AB için takım kurmak...

Mart 2021’de yapılacak Türkiye- AB zirvesi öncesi önemli temaslar gerçekleşmesinin ardından yetkili bir akil adamın “Şimdi zirve öncesi görev bizlere düşüyor. AB için bir takım kurarak harekete geçmeliyiz” demesi bana hem ilginç, hem de çok anlamlı geldi.

9 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyon Başkanı ile video konferansta bir görüşme yaptı. Görüşmede bazı üyelerin kaprisleri nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını belirtti ve Türkiye’nin önceliğinin AB olduğunu ifade etti.

21-24 Ocak tarihlerinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brüksel’i ziyaretinde AB Komisyon Başkanı ve Konsey Başkanı ile görüşmeler yaparak, Türkiye’nin vizenin kaldırılması ve AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenmesi taleplerini iletti. AB Dış İlişkiler ve Savunma Yüksek Temsilcisi (Bakanı) Josep Borrell, görüşme sonrası “Türkiye ile diyalog için çalışmaya hazır olduklarını” bildirdi. AB Komisyonu sözcüsü “Türkiye ile işbirliğine dayalı yapıcı diyalog istiyoruz” açıklamasını yaptı. Karar alma noktasında olan aynı zamanda kanaat önderi bir iş insanı bu konuda bana şöyle dedi:

- Şimdi sıra sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları şubat ayından başlayarak marttaki AB zirvesine kadar, Avrupalı muhataplarımızla, yoğun bir diyalog içine girip, yönümüzün Avrupa olduğunu belirterek, Gümrük Birliği yenilenmesi ve vize serbestisi gibi isteklerimizi anlatmalıyız. Türkiye’nin AB’ye insan göçünü frenleme gibi faydalarımızı belirtmeliyiz. Birçok alanda iç içe ilişki içinde olduğumuz AB ile bütün sorunlarımızın diyalog içerisinde çözüldüğünü örneklerle anlatmalıyız.

Türkiye-AB Mart zirvesi öncesi, bu kanaat önderinin anlattıklarının hayata geçirilmesi için başta TOBB tüm seçilmiş meslek kuruluş ve odalarının seferber olması gerektiği açık. Kişisel dostluklar önemli olsa bile, AB ilişkilerinin öncelikle kurumsal düzeyde seyrettiğini bilerek, başta İKV, devamında TOBB ve DEİK-AB İş Konsey’lerinin ve bu arada SEDEFED’in kişisel değil ama sistematik grup esaslı temaslar yapmasının çok anlamlı olacağı düşüncesindeyim.

GÜNÜN SÖZÜ:

SÜTAŞ’ın Bingöl yatırımı bu ili ülke içinde 73’üncülükten 38’inci olmaya taşıyor. İlin milli geliri 10 bin 221 dolar olacak. 10 bin başlık bir yatırım, Bingöl’ün talihini değiştirecek. Muharrem Yılmaz dostumu kutluyorum.