9000 yıl önceki “konut hamlesinin” nedeni!
Çatalhöyük…
Konya’nın Çumra ilçesinde…
9000 yıl önceye götürüyor, isteyeni…
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Yıl: MÖ 7000… Göçebe yaşamak, bazılarına “akıllıca” gelmiyor… Üretimin sürekliliğini, gelişimini ve verimliliği engellediği düşünülüyor… Tekrar belirteyim: “Üretimin sürekliliğini” ve “gelişimini” ve “verimliliği” engellediği düşünülüyor…
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Ve yerleşik düzene geçme kararı alınıyor…
Binlerce yıllık kültür, alışkanlıklar, tabular kenara bırakılıyor…
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Ve konut hamlesi başlatılıyor!!! Kararı alanlar, birer odalı evler inşa ediyor… Ayrı gayrı yok… Kamu özel yok… Herkese birer oda!!!
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Ve herkes çalışmaya başlıyor…
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Sonra Roma İmparatorluğu…
Zengin yoksul ayrımı başlıyor…
Ve çalışan nüfus köylerden kentlere, apartmanlara yönlendiriliyor…
Aynı şey bugünün Türkiye’sinde de geçerli…
(3 oda 1 salon için, çoğunluğun, ömür boyu köleliği!.)
VELHASIL…
Herkese tek odalı Çatalhöyük’te… Tarım/madencilik gelişiyor… Sanat/teknik/tasarım/akıl/ yetenek gelişiyor… Ürünler çeşitleniyor… Toplumsal refah artıyor…
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Özel insanlar (yönetici, siyasetçi, üst sınıflar…) (ve onlara göre konut/yaşam tarzı) ve gelir adaletsizliği arttıkça, altsınıflarda (işçi, çiftçi…) tepki de artıyor, tüm teknolojik gelişime rağmen “çoğunluğun verimliliği, üretimi ve refahı” düşüyor…