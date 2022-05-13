9 Mayıs geçti, ne oldu, ne olacak

9 Mayıs Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşında Nazilere karşı kazandığı zafer günüdür. Nazilere karşı zaferin 77. yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önemli bir açıklama yapması bekleniyordu.

Konuşma öncesinde Putin’in ‘Operasyon’ olarak tanımladığı Ukrayna saldırısını ‘Savaş’ olarak tanımlayacağından, Nazilere karşı ikinci zafer olarak tanımlayıp savaşı bitireceğine kadar yorumlar yapıldı. Putin'in konuşması böyle olmadı. Bir anlamda hayal kırıklığı yarattı. Bunlar olanlar.

Peki olanlar olacaklara nasıl yansıyacak? Her şeyden önce belirsizlik devam edecek ve Rusya ile sınırlı kalmayacak. Olacaklardan önlenmesi elde olmayanlar var. Bunun yanında olacaklara karşı yapılması gerekenlerden elde olanlar da var.

Rusya-Ukrayna savaşı devam edecek. Bunu önlemek, değiştirmek bizim elimizde değil. TUI CEO’su Fritz Joussen seyahat pazarının toparlandığını, bu yaz 2019 düzeyinin bile üzerine çıkılabileceğini, en iyi destinasyonların Yunanistan ve İspanya olduğunu söylüyor.

Mayıs ayı itibariyle İngiltere dışında Türkiye’ye yönelik talepte iddia edildiği gibi bir artış yok. Oteller rezervasyonlardan bunu görüyor. Sektör adına konuştuklarını söyleyenlerin Rusya ve Ukrayna’dan doğacak boşluğun Avrupa ülkeleri ile doldurulacağına ilişkin açıklamalarının ciddiye alınır yanı yok.

Zira Avrupa pazarının lokomotifi Almanya ve İngiltere başta olmak üzere; Belçika, Avusturya, Hollanda, Fransa ve diğer ülkelerden gelenlerin sayısı ne kadar artarsa artsın Rusya ve Ukrayna’dan doğan boşluğu doldurmaya yetmez.

Bu dönemde THY’nin Rusya’daki Türk kökenli üç tur operatörüne 1.5 milyon blok koltuk tahsis etmesi iyi bir gelişmedir. Rusya’daki havayolu şirketleri hükümetlerine baskı yaparak bundan kendilerine de pay verilmesini, bu olmazsa Rusya’nın THY’ye iniş hakkı tanıyan slotları kısıtlamasını istiyor.

Ancak Rusya sivil havacılık birimi, ulaştırma bakanlığı ya da hükümetten bu yönde bir girişim ya da açıklama yok. Gidişat ve gelişmeler belirsizlikler yönündeyken Cumhurbaşkanı, Maliye ve Hazine Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı Türkiye’nin yıl başında açıklanan 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir beklentisinde değişiklik olmadığını, hedefin tutturulacağını söylüyor.

Veri, bilgi, olguya dayanmayan bu açıklamalar gönülden geçen iyi dilekten öteye geçmez, bu nedenle bir anlamı yok. Elde olmayanları bir yana bırakıp elde olanlara bakalım.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen ‘’Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı’’nda yaptığı konuşmada turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara 50 milyarlık finansman desteği sağlanacağını söylemişti.

O açıklamanın üzerinden bir ay geçti, ne oldu o konuda ne yapıldı? Turizm ile ifade edilen, doğru ve geniş tanımıyla seyahat endüstrisi 54 sektör ile girdi çıktı ilişkisi olan bir sektör.

Bu özelliği ile turizme destek firma ve sektörden öte ülke ekonomisinin gereğidir. Olanların olacaklara olası etkilerine elde olmayan ve olanlar açısından bakalım.