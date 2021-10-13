80 üreticinin şarapları Turkish Wine Challange’da madalya yarışına giriyor

PR sektörünün önemli oyuncularından Ercüment Şener, sosyal medyada oluşturduğu “Winemoments” ile şarap konusunda da öne çıkan işler yapmaya başladı.

Instagram’daki 22 bini aşkın takipçisiyle farklı şirketlerin bu yılki bağ bozumu etkinliklerinden izlenimlerini paylaşırken beni aradı:

- Turkish Wine Challenge, Türkiye’de uluslararası şarap yarışması düzenliyor. Gala gecesinin sunuculuğunu ben yapacağım.

Ardından “Turkish Wine Challenge”yi organize eden Londra merkezli Sonvino Ltd.’nin kurucusu Serhat Narsap’la görüntülü platformda bir buluşma gerçekleştirdik.

Serhat Narsap, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) mezun olduktan sonra Londra’ya (İngiltere) yerleştiğini belirtti:

- Londra’da şarap işine odaklandım. Bir yandan dünyayı dolaşırken, diğer taraftan şarap konusunda eğitimler aldım 2014 yılında Sonvino Ltd.’yi kurdum.

Sonvino Ltd. ile Londra’daki prestijli restoranlara Türk şaraplarını pazarladığını bildirdi:

- Türk şarapları konusunda araştırma yapıyorum, raporlar yazıyorum. Ayrıca uluslararası şarap yarışmalarına jüri üyesi olarak katılıyorum. 20’nin üzerinde uluslararası şarap yarışmasında jüri üyesi olarak bulundum.

Ardından Türkiye’ye dönük hedefini paylaştı:

- Tecrübemi ülkeme taşımak ve şarap konusunda teknik havuzun büyümesini istiyorum. Ayrıca, Türk şaraplarının dünyada hakettiği noktaya ulaşması için elimden gelen katkıyı vermeyi planlıyorum.

Sonra ekledi:

- Şarap eğitmeniyim, eğitimler veriyorum. Şarapseverler için geziler de düzenliyorum.

Serhat Narsap’la konuşurken “Turkish Wine Challenge”nin (TWC) web sayfasına girdim:

- Bu yıl başlattığımız yarışmanın her yıl büyüyerek Doğu Avrupa, Kafkasya ve Ortadoğu’dan olduğu gibi farklı ülkelerden birçok üreticinin ilgi odağı haline gelmesi hedefi ile yola çıktık.

Narsap, yarışmaya 10 ülkeden 100 şarap markasının katıldığını kaydetti:

- Yarışmaya Arjantin, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Yeni Zelanda, İspanya ve İngiltere’den katılım olacak. Türkiye’den 80 üretici katılıyor. 15-16 Ekim 2021’de jüri 300 şarabı değerlendirmeye tabi tutacak, puanlarını verecek.

Bu noktada şu mesajı verdi:

- Bu projenin Türk şarap sektörünü dünya şarap pazarında bir adım daha öne taşıyacağına inanıyoruz.

Başkanlığını Ali Başman’ın yürüttüğü Şarap Üreticileri Derneği, rahmetli meslek büyüğüm Tuğrul Şavkay’ın önderliğinde kurulan Şarap Dostları Derneği yıllardır Türk şaraplarının dünyaya daha fazla açılması için emek veriyor.

Taner Öğütoğlu’nun oluşturduğu “Wines of Turkey”in de dünyaya tanıtım konusundaki çabaları biliniyor.

Serhat Narsap’ın Londra’da kurduğu Sonvino’nun düzenlediği“Turkish Wine Challenge”ın (TWC) söz konusu çalışmaların çıtasını biraz daha yukarı taşıması söz konusu olur mu?

Türk şarap sektörü, ihracatta 10 milyon dolar dolayında takılı kalmaktan sıyrılıp daha yukarı doğru yol alır mı?

Jüride kimler yer alıyor?

