi yılı 2020’de teslimat ve gümrük sorunları nedeniyle ihracatları bir miktar kan kaybetse de toplam cirolarını iç pazarı canlandırıp 47.4 milyon liraya çıkartmış durumdalar. Amsterdam’da kurdukları şirket ile de bu yıl yeni bir işbirliğine imza attılar. 2021’de etkinliklerini bu ülkedeki şirketlerinin amazon. de ile yaptığı anlaşma ile 8 ülkede artıracaklar. Kaft Tasarım Tekstil San. ve Tic. AŞ ortaklarından Ali Emre Arpacı, çok sayıda yerli ve yabancı tasarımcıyla çalıştıklarını kaydederek, “Pandemi sanatçıların bazılarına daha umut dolu çizimler yaptırdı, bazıları da daha karamsar oldu. Bunları seçerek sitemize koyuyoruz. Dünyada insanlar zincir mağazaların aynı kıyafetlerini giyiyor ve ‘aynı’laşıyor. Bu nedenle artık ‘farklı’ olmak önemli trendlerden biri” diyor. İnsanların tişört tasarım işini çok kolay zannettiğini de belirtiyor Arpacı ve “İyi bir altyapı ve operasyon yeteneği şart. Biz bu sayede 2016’da 56 olan ulaştığımız ülke sayısını 74’e çıkarttık” şeklinde konuşuyor. Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı tanıtım desteklerinden faydalandıklarını kaydediyor Arpacı ve “Bu sayede pek çok ülkeye ulaştık. Ancak hiç tanıtım yapmadığımız ülkelerden de bizi internetteki hikayelerimiz aracılığıyla buldular” diyor.

Pandemi yelpazeye yeni ürünler ekledi

Arpacı, kadın ve erkek için ayrı ürünler ürettiklerini ve tişört, şort, sweatshirt, çanta, tasarım objeler yaptıklarını anlatarak, şunları söylüyor: “Pandemide ürün yelpazesini geliştirmeye odaklandık. Şimdi baharlık bir ceket ve tasarım çizgileri olan bir pantolon ile farklı üretim tekstili olan bir şortu ürünlerimize dahil etmeye hazırlanıyoruz. Üzerinde X işareti olan çantalarımızı dünyanın çok farklı noktalarına sattık. Kaft bünyesinde 40 kişiyi istihdam ediyoruz.”

Sadece tasarımın hikayesini okumak için siteye girenler var

Ali Emre Arpacı, kaft.com’da her ürünün bir hikayesi olduğunu söylüyor. Tişörtler adeta konuşuyor. Mesela yandaki tişörtün hikayesi için John Lennon’dan şu alıntıyı yapmışlar "Çocukken bir düşüm vardı; kendi bisikletime sahip olmak istiyordum. Bisikletimi aldığımda Liverpool'daki, belki de dünyadaki en mutlu çocuktum. O bisiklet için yaşadım. Çoğu çocuk geceleri bisikletlerini dışarıda bırakıyordu. Ben bırakmıyordum. Benimkini her gece evin içine almakta ısrarlıydım ve hatta ilk gece bisikletimi yatağımda sakladım."