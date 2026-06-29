850 milyar dolara koşan borca rağmen tüketim artıyorsa…
Sıkılaşma sürecinde dahi:
Tüketimin ve dolayısıyla borcun artması…
Üstüne, üretimin daralması…
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Türkiye’nin yabancıya borcu, bu yılın ilk 4 ayında 22 milyar dolar artmıştı…
Ve toplamda 810 milyar dolara yaklaşmıştı…
Tahminlere göre, (yüksek faizlerin de etkisiyle…) bugün itibariyle, 820 milyar doları aştı…
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Yani;
Tasarruf (Bazı bilim adamları, tasarrufu, “hazzı erteleme erdemi” olarak tanımlıyor…) kültüründen uzaklaşma hızı arttı…
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Dahası mı?
Savaşlara, belirsizliklere, yüksek borçluluğa, işsizliğe ve üretimden uzaklaşmamıza rağmen;
Tüketici Güven Endeksi haziranda yüzde 2.5 artarak yüzde 88’e yaklaştı…
Son 3 yılın en yüksek güven endeksi rakamına ulaştı…
Yani:
Tüketim artışı ivme kazanacak!
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Sosyoloji bilimi şöyle diyor:
Modern toplumlarda bireyler aidiyetlerini ve kimliklerini ürettikleriyle değil, tükettikleriyle ifade ediyor...
Sosyal normlar ve reklamlar, bireylere belirli ürünlere sahip olmaları halinde daha değerli olacakları mesajını veriyor...
Bu durum, bireyleri yetersizlik hissinden kurtulmak için borçlanarak tüketime itiyor…
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Demek ki:
Modern (En azından tüketim yönümüzle…) bir toplumuz!!!
VELHASIL
Sosyoloji bilimi, “Borçlanarak tüketme” eğilimini, açıklamaya gayret ediyor…
Bireylerin kimliklerini, satın aldıkları nesnelerle tanımlaması ve ekonomik sistemin sürekli bir döngü için insanları borçlandırarak harcamaya teşvik etmesi ile “borçlanarak tüketme” eğiliminin büyüyebileceğini iddia ediyor…
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Bireyler statülerini yükseltmek ve çevrelerine zenginliklerini kanıtlamak için gelirleri olmasa da tüketime, hatta lüks tüketime yöneldiğini; sosyal medyayı kullanma şeklimizdeki dönüşüm ve sosyal medya hesaplarında paylaşılanlardan beğeni alanlar da kanıtlıyor…
Borçlanmak ise, maalesef, bu gösteriş yarışına katılabilmek için kullanılan araçlardan biri haline geldi, geliyor…
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Üstüne, kazanılan/kazandırılan “bugün al, sonra öde» kültürü ile:
Bireyler, gelecekteki olası gelirlerini bugünden harcayarak anlık mutluluk ve kimlik inşası peşinde koşabiliyor ve borç daha da büyüyor…
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