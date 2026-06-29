850 milyar dolara koşan borca rağmen tüketim artıyorsa…

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Sıkılaşma sürecinde dahi:

Tüketimin ve dolayısıyla borcun art­ması…

Üstüne, üretimin daralması…

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Türkiye’nin yabancıya borcu, bu yılın ilk 4 ayında 22 milyar dolar artmıştı…

Ve toplamda 810 milyar dolara yaklaş­mıştı…

Tahminlere göre, (yüksek faizlerin de et­kisiyle…) bugün itibariyle, 820 milyar dola­rı aştı…

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Yani;

Tasarruf (Bazı bilim adamları, tasar­rufu, “hazzı erteleme erdemi” olarak ta­nımlıyor…) kültüründen uzaklaşma hızı arttı…

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Dahası mı?

Savaşlara, belirsizliklere, yüksek borçlu­luğa, işsizliğe ve üretimden uzaklaşmamıza rağmen;

Tüketici Güven Endeksi haziranda yüzde 2.5 artarak yüzde 88’e yaklaştı…

Son 3 yılın en yüksek güven endeksi raka­mına ulaştı…

Yani:

Tüketim artışı ivme kazanacak!

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Sosyoloji bilimi şöyle diyor:

Modern toplumlarda bireyler aidiyetle­rini ve kimliklerini ürettikleriyle değil, tü­kettikleriyle ifade ediyor...

Sosyal normlar ve reklamlar, bireylere belirli ürünlere sahip olmaları halinde da­ha değerli olacakları mesajını veriyor...

Bu durum, bireyleri yetersizlik hissin­den kurtulmak için borçlanarak tüketime itiyor…

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Demek ki:

Modern (En azından tüketim yönü­müzle…) bir toplumuz!!!

VELHASIL

Sosyoloji bilimi, “Borçlanarak tüketme” eğilimini, açıklamaya gayret ediyor…

Bireylerin kimliklerini, satın aldıkları nesnelerle tanımlaması ve ekonomik sis­temin sürekli bir döngü için insanları borç­landırarak harcamaya teşvik etmesi ile “borçlanarak tüketme” eğiliminin büyüye­bileceğini iddia ediyor…

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Bireyler statülerini yükseltmek ve çevre­lerine zenginliklerini kanıtlamak için ge­lirleri olmasa da tüketime, hatta lüks tüke­time yöneldiğini; sosyal medyayı kullanma şeklimizdeki dönüşüm ve sosyal medya he­saplarında paylaşılanlardan beğeni alanlar da kanıtlıyor…

Borçlanmak ise, maalesef, bu gösteriş ya­rışına katılabilmek için kullanılan araçlar­dan biri haline geldi, geliyor…

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Üstüne, kazanılan/kazandırılan “bugün al, sonra öde» kültürü ile:

Bireyler, gelecekteki olası gelirlerini bu­günden harcayarak anlık mutluluk ve kim­lik inşası peşinde koşabiliyor ve borç daha da büyüyor…