AB, başkanına açıklık getirdi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bir açıklamasında Tür­kiye’yi Rusya ve Çin ile bir tutması, AB’nin Türkiye konusundaki “kafa karışıklığını” bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu…

Almanya Hıristiyan demokrat partili AB Ko­misyon Başkanı von der Leyen, resmi olarak “tam üyelik müzakereleri” 21 yıl önce başlayan Türkiye’yi AB’nin rakip olarak gördüğü Rusya ve Çin ile aynı kategoride görmesi sadece Tür­kiye’yi değil Brüksel’i de rahatsız etti.

Alman Die Zeit gazetesinin 80’ninci kuru­luş yılı kutlamasında konuşan AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin genişle­me politikasını desteklediğini açıkladı. AB’nin Balkan ülkeleriyle bütünleşmesini tamam­lamasını gerektiğini belirten von der Leyen, “Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz” dedi.

Avrupa’nın bugüne kadar Rusya’dan ucuz enerji, Çin’den ucuz iş gücü ve ABD’den güven­lik desteğine dayalı bir model izlediğini, ancak bu dönemin sona erdiğini vurgulayan von der Leyen, AB’nin kendi güvenliğini ve ekonomik gücünü yeniden inşa etmesi gerektiğini söyle­di. AB’nin daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, “Kendimizi tamamen yeniden konumlandırmalıyız. Daha bağımsız olmalıyız” diye konuştu.

AB Komisyonu, AB Komisyon Başkanı von der Leyen’in bu sözlerine açıklık getirmek zo­runda kaldı.

AB Komisyon Sözcüsü Paula Pinho, “Bura­da söylenen şudur, Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahip­tir ve bu bölgedeki etkisini göz ardı etmiyo­ruz. Bu örnekte atıf Batı Balkanlar konusun­daydı. Türkiye’nin AB değerleri doğrultusun­da hareket etmesi beklenmektedir. Başkan’ın Türkiye’ye yaptığı atfın bağlamı buydu” açık­laması yaptı.

AB’den yapılan başka bir açıklamada da “Türkiye’nin anılması, özellikle Batı Balkan­lar’daki jeopolitik ağırlığı, büyüklüğü ve hedef­lerinin bir yansımasıdır. Herhangi bir ülkey­le kıyaslama amacı taşımamaktadır. Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır.

Bu durum bağlantısallık gündemi gibi stratejik alanlarda, Türkiye’nin bölgedeki kilit dayanak noktalarından biri ol­duğu Trans-Hazar Orta Koridor kapsamında ve göç yönetimi alanında uzun süredir devam eden ortaklığıyla da kendini göstermektedir. Türkiye, ayrıca önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesidir. Bu yönüyle de kilit bir mu­hatap konumundadır” denildi.

“Türkiye’ye ihtiyacımız var”

AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üye­si Marta Kos ise, AP’de yaptığı konuşmada, AB’nin değişen bölgesel ve küresel dengeler ne­deniyle Türkiye’ye ihtiyaç duyduğunu ifade et­ti. Türkiye’nin AB açısından yalnızca aday ülke değil, aynı zamanda stratejik bir ortak olarak görüldüğünü vurgulayan Kos, “Avrupa ve Orta Doğu’daki değişen jeopolitik gerçekler ışığında Türkiye’ye ihtiyacımız var. Daha güçlü ortak­lıklar kurmak için daha cesur adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle yakın çevremizde. Aday ül­ke Türkiye başta olmak üzere, Ermenistan ve Azerbaycan ile son dönemde yürüttüğüm te­maslar bu şekilde anlaşılmalıdır” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Rapor­törü Nacho Sanchez Amor, AB Komisyon Baş­kanı von der Leyen’in açıklamasına tepki gös­teri. Raportör Amor, “Bu yaklaşım, güvenlik ve savunma alanlarında daha güçlü iş birliğine yönelik tekrarlanan mesajlarla tamamen tu­tarsızdır ve jeopolitik açıdan hatalı bir analiz­dir” paylaşımı yaptı.

CHP’den sert tepki

AB Komisyon Başkanı von der Leyen’in tar­tışmalı açıklamasına hükümet sessiz kalırken, ana muhalefet partisi CHP yüksek perdeden tepki verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Gökçe Gökçen, AKPM’de yaptığı konuş­mada, “AB’nin Türkiye hakkında cahilliğine tanık olduk. Ursula von der Leyen, Türkiye’yi Rusya ve Çin ile aynı yere koyarak tehdit ilan etti. Türkiye AB’ye aday bir ülkedir. Aynı za­manda Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesidir. Sadece bir hükümet kullanışlı diye insan hak­ları ihlallerine göz yuman bir AB başarısızlığa mahkumdur” diye konuştu.

Brüksel’de yeni göreve başlayan Türkiye’nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükel­çi Yaprak Balkan’ı dün ziyarete giderken, “AB semti” Schuman Meydanı’ndan geçtim. AB Konseyi ve AB Komisyonu binalarının bulun­duğu meydan yıllardır inşaat halinde, AB’nin de yıllardır “inşa” halinde olduğu gibi…