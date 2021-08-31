8 ayda özkaynağı 2.1 milyar, sermayeyi 900 milyon liraya çıkardık

YÖNETİM Kurulu Başkanlığını Hamdi Akın’ın yürüttüğü Akfen Holding bünyesindeki Akfen GYO, 2007-2017 döneminde 15’i Türkiye’de, 4’ü Rusya’da 1’i de KKTC’de olmak üzere 20 otelin sahibi oldu.

GYO’lar işletmeci olamadığı için 19 otel Accor Grubu’na, KKTC’deki otel de Net Holding’e işletme için kiralandı.

Akfen GYO, söz konusu 20 otel için toplam 300 milyon Euro’luk yatırım yaptı. Bunun 200 milyon Euro’sunu 10 yıl vadeli banka kredisi şeklinde sağladı. Kredinin vadesi 2025’te doluyordu.

2015’te yaşanan terör olayları, 2016’daki hain darbe girişimi Türkiye’nin turizmini olumsuz etkiledi. Bu durum şehir otellerini daha çok sarstı. Akfen GYO’nun Türkiye’deki 15 oteli de aynı etkiyi yaşadı.

Akfen GYO, 20 otelden toplam kira gelirinde 2015 yılında 17 milyon Euro ile en yüksek düzeyi yakalamıştı. 2018-2019’da yeniden 17 milyon Euro yıllık kira geliri görülse de Akfen GYO için gereken toparlanma sağlanamadı.

Hamdi Akın, Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu ve ekibiyle durum değerlendirmesi yaptı:

- Yumurtaların hepsini aynı sepete koyarcasına bir hata yaptık.

Önce vadesi 2025’te dolacak krediyle ilgili kredilerin yeniden yapılandırılması görüşmelerinin başlatılması kararı alındı. Akfen GYO, 2015 itibariyle 205 milyon doları bulan kredileri Credit Europe Bank NV Holanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabank’tan kullanmştı.

2020 yılında yeniden yapılandırma görüşmesine oturduklarında kredi borcu 177.5 milyon dolara inebilmişti. Görüşmeler olumlu geçti, 10 yıl vadeli yapılandırma gerçekleşti.

Akın ve Karaağaoğlu, kredi yeniden yapılandırmasına kira kontratında Akfen GYO lehine bir iyileştirme eklenmesi gerektiğini düşündü. Accor Grubu ile 1.5 yıl sürdü:

- Gelire bağlı kira ödemesini kâra bağlayalım. Biliyoruz, başka gelirleriniz var. O nedenle kârın yüzde 95’ini bize kira olarak ödeyin.

Accor Grubu’yla 19 otel için yenilenen kira anlaşması 1 Ocak 2021’den itibaren devreye girdi.

Karaağaoğlu, bu adımlar atılırken 2018’de Hamdi Akın’ın ortaya koyduğu formülü anımsadı:

- Paya dönüştürülebilen tahvil çıkar. Başka alıcı çıkmazsa ben hepsini alacağım.

Akfen GYO, 170 milyon liralık paya dönüştürülebilen tahvil çıkardı. O tarihte 36 milyon Euro’ya denk geliyordu.

Faiziyle birlikte 238 milyon lirayı bulan söz konusu tahvilin döviz bazında yükü kur artışlarıyla birlikte 26 milyon Euro’ya geriledi. Ancak, Akfen GYO onu da geri ödeyecek gibi değildi:

- Hamdi Bey’in aldığı tahvilleri hisse senedi ile değiştirdik. Hamdi Bey, bu adımla da Akfen GYO’ya önemli destek vermiş oldu.

Hamdi Akın, Sertac Karaağaoğlu’na Akfen GYO’da çıtayı yükseltecek bir teklifte daha bulundu:

- Akfen GYO’ya 53 milyon Euro daha veriyorum. Kütahya ve Isparta’daki öğrenci yurtlarımız ile Bodrum Loft’u da Akfen GYO portföyüne al.

Akfen GYO söz konusu varlıkları yüzde 11 iskontolu aldı:

- Böylece Akfen GYO varlıkları arasına 62 milyon Euro’luk önemli bir ekleme söz konusu oldu.

Karaağaoğlu, son varlık operasyonunun ardından duruma baktı:

- Akfen GYO bünyesine geçen yeni varlıklar yıllık 4.5 milyon Euro dolayında kâr üretiyor. Bu yıl toplam kira gelirinde 16 milyon Euro’ya ulaşmayı bekliyoruz.

Sertac Karaağaoğlu ile geçen hafta buluştuk. COVID-19 sürecinin olumsuz etkisini 7-8 ayda sildiklerini belirtip, şu mesajı verdi:

- Pandemi öncesi rakamları yakalıyoruz. Elde ettiğimiz olumlu finansal tablolar ile temettü dağıtımı ve yeni yatırımlara odaklanacağız.

Akfen GYO’nun 10 yıllık öyküsü, özellikle GYO kurucuları için önemli dersler içeriyor…

Bedelli sermaye artırdı, 44 milyon Euro borç ödedi

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu’na borçlarını azaltmak üzere bir adım daha önerdi:

- Bedelli sermaye artırımı yapın. Ben katılırım. Oradan sağlanacak kaynakla borcunuzu azaltmaya çalışın.

Akın, bu önerisini rakamla somutlaştırdı:

- Ben 40 milyon Euro koyarım. 8 milyon Euro da bana borcunuz var. Onu da ekleyin.

Akfen GYO, bedelli sermaye artırımına gitti:

- 3 bini aşkın küçük yatırımcımızdan 7 milyon Euro’luk katılım gerçekleşti. Böylece 55 milyon Euro’luk bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdik.

Karaağaoğlu, bedelli sermaye artırımı sonrası borçlarının 44 milyon Euro’luk bölümünü ödediklerini belirtti:

- 2021 yılı sonunda borcumuz 132 milyon Euro’ya inmiş olacak.

GYO’larda yabancı payı yüzde 8.5’e indi

GAYRİMENKUL Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, şu verinin altını çizdi:

- Türkiye’de 35 GYO var. 2016’da GYO’larda yabancı payı yüzde 43 idi. Şu anda yüzde 8.5’e inmiş durumda.

Ardından ekledi:

- Sermaye piyasalarında yabancı payı çok azaldı.

Yerli yatırımcıların hisse senedi yatırımlarının çok kısa süreli olduğunu vurguladı:

- Yabancı yatırımcılar aldıkları hisseleri ortalama 1 yıl ellerinde tutuyor.

Yabancıların Türkiye’den gayrimenkul, konut alımının iyiden iyiye vatandaşlığa endekslendiğini kaydetti:

- Bu yılın ilk 6 ayında yabancılar ülkemizden 20 bin konut aldı. Alıcıların ülke sıralaması şöyle şekillendi: İran, Irak, Rusya, Afganistan, Almanya.