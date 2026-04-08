9 milyon boş eve rağmen “yüksek kira” ne anlatıyor?

İktisat bilimine göre, arz ve talep fiyatı be­lirliyor…

Yaşadığımız dönemdeki anormal fiyat ar­tışlarında, kira artışlarının etkili olduğu da biliniyor…

Konut ve kira fiyatlarının yüksekliği ise “yüksek talebe” bağlanıyor…

★★★

Ancak…

Veriler arzın da yüksek olduğunu belgeli­yor…

TÜİK verileri ve nüfus sayımı bilgileri, boş (kiralanmayan) konut sayısının 9 mil­yona yaklaştığını söylüyor…

★★★

Ama…

Atıl bıraktığımız yüksek potansiyele rağ­men, aşırıya kaçmış fiyatlarda dahi “katılık” kırılamıyor…

★★★

Nasıl kırılacak fiyatlardaki katılık?

Eşi doktor olan bir bürokrat anlattı:

“2022 yılında tamamlanıp satılmış bir ko­nutun, 3’üncü sahibi oldum…

Önceki alanlar evi kullanmamış…

2024 yılında satın alan arkadaşım da, kul­lanmadı, kiraya da veremedi; aldığı fiyattın yüzde 10 altına satışa çıkardığını söyleyin­ce, düşünüp/hesap yapıp aldık…

2 yıllık reel kaybını siz hesap edin…”

★★★

Bu örnek, öncelik verilmesi gereken nok­tayı da açığa çıkarıyor:

Konut/kira fiyatlarındaki katılığın kırıl­ması için, öncelikle, “Konut fiyatlarının, di­ğer yatırım/üretim araçlarına göre, kat kat fazla yükselebileceğine olan inancın” kırıl­ması gerekiyor…

★★★

Bunun tek yolu ise:

Maalesef, (kullanılmayan, atıl bıraktığı­mız arza rağmen) arzı, daha da artırmaktan geçiyor…

VELHASIL

Arzı ise düşük maliyetle, daha da önemlisi yerli kaynakları kullanarak artırmak gerekiyor…

★★★

Dün Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Erdem Çenesiz de dikkat çekti:

“Kalıcı enflasyon düşüşü için iç piyasada konut üretiminin hızlanmasının, büyük önem taşıdığına inanıyoruz.”

★★★

Konut arzını artıracak destekler mi?

Hem yüzde 82 yerli (işçilik, hammadde, tasarım…) girdi kullanarak, ihracatta 5 milyar doları aşan çimento, seramik, cam sektörlerine, yaşanılan sıkıntılı süreçte cansuyu olur…

Hem de, “Konut arzı artacak, fiyatlar düşecek” algısı oluşturur…