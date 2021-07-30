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  4. 760 bin 282 adet bağımsız birimli konut ve işyeri riskli yapı kapsamında yenileniyor 

760 bin 282 adet bağımsız birimli konut ve işyeri riskli yapı kapsamında yenileniyor 

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girdiği 2012 yılından günümüze kadar ‘riskli alan’ ve ‘rezerv yapı alanları’ arasında yer alan yaklaşık 614 bin adet bağımsız birime ilave olarak 81 ilde 760 bin 282 adet bağımsız birimli konut ve işyerinin ‘riskli yapı’ kapsamında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre, riskli alan ve riskli yapılarda bulunan yaklaşık 753 bin adet bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemleri yapıldı,  kentsel dönüşümleri gerçekleştiriliyor.  81 ilde yürütülen riskli yapı tespitinde İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Manisa, Kocaeli, Eskişehir, Aydın, Denizli ilk 10 il olarak sıralandı.  

Milletvekillerinin kentsel dönüşüm konusundaki sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, kentsel dönüşümün öncelikle yerel idarelerin talepleri üzerine değerlendirilen ‘riskli alanlar’  ve vatandaşların başvuruları üzerine tespit edilen ‘riskli yapılar’ üzerinden,  Bakanlık tarafından sağlanan teknik ve mali destekler eşliğinde ilgili belediyeler, TOKİ ve vatandaşların katılımı ile sürdürüldüğünü kaydetti.  

3179 kamu binasında çalışma yapıldı  

Kamu binalarındaki durumu da değerlendiren Bakan Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 5.5 milyon metrekare büyüklükteki 3 bin 179 adet kamu binasında deprem dayanımlarının belirlenmesi ve gerektiğinde güçlendirme projelerinin hazırlanması çalışmaları yapıldığını söyledi. Bakan Kurum, “Halen kurumlar tarafından talep edildiği takdirde Bakanlığımızca bu çalışmalar yürütülmektedir. Diğer yandan, bazı kamu kurum ve kuruluşları da geçen zaman içerisinde Bakanlığımız dışında kendi bünyelerinde veya valilikler kanalıyla deprem inceleme çalışmalarını yürütmektedirler” dedi.  Kurum, bina performans analizi niteliğinde olmamakla birlikte geliştirilen bir metot ile kamu yapılarının envanterlerinin çıkarıldığını ve risk önceliklendirilmesi yapılarak, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını amaçlayan metot doğrultusunda 81 ilde çalışmalara başlandığını belirtti. 

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