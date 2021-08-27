  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. 8 milyon gencin yanına, “6 yıl işsiz sayılmayacak!”, 840 bin genç geliyor…

8 milyon gencin yanına, “6 yıl işsiz sayılmayacak!”, 840 bin genç geliyor…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

18-28 yaş aralığındaki gençlerin…

30-40-50’li yaşta olanlara göre 2-6 kat aralığında daha fazla enerjiye sahip olduklarını…

Bu enerjiyle neler yapabileceklerini…

Bu enerjiye rağmen, en az 6 yıl, 8 milyon gencin “işsiz” sayılmadığını…

3 gün sonra, “İŞSİZ SAYILMAYANLAR” arasına 840 bin gencin daha dahil olacağını…

Tüm bu verilerin Türk ekonomisine neler kaybettirdiğini, kaybettirebileceğini anlatmayacağım…

*          *          *

Son 10 yılda, 23 milyon gencin, 3 saatlik test sınavı ile mesleklerine ilk adımı atmaya çalıştığını…

Bunlardan 7 milyonunun ilk adımı atabildiğini…

İlk adımı atamayanlara, sınav ve üniversite dışında bir çıkış yolu gösterilmediğini...  

Bu nedenle, 10-15 milyon gencin, test sınavına “tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar” girerek, ilk adımı atmaya çalıştığını…

(Üniversiteden her yıl mezun olanların, kazanan sayısının yüzde 28’i olduğunu)

“İşsiz sayılmayan” enerjisi yüksek/dinamik genç sayısını, bu nedenle 2-3’le çarpmamız gerektiğini de anlatmayacağım…

*          *          *

Üniversiteye girmeye zorladığımız ve “işsiz sayılmayan” gençler için gereken yurtları yapmadığımızı…

Bunun daha fazla konut yapılmasına, kiraların yükselmesine zemin hazırladığını; “kaynakların etkin dağılımını” engellediğini; CANLANDIRILDIĞI DÜŞÜNÜLEN EKONOMİNİN ASLINDA ORTA-UZUN VADEDE OLUMSUZ ETKİLENDİĞİNİ de anlatmayacağım…

*          *          *

Türkiye’nin öğrenci başına 8-9 bin TL harcarken, ilk 30’daki ülkelerin ortalama 200 bin TL harcadığını…

Akademisyen eksikliği nedeniyle, dünya standartlarındaki üniversite sayımızın bir elin parmaklarını geçmediğini; “mezun niteliği”nin bunun getirisi olduğunu da anlatmayacağım…

VELHASIL

Özetlemeye çalıştığım uygulama ve sonuçlarının…

Sosyal hayat ve ekonomiye verdiği zararına ilişkin, o kadar fazla “bilimsel veri” ve “somut gerçekleşmeler” var ki…

Anlatmak için binlerce sayfa yetmeyebilir…

Ama…

Görmek isteyen, “olan biteni” 4 paragrafta da görüp, anlayabilir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ekonomiyi canlandıran “çek”, ekonominin kabusu mu oluyor? 20 Ağustos 2021
Furya Kültürü… 13 Ağustos 2021
İlkokullara, “Planlama dersi”! 06 Ağustos 2021
Günde 3 top dondurma, MB’yi yalnız bırakır… 30 Temmuz 2021
“Tarlayı satıp, hukuk okuttuk… Tarlada yapılan evi kiralayamıyor!...” 16 Temmuz 2021
Döviz fiyatı ve faiz/enflasyon oranı, “tekniker açığı’ ile doğru orantılı… 09 Temmuz 2021
“Boş otoyol”a bakan çiftçi… 02 Temmuz 2021
“Kapasite Kullanım Oranı” deyip geçme… 25 Haziran 2021
Takım ve Merkez Bankası… 18 Haziran 2021
“Çalışırım ama kadro istemiyorum!” 11 Haziran 2021