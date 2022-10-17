‘9 İnci Kuralı’ 1 milyar TL cironun yolunu açacak!

Hizmet sektöründe personel en önemli sac ayaklarından biridir. Müşteriyi sıkmadan ama kendi haline de bırakmadan hizmet vermek maalesef her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla sektördeki oyuncular personeline bu çerçevede özel eğitimler verirken özel kurallar da koyuyor. Kendine has kuralları olanlardan biri de kafe ve restoran zinciri Cookshop… 9 İnci Kuralı adı verilen bu kurallara geçmeden önce biraz Cookshop’tan söz etmek istiyorum. 2008 yılında Ayşe Kazancı’nın kurduğu Cookshop; EFK İnşaat Turizm ve Sanayi A.Ş. ve İndigo Turizm İnşaat ve San. A.Ş. unvanları ile Kazancı Holding bünyesinde hizmet veriyor. Cookshop, 2017 yılında merkezi üretime geçmiş, pandemi döneminde yüzde 120 büyümüş, bünyesinde Cookshop Arka Bahçe, Cookbox ile Magnolia Shop markalarını da yaratmış. Kurulduğu ilk yıllarda 14 olan şube sayısını 40’a, cirosunu da 80 milyon TL’den 750 milyon TL’ye çıkarmış durumda. Cookshop’u konuşmak için buluştuğumuz Genel Müdür Selçuk Gengeç, 2023 hedefl erinin ciroyu 1 milyar TL’nin üzerine çıkarmak olduğunu anlatıyor. Aynı dönemde şube sayısının da 80’e ulaşması hedefleniyor. 5 yıl içinde halka açılmayı planladıklarını da dile getiren Gengeç, 1300 olan çalışan sayısını da bu yıl sonunda 1500’e, 2023 sonunda da 3 bine çıkarmayı istediklerini vurguluyor.

‘Hedefimiz büyümek ve daha fazla istihdam sağlamak’

Selçuk Gengeç, bu hedeflere yol arkadaşı olarak gördükleri personelleriyle ulaşacaklarını ifade ediyor. “Ben 1997 yılından beri sektördeyim. Sahada yaşayan, koklayan, ekiple arkadaş olan bir yöneticiyim. Hepimiz birlikte markayı temsil ediyoruz” diyen Gengeç, şöyle devam ediyor: “Büyük hedeflerimiz var. Örneğin halka açılmak en büyük hedefimiz. Bütün çalışanlarımızla bu hedeflerimizi hayata geçireceğiz. Yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz ekibimize özel primlerimiz var. Örneğin garsonlarımız sattığı her şeyden prim alıyor. Yöneticilerin maaş dışında primleri var. Kara bağlı bir prim bu ve dört ayda bir veriyoruz. Hayat şartları ortada, bu şekilde motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği de bu modelle sağlıyoruz.

Ekipten kısıp iş yapma taraftarı olan bir yönetim tarzımız yok. 2023 hedeflerimize de ulaşırken ve borsaya açılırken bütün yol arkadaşlarımıza prim vereceğiz. Çünkü sadece biz kazanalım demiyoruz. Çok şükür zarar ettiğimiz şube yok. Hedefimiz marka büyüsün, daha fazla istihdam sağlayalım.”

Bu noktada 9 İnci Kuralı’na değinen Gengeç, “Bu kuralları çok önemsiyoruz çünkü hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak” diyor ve bu kuralları şöyle sıralıyor:

1-Güler yüzle karşıla.

2- Sipariş tekrarla.

3- Yemek memnuniyeti sor. (Her şey yolunda mı efendim?)

4- İçecek tazeleme sor.

5- Masayı topla, temizle.

6-Tatlı-içecek menüsüyle masaya git ve istek sorgula.

7- Cookshoppers uygulamasını unutma.

8- Hesap üstü verirken teşekkür et ve fiş fatura sor.

9- Güler yüzle uğurla.

‘Güçlü bir grupla yurt dışında büyümek istiyoruz’

Selçuk Gengeç, fonlardan çok teklif aldıklarını ancak herhangi bir satış planları olmadığını anlatıyor. “Biz satmayı değil daha çok büyümeyi düşünüyoruz. Bakü’de bir franchise’ımız var. Sektörümüzdeki birçok marka Ortadoğu’ya franchise verdi, istesek biz de verirdik ama biz Avrupa’ya açılmak istiyoruz. Hedef ülkelerimiz Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler… Yurt dışında farklı ortaklıklar yapabiliriz. Güçlü bir grupla büyümeyi öngörüyoruz. Nihayetinde bu iş bir kültür turizmi. Son dönemlerde Türk kültürüne yoğun bir ilgi ve hayranlık var. Türkiye’den çıkan bir dünya markası olmak ve Türk lezzetlerini dünya pazarında doğru temsil etmek en öncelikli amacımız” diyor. Yurt içindeki büyüme planlarından da söz eden Gengeç, ekliyor: “Ayşe Kazancı, Cookshop markasını 2008 yılında yarattı. 2019 yılının Mart ayında görevi devraldım. Markayı büyütme kararı aldık ve bir yıllık yeniden yapılandırma planı hazırladık. Pandemi döneminde bütün şubelerimizi yeniledik. Marka algısını güçlendirmek için tabelaya kadar her şeyi değiştirdik. Misafirlerimize, kendilerini evinde hissettirecek kaliteli yemek ve içecek sunuyoruz. Bizzat kendim olmak üzere diğer tüm takım arkadaşlarım bu sürecin içine dahil oluyur. Menülerimiz için dünya trendlerini takip ediyoruz ve yerel üretme önem veriyoruz. Fiyat politikamıza da çok dikkat ediyoruz. Amacımız, yüksek fiyat koymayarak herkesin lezzetlerimizi deneyimlemesi. Bunun sonuçlarını da olumlu şekilde aldık. Cookshop, Cookshop Arka Bahçe, Cookbox ve Magnola Shop markalarımızla 40 şubeye ulaştık. İmzalananlarla birlikte bu yılı 50 şube ile kapatacağız. Biz kaliteyi korumak için franchise vermiyoruz. Magnola tatlısını çok satıyorduk, Magnola Shop açalım dedik. Dört tane açtık ve büyük ilgi görüyor. Magnola Shop’lardaki tüm ürünlerimiz taze ve merkez mutfağımızdan gidiyor. Şu anda vegan menüler üzerinde çalışıyoruz. Glutensiz ürünlerimiz de olacak. Hedefimiz bu markamızla 100 şubeye ulaşmak. Cookshop’ta ortalama 80-90 şube planlıyoruz.”

Kavacık’taki yeni merkezde kendi yeşilliklerini yetiştirecek

Selçuk Gengeç, Kavacık’ta yeni şirket merkezi kuracaklarını söylüyor. Bu proje için 20 milyon TL ayırdıklarını kaydeden Gengeç, sözlerini şöyle sürdürüyor: “5 katlı ofisten oluşan, altında 2500 metrekarelik merkezi mutfak ve depo ile bir atölye olacak. Bu merkezimizde 3500 metrekarelik bir yeşil alan da planladık. Burada şubelerimizde kullanılmak üzere fesleğen gibi yeşilliklerle süs bitkileri yetiştireceğiz. Merkez yatırımımızı tamamladıktan sonra yurt dışı planlarımızı hızlandıracağız.