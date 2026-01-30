87 metrelik dev tekne denize indi

Türkiye’de bugüne kadar inşa edilen en büyük yat olan 87 metre (285 ft) uzunluğundaki NB74 Project Vento, İstanbul Pendik’teki donatım tesislerinden başarıyla denize indirildi.

Turquoise Yachts tarafından inşa edilen Project Vento, bugüne kadar Türkiye’de inşa edilen en büyük yat oldu. Yeni amiral gemisi, Turquoise ile H2 Yacht Design arasında 17 yıla yayılan ve toplam 12 projeyi kapsayan uzun soluklu işbirliğinin en yeni halkasını temsil ediyor. Projede dış ve iç tasarımın tamamı H2 Yacht Design imzası taşıyor.

Turquoise Yachts CEO’su Burak Akgül, “30 yılı aşkın mirasımızın zirvesini temsil eden Vento, olağanüstü bir başarı” diyor ve anlatıyor:

“Türkiye’de şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük yat olan Vento, Turquoise’te yat tasarımı, mühendisliği ve üretimine aktarılan kolektif bilgi birikimini, özveriyi ve tutkuyu yansıtıyor. Bu proje, ekibimizin ve değerli çözüm ortaklarımızın üstün emeğinin bir göstergesi.”

Vento, 2.550 GT’lik hacmini beş güverteli mimarisine zarif biçimde yansıtan dengeli oranları ve akıcı hatlarıyla öne çıkıyor. ‘Tour de France’ mavisinden ilham alan gövdesi; açılı ızgara detayları ve kıç bölümdeki louvre tasarımlarıyla hareket kazanan süper yapıyla birleşerek, klasik ama çağdaş bir siluet ortaya koyuyor.

Her iki yanda açılır teraslar

Teknenin dış yaşam alanları, çok yönlülük ile mahremiyeti bir arada sunacak şekilde tasarlandı. Öne çıkan özellikler arasında, kapalı ve araçla girilebilen tender garajından ulaşılan geniş yüzme alanı ve her iki yanda açılır teraslar yer alıyor. Üstteki havuzdan gelen gün ışığını aşağı taşıyan tavan pencereleri, denize yakın bu alanı ferah ve davetkâr bir kaçış noktasına dönüştürüyor. Ana güvertede yer alan, cam yan duvarlara sahip 6,5 metrelik karşı akıntılı yüzme havuzu ise korunaklı oturma alanıyla birlikte sosyal yaşamın merkezini oluşturuyor.

Helikopter pisti ya da basket sahası

Teknenin sahibinin kullandığı güvertenin kıç havuzluk bölümünde, sürgülü cam kapılarla tamamen kapatılabilen esnek bir bar ve çok amaçlı yemek alanı bulunuyor. Ön tarafta ise gömme oturma alanı ve jakuziye sahip özel bir teras, daha mahrem ve sakin bir yaşam alanı sunuyor. Baş güvertedeki touch-and-go helikopter pisti aynı zamanda basketbol sahası olarak da kullanılabiliyor; bu da Vento’nun alan kullanımındaki çok işlevli yaklaşımını vurguluyor.

Köprü güvertesinin kıç kısmında geniş bir lounge alanı yer alırken, aynı güvertede önde konumlanan özel oturma alanı mürettebat için dinlenme ve sosyalleşme imkânı sağlıyor. Açık hava yaşamının merkezi olarak tasarlanan güneş güvertesinde; rahat oturma alanları, açık hava sineması, büyük bir bar ve BBQ ile teppenyaki ızgarası içeren bir açık mutfak bulunuyor. Ön bölümde ise sabit güneşlenme minderleri, jakuzi ve TV yer alıyor.

Vento’nun iç mekân tasarımı, müşterinin daha önce görüp beğendiği Turquoise–H2 işbirliği ürünü 77 metrelik Go yatından ilham aldı. H2 Yacht Design kurucusu Jonny Horsfield, “Go’dan aldığımız ipuçlarıyla, Art Deco esintili zengin bir iç mekân tasarımını bir üst seviyeye taşıdık” diyor. “Müşterinin neye ilgi duyduğunu analiz ederek, bu unsurları gemi yaşam tarzlarına özel bir yaklaşımla yeniden yorumladık.” İç mekânlarda mavi tonlu göz alıcı detaylar, hem sosyalleşmeye hem de dinlenmeye olanak tanıyan alanları tamamlıyor. Ana salon; iddialı bir bar, dairesel oturma düzeni ve 16 kişilik yuvarlak resmi yemek masasıyla dikkat çekiyor. Sahip güvertesindeki daha rahat salonda ise sinema perdesi, oyun masası ve samimi oturma alanları yer alıyor.

