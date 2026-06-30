90’lar
Geçen hafta Scorpions ve Pet Shop Boys konseri vardı. Neoliberalizme Winds of Change ve Go West şarkılarını yazmış iki grubun konseri arasında ikilemde kalınca, tercihi metal müzikten yana koydum. Lady Gaga konseri ile Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi arasında böyle ikilemde kalınca, Şampiyonlar Ligine nasılsa hep gidiyoruz, rest diyerek Poker Face kartını açtım.
1989’da Klaus Moskova Lenin Stadyum’unda, konser anında esinlenip “Gorky Park’tan aşağıya inerken” dizelerini yazmaya karar verir ve 1990 albümünde “Değişim Rüzgârları” şarkısı yer alır. 1990’da Beyrut’ta iç savaş sona ermiş, Saddam Kuveyt’i aynı yıl işgal etmiştir.
Pet Shop Boys’un 1993’de Doğu Blokundan Batıya yönelme arzusunu yazdığı yılda, John Taylor da reel faiz ile ilgili formülünü içeren makalesini yazdı. 1993’te Metallica, Guns N’ Roses, Michael Jackson, Bon Jovi, Scorpions, Madonna, Tina Turner, Sting, Elton John İstanbul konserlerini verdiler. 1993 başlıklı köşe yazımızı kaçıranlar için fırsat.
Klarnetçi Greenspan
Muhasebe ve finans eğitimi almadan önce Juilliard Okulu’nda klarnet eğitimi alan2 Greenspan’in, Woody Herman grubundaki arkadaşı Nixon’ın danışmanlığını yapmış Garment’ti. 1971’de altının onsu ile doların bağını koparan Nixon sonrası dünyanın finansal sistemi yerinden oynadı.
Greenspan monetarist (parasalcı) ve Avusturya Okulu görüşünde, Taylor Kuralını takip eden bir merkez bankacıydı. Volcker sonrası Fed başkanlığına Reagan Alan Greenspan’i seçiyordu. Para politikaları nedeni ile dot. com ve görevinden ayrılmasından 1 sene sonraki mortgage (Lehman Brothers) krizinin sorumlusu olarak görüldü. Kuveyt’in işgali sonrasında Hürmüz Boğazını kontrol edeceği düşüncesi ile Saddam’ın devrilmesini Bush hükümetine tavsiye etti.
Kuralcı Greenspan
Bu fasit döngüdeki korelasyon ve nedensellik kadar dikkati çekmemiz gereken Guidotti-Greenspan Kuralı.
06 Mayıs 2025 tarihli Bilimin Kurallarına Dönüş köşe yazımızdan: “bizzat Greenspan’in Guidotti’ye atıf yaptığı konuşmasındaki (Before the World Bank Conference on Recent Trends in Reserves Management, April 29, 1999) “That is, usable foreign exchange reserves should exceed scheduled amortizations of foreign currency debts (assuming no rollovers) during the following year.” cümlesi görülmemiş olamaz. Swaplar rezervlerden düşmez, döviz likiditede dikkate alınır kısmını geçtik, ulusal bankalarla sürekli roll-over ettiği bilinmiyor olamaz. Kaldı ki Guidotti’nin kasıt ettiği net değil brüt rezervdir, dünyada böyledir.”
Yani şair burada diyor ki; dış borcunuzu çevirdiğiniz sürece rezerviniz optimum seviyededir. Altının onsu zirveyi görmüşken yapılan rezerv satışında ortalığı yine velveleye verenler bunları bilmiyor olabilir, çünkü hala rezerv hesabında swapı düşeni var, Guidotti-Greenspan’e atıf yapmasına rağmen tüm dış borçları düşeni var. Hatta bizzat Guidotti brüt rezervi kasıt etmişken, net rezervden düşüp bunları kendi icat tablolarına koyuyorlar.
Greenspan Put
Piyasalar patladığında nasılsa Fed gelir algısını (Greenspan Garantisi) yaratan kendisi. Helikopter Ben ile varlık balonlarında payı büyük. Avusturyacı olması nedeni ile denetim fonksiyonunu arka planda bıraktığından 2008 krizine giden yolu açtığı eleştirilerini hatırlatmak lazım. Bugün ABD tahvillerinden ve dolarından uzaklaşan merkez bankalarının altına yönelişini bunlardan uzak görmemek lazım. Dünya neoliberalizmle mücadelenin finansal boyutunu artık göz ardı etmiyor. Gorky Park’tan aşağı başlayan hikâyenin ambargolar, gümrük tarifeleri ile bittiğinin herkes farkında.
İşte burada devreye nadir elementler ve yapay zekâ giriyor. Onstaki geri çekilmeyi çoğu kişi Fed’in yeni başkanına ve faiz artış olasılığı ile ETF fonlarının satışlarına bağlıyor. Oysa ETF fonları Dünya Altın Konseyi verilerine göre resimde pek yok. İki merkez bankasının (zirveden) satışları baskın. MSCI tech ve BBG commodity endeksleri ile altının onsunun korelasyonu en yüksek. Yani teknoloji hisseleri şu anda altına baskın geliyor. Hal buyken, Warsh faizi arttırıp yeni bir dot.com krizi yaratır mı? 50 ve 200 günlük ortalamalar death cross yaptı diye, petrole ve S&P500’e karşı onsun tarihteki seviyelerinden sonra gelen ABD ekonomisinin resesyonlarının tekrarına (krize girmesine) Uncle Trump izin verir mi?
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