81 ilin girişim karnesi büyüme için ne diyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2021 yılı kurulan ve kapanan şirket verilerini değerlendirmeye 81 il karşılaştırmasıyla devam ediyoruz.

* 2020’da kapanan şirket sayısı artan il sayısı 53 iken 2021’de bu sayı 50 ile yaklaşık aynı düzeyde kaldı. Buna karşın 2020’de kurulan şirket sayısı azalan iller sadece 3 iken 2021’de bu sayı 21’e çıktı. Bu göstergelerde gelişmenin olumsuz yönde olduğunu söyleyebiliriz.

* 2020’de kapanan şirketlerin yeni kurulanlara oranı artan il sayısı 30 iken 2021’de 44’e yükseldi. Burada da gelişme olumsuz yönde.

* 100 bin nüfusa karşılık kurulan şirket sayısı artan il sayısı 2020’de 78 olmuştu. 2021’de bu sayı 58’e düştü. Gelişme yönü olumsuz.

* 100 bin nüfusa karşılık kapanan şirket sayısı artan il sayısı 2020’de 53 iken 2021’de 51 olarak aynı düzeyde kaldı.

* Girişimciliğe ilişkin bu veriler, 2021 büyümesi ile uyumlu değil. Ay sonunda 2021 yılı büyümesi için beklentiler çift haneli yüksek rakamları buluyor. Oysa 2020’de ekonomi sadece yüzde 1.8’lik bir büyümeyle durgunluk yaşamıştı. Buna karşın 2021 yılı girişimcilik göstergeleri 2020’den daha olumsuz bir manzara sunuyor.

* Bu uyumsuzluk 2021 yılı için açıklanacak yüksek büyüme hızının, şirketler ve girişim dünyasına pek nüfuz etmediğini gösteriyor. Bunu 2021 büyümesinin dengesizlikler taşıdığının ilk işareti olarak değerlendirmek gerekiyor.