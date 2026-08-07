AB otomotiv sektöründe karar zamanı:Çinli üreticilere fabrika satışı mı, ortaklık mı?
Avrupa Birliği otomotiv endüstrisi, kıtanın ekonomik büyümesinin ve teknolojik dönüşümünün en stratejik sektörlerinden biri konumunda yer alıyor. Sektör aynı zamanda küresel ticarette €90 milyar üzeri fazlayla Avrupa’nın rekabet gücünü desteklerken, son yıllarda Çinli üreticilerin yükselişi ve elektrikli mobiliteye geçiş süreci, AB otomotiv endüstrisini yeni bir stratejik yeniden yapılanmaya zorluyor.
Küreselleşme ve Doğu Avrupa’nın yükselişi
1990’larda AB’nin genişlemesiyle üretim Polonya, Çekya, Slovakya gibi ülkelere kaydı.2000’ler, küresel tedarik zincirleri kuruldu; Avrupa markaları Asya’da üretim ortaklıkları yaptı. Dizel dönemi, Avrupa’da dizel motorlar yaygınlaştı; çevre tartışmaları başladı. 2010 sonrası, elektrikli araç devrimi başlarken, 2020’lerden AB’nin karbon nötr hedefleriyle birlikte batarya gigafabrikaları kuruldu. Çin etkisi ve Çinli üreticiler Avrupa’da ortaklıklar ve yatırımlar yapıyor. Bugün, Avrupa otomotiv endüstrisi, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve rekabet dengesi arasında yeni bir kimlik arayışında görülüyor. Avrupa otomotiv endüstrisi, 1930’lardaki seri üretimden 2020’lerdeki elektrikli mobilite devrimine kadar her dönemde kıtanın ekonomik yönünü belirledi. Bugün artık mesele sadece üretim değil - veri, enerji ve sürdürülebilirlik ekseninde yeni bir sanayi paradigması oluşuyor.
AB otomotiv endüstrisinin genel durumu
AB otomotiv endüstrisi 2026’da hâlâ Avrupa ekonomisinin en güçlü sektörlerinden biri konumunda yer alıyor. Yaklaşık 11,5 milyon araç üretim kapasitesi, 13 milyon civarında satış ve 12,9 milyon kişilik istihdam ile kıtanın GSYH’sinin %7’sinden fazlasını oluşturuyor. Ancak fabrikalar ortalama %50 kapasiteyle çalışıyor; bu nedenle Çinli üreticilere doğrudan fabrika satışı yerine ortaklık önerisi uzun vadede daha doğru bir strateji olarak görülüyor. Üretim kapasitesi açısından 2024’te AB’de otomobil üretimi 11,5 milyon adet; ticari araç üretimi %10 düşüş yaşadı. Satışlar açısından ise araç satışları 2019’daki 15,3 milyon adetten 2025’te 13 milyonun altına geriledi. Otomotiv istihdamı açısından ise AB otomotiv endüstrisinde 12,9 milyon kişi sektörde çalışıyor. Dağılımını incelediğimizde ise 2,4 milyon kişi doğrudan üretimde, 1,7 milyon kişi yan sanayide yer alıyor.
Çinli üreticilerle ilişkiler
Çin’in yükselişi, 2026’nın ilk çeyreğinde Çinli markalar Batı Avrupa pazarının %8,6’sını alması ile daha da belirirken; elektrikli araçlarda bu oran %14’e çıktı. Fabrika satışı eğilimi özellikle AB otomotiv sektöründe yoğunlaşırken, İspanya’daki Villaverde tesisini Fransız üreticisi, Çinli üreticiye devretmeyi planlıyor. Amerikalı üretici, Valencia’daki fabrikası, Japon üreticisi de Sunderland tesisini Çinli üreticiye satmayı değerlendiriyor. Diğer taraftan da ortak üretim adımları da hızlanıyor. AB otomotiv endüstrisi güçlü ama kapasite fazlası ve satış düşüşü sorunlarıyla karşı karşıya iken, Çinli üreticiler hızla pazar payı kazanıyor ve fabrika satışı kısa vadeli çözüm olsa da uzun vadede riskli olarak beliriyor. Bütün bu adımların ötesinde, AB , otomotiv endüstrisi için ortaklık önerisi daha sürdürülebilir ve stratejik bir yol: hem kapasiteyi verimli kullanır hem de Çinli rakiplerle kontrollü işbirliği sağlar düşüncesi hakim durumda gözüküyor.
ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) verilerine göre Avrupa’da otomobil montaj ve motor fabrikaları:
Almanya: 41, Fransa: 30, Birleşik Krallık: 30, İtalya: 22, İspanya: 16, Polonya: 16, Hollanda: 10, İsveç: 8, Türkiye: 17, Rusya: 34, Macaristan: 6, Çekya: 11, Slovakya: 4, Portekiz: 5, Romanya: 3, Sırbistan: 3
Avrupa’daki otomotiv üretim altyapısının yoğunluğunu ve bölgesel dağılımını gösteren bu dağılım, özellikle Almanya, Fransa ve İtalya’nın merkez rolünü vurguluyor. AB genelinde yüzlerce üretim tesisi mevcut; Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa başı çekiyor. Almanya’da yaklaşık 780.000 doğrudan çalışan bulunuyor. Ekonomik katkı açısından, sektör AB GSYH’sinin %7’sinden fazlasını oluşturuyor ve yıllık €94–100 milyar ticaret fazlası sağlıyor.
AB otomotiv sektörü için çok farklı reçeteler var
AB otomotiv endüstrisinin Çin etkisinden çıkışı için reçete, Avrupa Komisyonu’nun 2025’te açıkladığı “Endüstriyel Eylem Planı”na dayanıyor. Batarya ve Hammaddelerde yerli üretim, €1,8 milyar yatırım paketi ile Avrupa’da batarya üretim zinciri güçlendiriliyor. