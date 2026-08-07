AB otomotiv sektöründe karar zamanı:Çinli üreticilere fabrika satışı mı, ortaklık mı?

Avrupa Birli­ği otomotiv en­düstrisi, kıtanın eko­nomik büyümesinin ve teknolojik dönü­şümünün en strate­jik sektörlerinden biri konumunda yer alıyor. Sektör aynı zamanda küresel ti­carette €90 milyar üzeri fazlayla Avrupa’nın reka­bet gücünü desteklerken, son yıllarda Çinli üreticilerin yükse­lişi ve elektrikli mobiliteye geçiş süreci, AB otomotiv endüstrisini yeni bir stratejik yeniden yapı­lanmaya zorluyor.

Küreselleşme ve Doğu Avrupa’nın yükselişi

1990’larda AB’nin genişle­mesiyle üretim Polonya, Çek­ya, Slovakya gibi ülkelere kay­dı.2000’ler, küresel tedarik zincirleri kuruldu; Avrupa mar­kaları Asya’da üretim ortaklık­ları yaptı. Dizel dönemi, Avru­pa’da dizel motorlar yaygınlaştı; çevre tartışmaları başladı. 2010 sonrası, elektrikli araç devrimi başlarken, 2020’lerden AB’nin karbon nötr hedefleriyle birlikte batarya gigafabrikaları kuruldu. Çin etkisi ve Çinli üreticiler Av­rupa’da ortaklıklar ve yatırımlar yapıyor. Bugün, Avrupa otomo­tiv endüstrisi, dijitalleşme, sür­dürülebilirlik ve rekabet dengesi arasında yeni bir kimlik arayı­şında görülüyor. Avrupa otomo­tiv endüstrisi, 1930’lardaki se­ri üretimden 2020’lerdeki elekt­rikli mobilite devrimine kadar her dönemde kıtanın ekonomik yönünü belirledi. Bugün artık mesele sadece üretim değil - ve­ri, enerji ve sürdürülebilirlik ek­seninde yeni bir sanayi paradig­ması oluşuyor.

AB otomotiv endüstrisinin genel durumu

AB otomotiv endüstrisi 2026’da hâlâ Avrupa ekonomi­sinin en güçlü sektörlerinden bi­ri konumunda yer alıyor. Yakla­şık 11,5 milyon araç üretim kapa­sitesi, 13 milyon civarında satış ve 12,9 milyon kişilik istihdam ile kıtanın GSYH’sinin %7’sin­den fazlasını oluşturuyor. An­cak fabrikalar ortalama %50 ka­pasiteyle çalışıyor; bu nedenle Çinli üreticilere doğrudan fab­rika satışı yerine ortaklık öne­risi uzun vadede daha doğru bir strateji olarak görülüyor. Üre­tim kapasitesi açısından 2024’te AB’de otomobil üretimi 11,5 mil­yon adet; ticari araç üretimi %10 düşüş yaşadı. Satışlar açısından ise araç satışları 2019’daki 15,3 milyon adetten 2025’te 13 mil­yonun altına geriledi. Otomotiv istihdamı açısından ise AB oto­motiv endüstrisinde 12,9 milyon kişi sektörde çalışıyor. Dağılımı­nı incelediğimizde ise 2,4 milyon kişi doğrudan üretimde, 1,7 mil­yon kişi yan sanayide yer alıyor.

Çinli üreticilerle ilişkiler

Çin’in yükselişi, 2026’nın ilk çeyreğinde Çinli markalar Ba­tı Avrupa pazarının %8,6’sı­nı alması ile daha da belirir­ken; elektrikli araçlarda bu oran %14’e çıktı. Fabrika satışı eğilimi özellikle AB otomotiv sektörün­de yoğunlaşırken, İspanya’daki Villaverde tesisini Fransız üre­ticisi, Çinli üreticiye devretme­yi planlıyor. Amerikalı üretici, Valencia’daki fabrikası, Japon üreticisi de Sunderland tesisi­ni Çinli üreticiye satmayı de­ğerlendiriyor. Diğer taraftan da ortak üretim adımları da hız­lanıyor. AB otomotiv endüstri­si güçlü ama kapasite fazlası ve satış düşüşü sorunlarıyla karşı karşıya iken, Çinli üreticiler hız­la pazar payı kazanıyor ve fabri­ka satışı kısa vadeli çözüm olsa da uzun vadede riskli olarak be­liriyor. Bütün bu adımların öte­sinde, AB , otomotiv endüstrisi için ortaklık önerisi daha sürdü­rülebilir ve stratejik bir yol: hem kapasiteyi verimli kullanır hem de Çinli rakiplerle kontrollü iş­birliği sağlar düşüncesi hakim durumda gözüküyor.

ACEA (Avrupa Otomobil Üre­ticileri Birliği) verilerine göre Avrupa’da otomobil montaj ve motor fabrikaları:

Almanya: 41, Fransa: 30, Bir­leşik Krallık: 30, İtalya: 22, İs­panya: 16, Polonya: 16, Hollanda: 10, İsveç: 8, Türkiye: 17, Rusya: 34, Macaristan: 6, Çekya: 11, Slo­vakya: 4, Portekiz: 5, Romanya: 3, Sırbistan: 3

Avrupa’daki otomotiv üre­tim altyapısının yoğunluğu­nu ve bölgesel dağılımını göste­ren bu dağılım, özellikle Alman­ya, Fransa ve İtalya’nın merkez rolünü vurguluyor. AB genelin­de yüzlerce üretim tesisi mev­cut; Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa başı çekiyor. Almanya’da yaklaşık 780.000 doğrudan çalı­şan bulunuyor. Ekonomik katkı açısından, sektör AB GSYH’si­nin %7’sinden fazlasını oluştu­ruyor ve yıllık €94–100 milyar ticaret fazlası sağlıyor.

AB otomotiv sektörü için çok farklı reçeteler var

AB otomotiv endüstrisinin Çin etkisinden çıkışı için re­çete, Avrupa Komisyonu’nun 2025’te açıkladığı “Endüstriyel Eylem Planı”na dayanıyor. Ba­tarya ve Hammaddelerde yerli üretim, €1,8 milyar yatırım pa­keti ile Avrupa’da batarya üre­tim zinciri güçlendiriliyor. Di­jitalleşme ve Yazılım Gücü ala­nında ise Avrupa “Connected & Autonomous Vehicle Alliance” kurulurken, ortak yazılım, çip ve otonom sürüş teknolojileri için €1 milyar Horizon Europe fonu oluşturuluyor. Adil Reka­bet ve Yatırım Kontrolü içinde AB içindeki yatırımların Avru­pa şirketlerine uzun vadeli fayda sağlaması şart koşuluyor. Çinli üreticilerin sübvansiyonlu re­kabetine karşı ticaret politikala­rı ve gümrük önlemleri alınıyor. Bu şekilde Çin’e bağımlılık azal­tılmaya çalışılıyor. AB’nin reçe­tesi, yerli üretim + dijitalleşme + adil rekabet + temiz mobilite + işgücü dönüşümü beşlisinden oluşuyor. Fabrika satışı yerine Çin ile kontrollü ortaklık ve yer­li batarya yatırımları Avrupa’nın uzun vadeli bağımsızlığını sağ­layacak.