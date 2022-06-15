842 CDS puanı ve iş dünyası

2008 krizi döneminde bile 242 olan döviz kredi risk puanı CDS, 847’ye çıktı. İş insanları “Bu tefeci faizi ile iş yapamayız’’ değerlendirmesinde bulunuyor…

CDS kredi risk priminin 842‘ye çıktığını görünce, önce geçmiş yıllarda ne olduğuna baktım. Sonra, döviz kredisi alarak iş yapma zorunda olan girişimcilere, nasıl iş yaptıklarını sordum. Aldığım yanıt hep aynı oldu: Böyle bir tefeci kredisi ile sağlıklı iş yapılmaz. Döviz kazancımızla ayağımızı yorganımıza göre uzatarak hareket ediyoruz, başka çaremiz yok. Döviz kredisi kullanarak yeni yatırım dönemi çoktan son buldu…

Geçmiş yıllarda CDS’lerin kaç puanda olduğuna baktığımda, 2008 kriz döneminde CDS 242 puanmış. 2011’de 164 puana kadar gerilemiş. 2018’de 264 puan seviyesine geldikten sonra, son dört yılda sürekli yükselerek 2022 Haziran’ında 842 puan düzeyine gelmiş. Bu durumu değerlendiren sanayici/ihracatçılar, bunun anlamının tefeci faizi eşdeğeri olduğunu söyleyerek, böyle bir faizle döviz kredisini kullanılamaz olarak görüyorlar. Önemli bir üretimi olan ve ihracat ağırlıklı çalışan bir iş insanı, ”Böyle bir döviz kredisini ancak uyuşturucu gibi iş yapıp, kara para kazananlar alabilir” değerlendirmesini yaparak, durumun vahametini dile getiriyor.

2008 krizi döneminde kredi üstündeki yükle, Haziran 2022’deki yükün ne olduğunu karşılaştırdım: 2008’de 3 puanlık libor üzerine CDS’den 2,5 puan yük geldiği için döviz kredisi yüzde 5,5-6,5 düzeyindeydi. 2022 Haziranında ise 1,5 olan libor’un üzerine 842 puanlık CDS’ten kaynaklanan risk primi ekleniyor. Diğer masraflarla döviz kredi faizi 10,5-11,5’e yükselerek, 2008 kriz döneminin iki katına çıkıyor. Bu da insanlarımız tarafından “tefeci faizi” nitelendirmesiyle ve ‘’kullanılamaz’’ olarak tanımlanıyor.

Bunun yarattığı sonuç, yatırımdan kaçınma, daralma olarak piyasaya yansıyor.

İçinde bulunulan duruma bağlı olarak, iş insanlarının Eximbank kredilerinin artırılması gibi kendilerini rahatlatacak adımların atılmasını beklediklerini gözlemliyorum. Ekonominin sağlığı için ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankasının imkan yaratmasını bekliyorum.

İki yıllık gösterge tahvilinin %25,6‘ya yükseldiği bir ortamda, Merkez Bankasının reeskont ihracat kredi vadesini 360-760 güne, faizleri de 2-3 puan düşürmesi yerinde oldu, ama bunlar kesinlikle yeterli değil.

Kamunun gücü, zor dönemde attığı adımlar, sağladığı imkanlarla doğru orantılıdır…

GÜNÜN SÖZÜ:

Dört yöneticisini kazada kaybeden Eczacıbaşı Grubu’na DÜNYA adına başsağlığı diliyorum.