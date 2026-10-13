77. Uluslararası Uzay Kongresi

Antalya’da düzenlenen “Uzayın Olimpi­yatları” olarak anılan kongre (IAC2026) Türkiye için bir ilk. 1950’de Paris’de Alexand­re Ananoff öncülüğünde gerçekleşen Astrono­tik Kongresi, Uluslararası Astronotik Federas­yonu'nun (IAF) kurulmasına zemin hazırlamış.

108 ülkeden 8 bin 330 rekor sayıda bildirinin 1.810 tanesi Türkiye’den yapıldı. Kabul edilen 4.077 bildirinin, 674 tanesi Türkiye’den. Ev sa­hibi Türkiye 674 kabul ile lider olurken, Ame­rika Birleşik Devletleri (383), Çin (334), İtalya (330), Azerbaycan (211), Almanya (202), Birle­şik Krallık (183), Japonya (172), Rusya Fede­rasyonu (123), Fransa (109), Hindistan ve Ka­nada (87) bildiri ile takip etti.

“Space Workforce Readiness Initiatives Ro­admap For Newcomers” bildirimizi interaktif sunmak için ben de Antalya’daydım. Seçilen bildirilerin %61’i sözlü, %38’i ise etkileşimli sunum (interactive) olarak gerçekleştirildi. Bu verilerle, genelde 1/2, Türkiye’den 1/3, toplam başvuruya göre %8’lik dilimin içinde, 111 ülke­den 7.604 delegeden biriydim.

Planetary Defence Model UN Exercise

Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Alisa J. Haddaji moderatör­lüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler Otu­rumu Simülasyon Oyununda “Gezegen Savun­ması” yaptık. Senaryo gereği dünyaya yaklaşan bir asteroit var. Farklı milletlerden katılımcılar kendilerine verilen ülkeleri ve ülke gruplarını seçtiler. ABD, AB, Çin, Rusya, Güney Amerika, Afrika gibi tüm bölgeler temsil edildi. Senaryo gereği 2 gazetecinin oturumlardaki gelişmeleri dünyaya duyurması gerekiyordu. Ben (Astroe­konomist) ve eş yazarım Dr.Ö.Ü. Cemile Erden gazeteci olduk.

Bizi (gazetecileri) dışarı aldılar ve ilk oturum sonunda tüm masaları (ülkeleri) gezdik ve ha­ber topladık. Ketum şekilde ilk turda “bir şey var ama kesin değil” şeklinde bilgi verdi hepsi. Sözcü gazeteci olarak ilk manşeti açıklamam istendi. Benimse 2 manşetim, Cem Yılmaz’ın GORA filmine atıf yaparak “Bir Cisim Yaklaşı­yor Komtan Logar”, Keynes’e atıfla “Uzun vade­de hepimiz ölüyüz” idi.

Dünya beşten büyüktür

Ülkeler 2. turda gruplara ayrıldı. ABD tek, Ko­lombiya çekimserdi. Her grubun 2 adet kinetik çarpma (yörünge saptırma) ve nükleer patlat­ma hakkı vardı. Çarpma halinde en çok etkile­nen ve hiç etkilenmeyen ülkeler verildi. Grup­ların kendi içinde insanlık adına izlenecek po­litika için uzlaşması gerekiyordu. Tahmin edin ne oldu? BM Güvenlik Konseyinde hiç etkilen­meyen ülkelerden olan ABD temsilcisi “ben ka­rışmam işinize” dedi, Çin temsilcisi “kaynakla­rımı size vermem ben direkt kullanırım” dedi.

İkinci turun manşeti de hazırdı. “Don’t Lo­ok Up” ve “Run Forrest Run”. Alisa Hoca grup­ları yönlendirerek dünyaya çarpma riski için karar alıp hızlanmaları gerektiğini söylerken, sahnede mikrofonu ele geçiren ben ise BM Gü­venlik Konseyinde revizyonun şart olduğunu, “Bye Bye Life, Bye Bye Happiness” ve “Final Countdown” şarkıları eşliğinde hatırlatarak, BM temsilcilerini hızlı karar için teşvik ediyor­dum. Rusya temsilcisi daha bütünleştirici ko­nuşurken kendisine “Heal the World, make it a better place” diyerek eşlik ediyordum.

Tartışmalarla geç kalan dünyada risk büyü­müş ve asteroit dünyaya yaklaşmıştı. Çekimser Kolombiya’nın desteği şarttı. Nuh deyip Pey­gamber demeyen Kolombiya uluslararası bas­kı ile destek verince son anda dünya kurtuldu (Alisa Hoca senaryoyu değiştirip Kolombiya da sular altında kalacak demese bitmiştik). Bu si­mülasyon oyunu gösterdi ki, başka ülkelerden dahi olsa katılımcılar seçtikleri ülkenin politik karakterine hızla bürünüyorlar. Simülasyonda dahi uzlaşı çıkmıyor veya zor çıkıyor.

Uzay işgücü

KKTC’den Ufuk Balkan’dan Babil, Newton ve Rölativite (Einstein) Etiği bildirisini uzaya uyarlanmış dinledim. Uzay denince akla ast­ronot, mühendis, teknisyen, roket önce geliyor ama bunlar bizim bildirimizdeki uzay işgücü­nün bir kısmı. Bildiri saatimi beklerken, Uzak­doğu’dan genç bir arkadaş bana Mars ortamını soğutan teknolojilerini anlatıyordu. 16 yaşın­da Selin Sertel (Özel Antalya Lara Bahçeşehir Koleji) ile tanıştım, heyecanla STEM bildirisi­ne hazırlanıyordu. ESA standında robot AME­CA’yı ise modacı Laura Theiss giydirmişti.

Merak edenler için uzay işgücü sunumu­muzun linki: https://iac2026.ipostersessions. com/?s=9E-99-20-E8-4F-9A-1C-66-68-2B- 38-CC-D6-46-6C-65