TURKISH Wine Challenge’ın (TWC) düzenlediği ve İstanbul’da gerçekleşecek uluslararası şarap yarışmasının jürisinde yer alan isimler şöyle:

David Forer (Master of Wine, ABD)

(Master of Wine, ABD) Mike Best (Master of Wine, İngiltere)

(Master of Wine, İngiltere) Darrel Joseph (Şarap Yazarı, Eğtimci, Jüri, ABD/Avustralya)

(Şarap Yazarı, Eğtimci, Jüri, ABD/Avustralya) Peter Douglas (DipWSET, Şarap Alım Direktörü, İngiltere/Almanya)

(DipWSET, Şarap Alım Direktörü, İngiltere/Almanya) Diana Pavelescu (WSET Advanced, Şarap Uzmanı/Eğitimci, Romanya)

(WSET Advanced, Şarap Uzmanı/Eğitimci, Romanya) Miranda Beems (DipWSET, Hollanda)

(DipWSET, Hollanda) Elie Maamari (İhracat Müdürü/Akademisyen, Lübnan)

(İhracat Müdürü/Akademisyen, Lübnan) Ketevan Jurkhadze (WSET Advanced, Şarap Uzmanı, Gürcistan)

(WSET Advanced, Şarap Uzmanı, Gürcistan) Gence Alton (DipWSET, Şarap Uzmanı, Türkiye/ABD)

(DipWSET, Şarap Uzmanı, Türkiye/ABD) Şenay Özdemir (Gazeteci ve İletişim Danışmanı, Türkiye/Hollanda)

(Gazeteci ve İletişim Danışmanı, Türkiye/Hollanda) Kathleen Smith (WSET Advanced, Web Tasarımı/Satış, ABD)

(WSET Advanced, Web Tasarımı/Satış, ABD) Hilal Taşkıntuna (WSET Advanced, Sommelier, Türkiye)

(WSET Advanced, Sommelier, Türkiye) Nazlı Eralp Mumcu (DipWSET, Girişimci, Türkiye)

(DipWSET, Girişimci, Türkiye) Cihan Keskin (WSET Advanced, İhracat Yöneticisi, Türkiye)

‘İyi soru’ ile şirketinin temelinde etkisi olan öğretmeniyle buluştu

TEKNOLOJİ şirketi Etiya’nın kurucu ortağı Pülümür doğumluAslan Doğan, Eylül 2016’da Bodrum’da karşılaştığımızda öyküsünü anlatırken ilkokul öğretmeninin yaşamındaki belirleyici etkisinden söz etmişti:

- Yatılı bölge okulundayken 5’inci sınıfta nöbetçi öğretmenimiz Güven Aksoy’du. Öğretmenimiz sınıfta münazara kümeleri oluşturduğunda, “Üstlendiği konuyu en iyi anlatana değil, karşı ekibe en iyi soruyu soran öğrenciye tam not vereceğim” derdi.

Güven öğretmen sayesinde önemli bir alışkanlık kazandığını belirtmişti:

- Diğer kümelere en zor soruyu sorabilmek için tüm konuları çalışırdık. Yani, sadece kendi konumuzu ezberleyip işi bitirmezdik.

Aslan Doğan’dan iyi soru sormanın önemini öğrencisinin beynine kazıyan öğretmen Güven Aksoy öyküsünü dinleyince yazının başlığını şöyle atmıştım:

Bu şirketin temelinde “iyi soru”ya not veren öğretmenin rolü var.

Güven öğretmen, bir süre önce Aslan Doğan’ı Bloomberg HT’de izledi, Etiya’yı aradı. Öğrencisiyle bağlantı kurdu.

Doğan, Kurban Bayramı vesilesiyle memlekete gittiğinde Güven Aksoy ile buluştu. 1987-1988 dönemi karnesini buldu:

- Güven öğretmenim 33 yıl sonra aynı karneyi bana imzalamış oldu.

Doğan, öğrenim ve çalışma hayatına “iyi soru” sormaya yönlendirmesiyle damga vuran Güven öğretmeniyle 33 yıl sonra yeniden buluşmasını da Etiya’nın Kanada’dan yatırım aldığını anons ettikleri buluşmada anlattı:

- Güven öğretmenimin Bloomberg HT’de izleyip şirketimizi araması sayesinde 33 yıl sonra yeniden buluşmuş olduk. Öğretmenimle buluşmak beni çok mutlu etti.