8 milyon metrekarelik alanda üretime başladı ithal cevize cephe açtı

ALPER Apaydın, 2000 yılında lisans üstü eğitimi sırasında Londra’da ticarete de başladı. Türkiye, KKTC ve İspanya bağlantılı çalıştı, gayrimenkul danışmanlığında uzmanlaştı:

- 2008 yılına kadar ciddi satışlar gerçekleştirdik.

Gayrimenkul alanında işleri büyütürken bir taraftan da tarım projelerine kafa yormaya başladı:

- Ailemiz Bosna kökenli. Büyükbabamın amcası Zekai Apaydın, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Tarım Bakanı’dır. Yani, Mustafa Kemal Atatürk döneminin Tarım Bakanı. Köklerimdeki tarım ilgisi beni de sektöre çekti.

API Group’u kuran Alper Apaydın’ın en büyük ideali katma değeri yüksek olan işler yapmaktı.

İspanya, Portekiz ve ABD’de tarımı inceledi, kararını verdi:

- Türkiye, ciddi düzeyde ceviz ithal ediyor. Ceviz üretimine girmekte yarar var.

İlk denemelerini 2012’de Fethiye’de yaptı. Ceviz konusunda önemli çalışmaları olan Prof. Yaşar

Akça’dan danışmanlık aldı, strateji belirledi:

- İlk denemelerden anladık ki, topraktaki mineraller ve su, ceviz üretiminde önemli rol oynuyor. Badem, ceviz kadar su istemiyor.

Ceviz yetiştirmeye en uygun alan olarak Manisa ve ilçelerini saptadı:

- 8 milyon metrekare alanı ceviz, 2 milyon metrekare alanı da badem bahçesine dönüştürdük. Ayrıca 350 dönüm alanda da zeytin üretimine girdik.

Alper Apaydın’la geçenlerde görüntülü platformda buluştuk. Apaydın, tarıma dönük yatırımı bulunan İspanya’dan bağlandı:

- Konsept Tarım olarak arazi yatırım, geliştirme, yönetim, fabrika, makine, fidanlık, hayvancılık ve yumurta tesislerine toplam 35 milyon lira harcadık. 140 kişi istihdam ediyoruz. Hasat ve dikim zamanlarında istihdam artıyor.

Bahçelerinde 260 bin dolayında ceviz ağacı bulunduğunu belirtti:

- Konsept Tarım olarak yılda 500 ton yeşil kabuklu ceviz üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca markamız “Güzel Köyden” bünyesinde 200 tonu kabuklu ceviz, 25 tonu iç ceviz olmak üzere 225 ton üretim hedefliyoruz.

Yıllık 3 bin 500 ton üretim kapasiteli ceviz işleme fabrikası kurduklarını kaydetti:

- 2022 yılı sonuna kadar 30 ülkeye ihracat da planlıyoruz.

Güzel Köyden markasıyla yüzde 100 yerli üretim yaptıklarının altını çizip, ekledi:

- Türk markası adı altında şu an piyasada olan ürünlerin paketleri incelendiğinde ceviz ve badem gibi ürünlerin menşeinin Şili, ABD, Ukrayna gibi ülkeler olduğu görülüyor.

“Fidanlık” markasıyla kendi fidanlarını yetiştirdiklerini bildirdi:

- Manisa’da ve Fethiye’de kendimize ait iki fidanlığımız bulunuyor.

Kendini Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Tarım Bakanı Zekai Apaydın’ın torunu olarak gören Alper Apaydın, özellikle ceviz ve badem üretiminde iddialı hedeflerle yol alıyor.

Aldığı ilk sonuçlar, hedeflerine ulaşabileceğinin işaretlerini veriyor.

Fidan dikerken GPS kullanıyor

API Group CEO’su Alper Apaydın, Türkiye’de dikim sırasında fidan aralıklarının ip çekilerek saptandığını belirtti:

- Biz fidan dikimi sırasında GPS kullanıyoruz. Traktörün arkasındaki cihaz GPS yardımıyla yönelen komutla fidanın dikileceği yeri belirliyor.

