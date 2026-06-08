7582 sayılı kanun: Teknoloji, yazılım ve oyun endüstrisi okuması

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İş dünyası, yatırımcılar, vergi uzmanları ve teknoloji çevrelerinin gündeminde olan bu düzenlemeyi yalnızca mali bir başlık olarak değil, teknoloji, yazılım ve oyun endüstrisi açısından stratejik bir fırsat olarak da okumak gerekiyor.

Acaba bu düzenlemeyle üretim ülkesi kimliğimizin ötesine geçip, “yüksek katma değerli hizmet merkezi” vizyonunu güçlendirecek yeni bir aşamaya geçebilir miyiz?

Güçlü bir üretim, sanayi, lojistik ve ticaret ülkesi­yiz. Ancak yeni küresel ekonomide ülkeler artık yal­nızca üretim kapasiteleriyle değil; yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zekâ, siber güvenlik, bulut hizmet­leri, oyun teknolojileri, Ar-Ge, teknik destek ve dijital operasyon kabiliyetleriyle de rekabet ediyor.

Yazılım olmadan dijital dönüşüm olmaz.

Kanunda yazılım doğrudan “stratejik sektör” ola­rak isimlendirilmiş değil. Ancak dijital dönüşüm, tek­noloji danışmanlığı, veri analizi, Ar-Ge, teknik destek, ürün testi ve nitelikli hizmet merkezi gibi başlıkların tamamı yazılım sektörüyle doğrudan bağlantılı.

Çünkü yazılım olmadan dijital dönüşüm olmaz. Yapay zekâ, siber güvenlik, bulut hizmetleri, veri analitiği, oyun ekonomisi ve küresel teknoloji operasyonları sürdürülebilir hale gelemez.

Bu nedenle yazılım, genel hizmetler başlığı altın­da kaybolmamalı; bağımsız bir stratejik politika alanı olarak görülmelidir. Türkiye’nin yazılım için ayrı bir ihracat yaklaşımına, insan kaynağı planına, yatırım modeline, vergi perspektifine ve küresel markalaşma programına ihtiyacı var.

Kamu ve düzenleyici kurumlardan ne bekliyoruz?

Uygulama yönetmelikleri ve ikincil düzenlemeler­de teknoloji, oyun ve yazılım endüstrisinin gerçek ya­pısı dikkate alınmalıdır.

“Nitelikli Yazılım ve Dijital Hizmet Merkezi” modeli hem yabancı teknoloji merkezlerini çekebilir hem de yerli yazılım şirketlerinin küresel pazarlara açılmasını hızlandırabilir.

Bu nedenle yazılım geliştirme, SaaS, oyun tekno­lojileri, yapay zekâ, siber güvenlik, bulut, veri ana­litiği, test ve kalite güvence, teknik destek ve diji­tal dönüşüm hizmetleri açık biçimde bu modele da­hil edilmelidir.

Yazılım da üretim faaliyeti olarak tanınmalıdır. Ya­zılımda üretim; kod, algoritma, veri modeli, ürün mi­marisi, test, güvenlik, güncelleme ve fikri mülkiyet üretimiyle gerçekleşir. Fiziksel ürün çıkmaması, üre­tim yapılmadığı anlamına gelmez.

Yatırımcılar ve finans kuruluşları neyi görmeli?

Bu düzenlemenin gerçek ekonomik etkisi, sermaye­nin nereye yönlendirileceğiyle yakından ilgilidir. Tür­kiye’ye gelen veya Türkiye’den harekete geçecek ser­maye yazılım, oyun, yapay zekâ, siber güvenlik, bulut, veri merkezi ve dijital hizmet ihracatı alanlarına yön­lendirilmelidir. Finans dünyası yeni değerleme man­tığını daha iyi anlamalı. Fikri mülkiyet, ekip kalitesi, müşteri portföyü, abonelik geliri, teknoloji mimarisi ve ölçeklenme potansiyeli dikkate alınmalı.

Teknoparklar, TEKMER’ler, kuluçka merkezleri ne yapmalı?

Teknogirişim rozeti, dijital şirket tanımı, paya dö­nüştürülebilir borç, yatırım süreçleri ve erken aşama finansman mekanizmaları girişimcilere sade bir dille anlatılmalı. Yazılım ve oyun girişimlerinin yatırım al­maya uygun hale gelmesi için hukuki, mali ve kurum­sal hazırlık programları oluşturulmalı. Yatırım alabi­lir, ihracat yapabilir, fikri mülkiyetini koruyabilir, glo­bal müşteriye ulaşabilir ve ölçeklenebilir şirketlere dönüşmesine odaklanmalı.

Yazılım, oyun ve teknoloji şirketleri nasıl okumalı?

Yurt dışı gelir modellerini daha düzenli, belgelene­bilir ve ölçeklenebilir hale getirmeli. Yazılım lisans gelirleri, SaaS abonelikleri, teknik destek, bakım, gün­celleme, oyun içi gelirler, platform gelirleri, veri hiz­metleri ve dijital danışmanlık gelirleri daha kurumsal biçimde yönetilmeli. Kalite standardı, bilgi güvenliği, fikri mülkiyet yönetimi, uluslararası sözleşme kabili­yeti, yabancı dilde satış, global müşteri desteği, finan­sal raporlama ve ölçeklenebilir operasyon yapısı reka­betin belirleyici unsurları.

Oyun sektörü nasıl konumlanmalı?

Oyun, yazılımın en yaratıcı, en hızlı ölçeklenebilen ve en küresel alanlarından biri ve bu alanda güçlü bir potansiyele ve dikkat çeken örneklere sahibiz. Yazı­lım, tasarım, yapay zekâ, veri analitiği, kullanıcı dene­yimi, ödeme sistemleri, global pazarlama, platform yö­netimi ve fikri mülkiyet var.

Oyun firmaları yazılım ihracatı ve dijital hizmet ekonomisi içinde de değerlendirilmelidir. Oyun geliş­tirme, testi, canlı operasyon, kullanıcı desteği, lokali­zasyon, veri analitiği ve global yayıncılık destek hiz­metleri yüksek katma değerli hizmetlerdir.

Türkiye ne kazanır?

Doğru sahiplenme, uygulama ve doğru stratejiye bağ­layarak “yazılım geliştiren, oyun ihraç eden, veri iş­leyen, yapay zekâ üreten, siber güvenlik sağlayan, bulut hizmetleri sunan ve küresel teknoloji operas­yonlarını yöneten yüksek katma değerli bir bölge­sel teknoloji hizmet merkezi” haline gelebiliriz.

Son söz: Dijital kalkınma, teknoloji ihracatı ve stra­tejik özerklik hedefleriyle bütünleşmiş somut bir ey­lem programı.