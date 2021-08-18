Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek kontrolü ele geçirmesinin ardından siyasette Afgan göçü tartışması yeniden gündeme oturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Avrupa liderlerinin, "Afganistan sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz" demeye başladığını hatırlatarak, “AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanının ‘Taliban’la konuşacağım’ şeklindeki sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan" diye seslendi.

DEVA Partisi Afet Eylem Planını açıkladı

DEVA Partisi, 54 maddelik Afet Eylem Planı’nı açıkladı. DEVA Partisi bilim insanlarının uyardığı İstanbul depremi için ‘Hayat İstanbul’ adıyla özel bir proje hazırladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘Hayat İstanbul’ projesi ile İstanbul’da kentsel yenilenmenin sağlanarak deprem ve sel gibi afet risklerinin bertaraf edileceğini belirtti.

Babacan, “Uygun şehir planlama, mühendislik ve finans ortamını İstanbul’a sağlayacağız. Kentsel yenilenme faaliyetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, bilimsellik, verimlilik ve çevreye uyum ilkelerini baz alacağız. Bu konuda afet tehlikesi, nüfus ve finansal gereksinim ölçüleri esas alınacak” dedi.

Afet bölgesindeki vatandaşların haklarını koruma altına alacak yeni bir perspektif ortaya koyarak, ‘Hak sahipliği’ tanımını yeniden yapacaklarını söyleyen Babacan, merkezî yönetimin afet yönetimiyle ilgili yetkilerinin yerinden yönetime önem veren bir yaklaşımla ele alacaklarını, tüm yükü AFAD’a ve valiliklere bırakmadan, sorumluluğu ve yetkiyi yerel yönetimlerle paylaştıracaklarını ifade etti.

Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritaları hazırlama sorumluluğu getireceklerini söyleyen Babacan, imar planlarının, belediyelerin yapacağı bu çalışmalarla uyumlu olmasını yasal zorunluluk haline getireceklerini belirtti.