“Duyargalı” çapa makineleri ile çapa yaptıklarını vurgulayıp, kullandıkları teknolojilerden örnekleri sıraladı:

· Telefonla yönetilebilen damlama sulama sistemleri kullanıyoruz.

· Arazilerde durum tespiti için drone desteği alıyoruz.

· İlaçlamayı da drone ile yapacağız.

Ot mücadelesi için küçükbaş hayvan yetiştiriyor

API Group CEO’su Alper Apaydın, arazilerinde “agroforestry” modelini kullanarak ot mücadesi için küçükbaş hayvanları kullandıklarını bildirdi:

- Bu sayede otla mücadelede ilaç miktarını azaltmayı hedefliyoruz.

Otla mücadele için ilaç kullanılmasının ağaçlara da zarar verebildiğini vurguladı:

- Hayvancılık için 5.5-6 milyon lira yatırım yaptık. Şu anda 3 bin 500 küçükbaş hayvanımız var. Yüzde 99 et hayvancılığı yapıyoruz. Hayvancılık tarafında artık artıya geçtik.

“Agroforetry” modeli çerçevesinde arıcılık da yaptıklarını kaydetti:

- Badem bahçelerimizde arıcılık yaparak, ceviz bahçelerimizde lavanta yetiştirerek birbirini destekleyici ve sürdürülebilir üretim modeli uyguluyoruz.

İspanya’da 2 milyon metrekare badem bahçesi sahibi oldu

API Group CEO’su Alper Apaydın, İspanya’daki tarım faaliyetlerine 2018’de başladıklarını bildirdi:

- İspanya’da çok kısa sürede 2 milyon metrekare dikili badem arazisine ulaştık.

İspanya ile ilgili şu izlenimini aktardı:

- İspanya’da tarımda teknolojinin kullanım yaygınlığını görünce Türkiye’nin bu alanda 20 yıl geride olduğu kanısına vardım.

Aile köklerinin uzandığı Bosna’ya işaret etti:

- Bosna’da da donmuş gıda, donmuş patates fabrikası yatırımlarımız bulunuyor.

İspanya’daki yatırımının parasal boyutunu merak ettim, yanıtladı:

- 6.5-7 milyon Euro’yu buldu. İspanya’da daha hızlı yol aldık.

API Group neler yapıyor?

API Group CEO’su Alper Apaydın, tarım ve gıda dışındaki işlerini şöyle sıraladı:

· Uluslararası gayrimenkul yatırım danışmanlığı, aracılık hizmetleri

· İnşaat ve proje geliştirme

· Turizm

Ana faaliyetlerinin Türkiye, Bulgaristan ve İngiltere merkezli yürüdüğünü kaydetti:

- İspanya, Karadağ, Bosna, ABD ve Çin dahil 10’u aşkın ülkede şubelerimiz faaliyet gösteriyor.

“Villa Burada” markasıyla 2012 yılından beri Türkiye’nin farklı bölgelerinde kısa dönem villa kiralama hizmeti verdiklerini belirtti:

- “Villa Burada”nın portföyünde 400’den fazla villa bulunuyor.

Milli Takım’da oyun disiplini göremedim

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Türkiye-Galler karşılaşmasının 87’nci dakikasında umutla tahmininde ısrar etti:

- Şu anda 1-0 yenik olsa da Türk Milli Takımı bu maçı 2-1 galip bitirecek.

Benim umudum kalmamıştı:

- Maç bitiyor, 2 golü ne zaman atacağız?

Umudunu neden koruduğunu işaret etti:

- Biliyorsunuz, Milli Takımımız son dakikalarda sürprizler yapar.

Çoğumuz en azında beraberlik beklerken, Galler ikinci golü attı. Gahramanov, yorumunu paylaştı:

- Ben Azerbaycan Milli Takımı’nda oynadım. Şu anda da futbolun içindeyim. Azerbaycan Futbol Federasyonu’nda görevim var. Türk Milli Takımı’nda maalesef oyun disiplini göremedim.

Gahramanov haklı değil mi?