77. Uluslararası Uzay Kongresi
Antalya’da düzenlenen “Uzayın Olimpiyatları” olarak anılan kongre (IAC2026) Türkiye için bir ilk. 1950’de Paris’de Alexandre Ananoff öncülüğünde gerçekleşen Astronotik Kongresi, Uluslararası Astronotik Federasyonu'nun (IAF) kurulmasına zemin hazırlamış.
108 ülkeden 8 bin 330 rekor sayıda bildirinin 1.810 tanesi Türkiye’den yapıldı. Kabul edilen 4.077 bildirinin, 674 tanesi Türkiye’den. Ev sahibi Türkiye 674 kabul ile lider olurken, Amerika Birleşik Devletleri (383), Çin (334), İtalya (330), Azerbaycan (211), Almanya (202), Birleşik Krallık (183), Japonya (172), Rusya Federasyonu (123), Fransa (109), Hindistan ve Kanada (87) bildiri ile takip etti.
“Space Workforce Readiness Initiatives Roadmap For Newcomers” bildirimizi interaktif sunmak için ben de Antalya’daydım. Seçilen bildirilerin %61’i sözlü, %38’i ise etkileşimli sunum (interactive) olarak gerçekleştirildi. Bu verilerle, genelde 1/2, Türkiye’den 1/3, toplam başvuruya göre %8’lik dilimin içinde, 111 ülkeden 7.604 delegeden biriydim.
Planetary Defence Model UN Exercise
Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Alisa J. Haddaji moderatörlüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler Oturumu Simülasyon Oyununda “Gezegen Savunması” yaptık. Senaryo gereği dünyaya yaklaşan bir asteroit var. Farklı milletlerden katılımcılar kendilerine verilen ülkeleri ve ülke gruplarını seçtiler. ABD, AB, Çin, Rusya, Güney Amerika, Afrika gibi tüm bölgeler temsil edildi. Senaryo gereği 2 gazetecinin oturumlardaki gelişmeleri dünyaya duyurması gerekiyordu. Ben (Astroekonomist) ve eş yazarım Dr.Ö.Ü. Cemile Erden gazeteci olduk.
Bizi (gazetecileri) dışarı aldılar ve ilk oturum sonunda tüm masaları (ülkeleri) gezdik ve haber topladık. Ketum şekilde ilk turda “bir şey var ama kesin değil” şeklinde bilgi verdi hepsi. Sözcü gazeteci olarak ilk manşeti açıklamam istendi. Benimse 2 manşetim, Cem Yılmaz’ın GORA filmine atıf yaparak “Bir Cisim Yaklaşıyor Komtan Logar”, Keynes’e atıfla “Uzun vadede hepimiz ölüyüz” idi.
Dünya beşten büyüktür
Ülkeler 2. turda gruplara ayrıldı. ABD tek, Kolombiya çekimserdi. Her grubun 2 adet kinetik çarpma (yörünge saptırma) ve nükleer patlatma hakkı vardı. Çarpma halinde en çok etkilenen ve hiç etkilenmeyen ülkeler verildi. Grupların kendi içinde insanlık adına izlenecek politika için uzlaşması gerekiyordu. Tahmin edin ne oldu? BM Güvenlik Konseyinde hiç etkilenmeyen ülkelerden olan ABD temsilcisi “ben karışmam işinize” dedi, Çin temsilcisi “kaynaklarımı size vermem ben direkt kullanırım” dedi.
İkinci turun manşeti de hazırdı. “Don’t Look Up” ve “Run Forrest Run”. Alisa Hoca grupları yönlendirerek dünyaya çarpma riski için karar alıp hızlanmaları gerektiğini söylerken, sahnede mikrofonu ele geçiren ben ise BM Güvenlik Konseyinde revizyonun şart olduğunu, “Bye Bye Life, Bye Bye Happiness” ve “Final Countdown” şarkıları eşliğinde hatırlatarak, BM temsilcilerini hızlı karar için teşvik ediyordum. Rusya temsilcisi daha bütünleştirici konuşurken kendisine “Heal the World, make it a better place” diyerek eşlik ediyordum.
Tartışmalarla geç kalan dünyada risk büyümüş ve asteroit dünyaya yaklaşmıştı. Çekimser Kolombiya’nın desteği şarttı. Nuh deyip Peygamber demeyen Kolombiya uluslararası baskı ile destek verince son anda dünya kurtuldu (Alisa Hoca senaryoyu değiştirip Kolombiya da sular altında kalacak demese bitmiştik). Bu simülasyon oyunu gösterdi ki, başka ülkelerden dahi olsa katılımcılar seçtikleri ülkenin politik karakterine hızla bürünüyorlar. Simülasyonda dahi uzlaşı çıkmıyor veya zor çıkıyor.
Uzay işgücü
KKTC’den Ufuk Balkan’dan Babil, Newton ve Rölativite (Einstein) Etiği bildirisini uzaya uyarlanmış dinledim. Uzay denince akla astronot, mühendis, teknisyen, roket önce geliyor ama bunlar bizim bildirimizdeki uzay işgücünün bir kısmı. Bildiri saatimi beklerken, Uzakdoğu’dan genç bir arkadaş bana Mars ortamını soğutan teknolojilerini anlatıyordu. 16 yaşında Selin Sertel (Özel Antalya Lara Bahçeşehir Koleji) ile tanıştım, heyecanla STEM bildirisine hazırlanıyordu. ESA standında robot AMECA’yı ise modacı Laura Theiss giydirmişti.
Merak edenler için uzay işgücü sunumumuzun linki: https://iac2026.ipostersessions. com/?s=9E-99-20-E8-4F-9A-1C-66-68-2B- 38-CC-D6-46-6C-65
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