Misafir konaklama alanları

İki VIP kabin ve dört misafir kabininden oluşan misafir konaklama alanları ana güvertede konumlanıyor. Her kabin, kendine özgü renk paleti ve dekoratif karakteriyle ayrışıyor. Sahip süiti, sahip güvertesinin ön bölümünde yer alıyor ve TV izlemeye yönelik özel bir salon, ayrı giyinme odaları, bir ofis ve kesintisiz baş manzarasına sahip yükseltilmiş bir kahvaltı alanı içeriyor. Yan cam sürgülü kapılar, jakuziye sahip özel terasa doğrudan açılıyor.

Köprü güvertesi tamamen sağlık ve wellness alanına ayrılmış durumda. Üç yönden manzara sunan geniş cam yüzeylere sahip büyük bir spor salonu; sauna, hamam ve güzellik bakım odasını içeren wellness süitiyle bağlantılı. Tüm güverteleri birbirine bağlayan açık merdiven atriyumu ve Dale Chihuly imzalı asılı heykel, iç mekânda çarpıcı bir görsel odak noktası yaratıyor.

Vento, Turquoise Yachts, H2 Yacht Design ve yat sahibinin ekibi arasında yürütülen yakın işbirliğinin bir sonucu olarak hayata geçirildi. Sahip temsilciliğini Occam Marine üstlendi. Occam Marine Kurucu Ortağı Giles Frankal, “Turquoise ile yürüttüğümüz işbirliği; şeffaflık, mükemmeliyet odağı ve gerçek bir ortaklık ruhu ile tanımlandı,” diyor ve ekliyor: “Vento, tersane ile yat sahibinin ekibinin tam bir uyum içinde çalıştığında neler başarılabileceğinin güçlü bir kanıtı olacak.” Teslimatın ardından Vento, Edmiston’dan Robert Shepherd aracılığıyla charter pazarında da yer alacak.

Saxdor’un yeni modeliyle kaptanın yanında seyir keyfi

460 GTC modeli Türkiye'ye 500 bin euro başlangıç fiyatıyla gelecek. Modelin geniş bir opsiyon listesi bulunduğu için fiyatlar 700-800 bin euro bandına kadar çıkabiliyor. Modelden şu ana dek Türkiye'de üç adet satılmış durumda.

Çok sevilen GTC model serisi­ne bir yenisini daha ekleyen Finlandiyalı tekne üreticisi Sax­dor, 460 GTC modeliyle geçen haf­ta Düsseldorf'ta düzenlenen yat fu­arında en ilgi çeken modellerinden biri oldu.

Yaklaşık 500 bin euro başlangıç fiyatıyla Türkiye'ye gelecek olan modelde geniş bir opsiyon liste­si bulunuyor, bu sayede fiyat ra­hatlıkla 700- 800 bin euro bantı­na çıkabiliyor. Modelden şimdiden Türkiye'de üç adet satıldığı bilgisi­ni de öğrendik. 460 GTC, altı met­relik iskele ve sancakta bulunan balkon alanıyla oldukça geniş pa­noramik bir iç mekan sunuyor.

Ayrıca hareketli passarella­lar oldukça dayanıklı ve şık gözüküyor. İskele tarafta bu­lunan mutfak alanı tekneyi konforlu ve pratik kılmış. Havuz alanı oldukça geniş. Yine yüzme platformu da ge­nişlemiş. İç mekana geçtiğimiz zaman ilk dikkat çeken eski model 400’e oranla büyüyen kabin oluyor. Kıç tarafta arzu edilirse ek bir ka­bin imkanı da sunuluyor. Yan bal­konlara geniş şezlonglar, hamak, masa koyabilmek mümkün.

Dümende üç koltuk

Teknenin dümen mahallinde üç koltuk bulunuyor, bu sayede kap­tanın yanında seyir yapabilmek mümkün oluyor. Hemen kaptanın arkasında geniş bir alanda televiz­yon bulunuyor ve elektrik deste­ğiyle açılıp kapanabiliyor. Çok şık bir müzik sistemi ile birlikte parti teknesine dönüşebilen Saxdor 460 GTC’yi yine markanın akıllı aplikasyonu ve yapay zeka desteğiyle istediğiniz gibi tasarla­yabilmeniz de mümkün.

Oldukça yenilikçi ve akıllı bir marka olan Saxdor’un standı Düs­seldorf'un en büyük stantlarından biriydi. Birbirinden farklı boylar­da yaklaşık altı tekne bulunuyor­du. 460’da iç mekan ve kabinler de büyümüş. “Weekender” olarak ad­landırılan ve haftasonu konaklaya­bilme imkanı sunan tekne, kabin­leriyle de keyifli anlara hizmet edi­yor.