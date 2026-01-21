Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Grönland tehdidi” üzeri­ne 27 üye ülkenin devlet ve hükümet baş­kanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı. AB liderlerinin başkent Brüksel’de bir araya gelmeleri bekleniyor…

Trump’ın Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya ve İn­giltere olmak üzere sekiz Avrupa ülkesine ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulama tehdidi­ni hayata geçirmesi halinde 93 milyar euro­luk misilleme paketi yeniden gündemde. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, önümüzde­ki günlerde olağanüstü bir AB liderler zirvesi çağrısı yaptı. AB’nin önceliğinin “diyalog ve diplomasi” olduğu belirtildi.

Brüksel’de geçtiğimiz pazar günü “acil top­lantı”da bir araya gelen 27 AB ülkesinin bü­yükelçileri Danimarka ve Grönland’a destek­lerini dile getirerek, “ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda dayanışma” vurgusu yapıldı.

AB, Trump’ın Grönland üzerinden günde­me getirdiği gümrük vergisi tehditlerine karşı derhal misillemeye gitmekten geri adım attı. AB üye ülkeler misilleme önlemlerini hemen devreye sokmama konusunda uzlaştı. Bu kap­samda, kamuoyunda “ticaret bazukası” ola­rak tanımlanan “Zorlama Önleyici Araç”ın (ACI) şimdilik kullanılmaması kararlaştırıl­dı. AB’ye “ekonomik şantaj” uygulayan ülke­lere karşı ticaret lisanslarını kısıtlama ve tek pazara erişimi engelleme yetkisi veren 2023 yılında kabul edilen “Zorlama Önleyici Araç” uygulama henüz hiç kullanılmadı.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun toplantıda ACI dahil olmak üzere bir dizi seçeneği ma­saya koyduğu, ancak üye ülkelerin büyükel­çilerinin bir oylamaya gitmeden genel bir de­ğerlendirme yapıldığı belirtildi. Trump’ın 1 Şubat’ta Danimarka, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu sekiz Avrupa ülke­sine ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulama tehdidini hayata geçirmesi halinde AB 93 milyar euroluk misilleme paketini yeniden gündeme alabileceği ileri sürüldü.

Trump’ın AB-ABD ticaret anlaşmasına onay verip vermeyeceğine dair belirsizlikle­rin yaşandığı dönemde hazırlanan “93 mil­yar euroluk misilleme paketi”, otomobilden kümes hayvanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde ABD mallarına yüzde 30’a va­ran gümrük vergileri öngörüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Le­yen ile ABD Başkanı Trump arasında geçen yaz İskoçya’da yapılan “AB-ABD ticaret an­laşması”nın ardından uygulamaya konulma­mıştı. Anlaşma gereği, AB’nin ABD’ye ihra­catının büyük bölümünde yüzde 15’lik temel tarife belirlerken, ABD’nin birçok sanayi ürününe uyguladığı vergileri sıfırlamıştı.

AB’nin “ticaret bazukası”

ABD’nin 1 Şubat’tan itibaren yeni gümrük vergilerini yürürlüğe koyması durumunda AB’nin “ticaret bazukası” olarak adlandırı­lan en sert ekonomik karşılık mekanizma­sını devreye sokması yönündeki çağrılar da yoğunlaşıyor.

Trump’ın, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya ve İn­giltere olmak üzere sekiz Avrupa ülkesin­den gelen tüm ürünlere yüzde 10’luk ve 1 Haziran’dan sonra yüzde 25’lik ek gümrük vergisi” tehdidinden bulunması ve “Grön­land’ın tamamen ve bütünüyle satın alın­ması” konusunda bir anlaşmaya varılana kadar vergilerin artırılabileceğini açıkla­masından sonra AB’de ABD’ye karşı tepki­ler giderek büyüyor.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir böl­ge olan Grönland’a sahip çıkan sekiz Avrupa ülkesi yayınladıkları ortak bildiride, “Tarife tehditleri transatlantik ilişkilere zarar veri­yor ve tehlikeli bir aşağı yönlü sarmal riski yaratıyor” denildi. Danimarka ile “tam da­yanışma” içinde olduklarını hatırlatan Av­rupa ülkeleri, Kuzey Kutbu’nda güvenliği artırma çabalarının “hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını” belirtti.

NATO da tedirgin

ABD’nin “Grönland’ı tamamen ve bütü­nüyle satın alması için bir anlaşma yapılma­ması halinde ek gümrük vergilerinin 1 Ha­ziran’dan itibaren yüzde 25’e yükseleceği” açıklaması NATO’da da tedirginlik yarattı.

NATO’nun en güçlü ülkesi ABD ile NATO müttefikleri arasında “sert ve potansiyel ola­rak tehlikeli bir şekilde tırmanması”, arala­rında bizim de bulunduğumuz diğer mütte­fik ülkeleri tedirgin etmeye devam ediyor…