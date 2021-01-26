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AB ilişkilerinde yeni gelişmeler…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Türkiye-AB ilişkilerinde tam üyelik konusunda yeni fasılların açılması askıda dururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Avrupa’ya sıcak mesajları dikkat çekiyor. Bu açılımı sivil toplum örgütleri ve iş dünyası da desteklemeli…

Türkiye-AB ilişkilerinde Gümrük Birliği’nin yenilenmesi ve AB tam üyeliği konusunda yeni fasılların açılması askıda dururken, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın AB konusunda yeni adımlar attıkları görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB büyükelçileriyle yaptığı toplantıda, AB’nin Türkiye’ye karşı ‘’stratejik körlük’’ içinde olduğunu söylemesinin ardından “AB ilişkilerini rayına oturtmaya kararlıyız. Nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik. Türkiye, Avrupa ailesindeki yerini alacaktır” diyerek, AB konusundaki kararlı olduğunu ortaya koydu.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu da Brüksel’de AB Parlamento Raportörü N. Sanches, AB Komisyon Başkanı U. G. von der Leyen ile görüşmekle kalmadı, bunların yanında NATO’nun kıdemli Genel Sekreteri J. Stoltenberg ile başbaşa, siyasi bir görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, AB ile Türkiye arasındaki 72 koşuldan 66’sını tamamladığını, diğerleri üzerinde de çalışıldığını belirterek, “AB ile olumlu gelişmelerden yana hareket edeceğiz” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu “AB müzakerelerini öldürmemeliyiz” derken, bununla yetinmeyip Yunanistan ile dondurulmuş olan istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin başladığı bilgisini verdi. Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye dönüşü sonrası ayağının tozuyla İstanbul’da Yunanistan ile yapılan 61. İstikşafi Görüşmeye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Komisyon ve Konsey Başkanlarını Türkiye’ye davetinin kabul edilmesi de bir başka olumlu gelişme olarak görülüyor. Çavuşoğlu’nun Brüksel görüşmeleri sırasında olumlu adımlar atılırken, bunlar AB liderlerinin Türkiye’ye yaptırımlar konusunu daha olumlu bir çerçevede ele alacaklarının göstergesi olarak yorumlanıyor. Ancak kuşkusuz bu türden bir olası olumlu gelişme, GB'nin yenilenmesi ve AB üyelik sürecinin hızlanacağı anlamına gelmiyor.

Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu sürecin devam etmesi için, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyası örgütlerinin AB ülkeleriyle birebir ilişkiye girerek, bu açılımı anlatmalarının yararlı olacağını düşünüyorum.

GÜNÜN NOTU:
2020‘yi büyüme yönünde en başarılı kapatan ülke Çin oldu. Bunun yanı sıra Çin, 20 temel alanın 17’sinde ABD’den daha fazla araştırma yapıyor.

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