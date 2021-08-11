AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenmesi…

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’yla AB Gümrük Birliği güncellemesi konusunu ele aldık… Zeytinoğlu, siyasi nedenlerle 2015’den bu yana ele alınamayan konunun ekim ayında AB’nin de kabul ettiği ‘’pozitif gündemle’’ masaya yatırılacağını söyledi.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin (GB) güncellemesi konusunda İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile konuştum. Zeytinoğlu, siyasi nedenlerle 2015’den bu yana ele alınamayan konunun ekim ayında AB’nin de kabul ettiği ‘’pozitif gündemle’’ ele alınacağını söyledi. İKV Başkanı, GB’nde yaşanan sorunların gündeme gelmesini önemli ve olumlu gelişme olarak görüyor. Zeytinoğlu’nun bu konuda verdiği bilgileri alt alta sıralamak istiyorum, zira bu aynı zamanda görüşme gündeminin ne olduğunu ortaya çıkarıyor:

1-AB, Türkiye’nin bazı Uzakdoğu ülkelerine DTÖ kararı olmaksızın ve tek tarafl ı anti-damping vergisi koymasından şikâyetçi. GB güncellemesi yapılırken bu konunun tanımlı olarak yer almasını istiyor.

2-Temmuz ayında AB-Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi toplandı. Pozitif gündemin uygulanmasında ön koşul olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki petrol arama çalışmalarını ‘’resmen‘’ durdurması talep ediliyor. Kıbrıs Maraş kapalı alanının açılması kararına AB‘nin muhtemel olumsuz tepkisini de beklemek lazım.

3-Güncellenme sürecinin başlatılması, teknik sorunların çözümünün belli bir aşamaya gelmesini gerektiriyor.

4-Türkiye’nin Gümrük Birliği ile ilgili temel itirazı AB’nin 3. ülkelerle imzaladığı STA’lar. Halen 77 STA yürürlükte. Türkiye’nin bu ülkelerle eş-zamanlı STA yapamaması, ticari kayıplara yol açıyor.

5-Türkiye’nin talepleri arasında, ulaştırma kotaları ve TIR sürücülerine vize uygulaması konusu var.

6-GB içinde etkin çözüm mekanizması olmaması, ticari sorunların çözümsüzlüğüne neden oluyor.

Bu 6 madde dışında bir de ‘’hayati gündem‘’ var. GB, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsıyor. Kapsamın genişletilmesi, tarım ve kamu hizmet alanlarının kapsam içine alınması önemli. Ancak AB‘nin ‘’yeşil ışık‘’ yakmadığını biliyoruz.

Ekim ayında çetin görüşmeler olacağı açık… Ancak o zamana dek Türkiye’nin demokratik değerler konusundaki tavrı, görüşmelerde belirleyici olacak, işin bu noktasını hep göz önünde tutmak gerekiyor.

GÜNÜN NOTU:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Raporu’nda 50 ülkenin dünya üzerinden silinebileceği uyarısı, 31 Ekim’deki COP 26 Zirvesi‘nde en önemli gündem maddesi olacak.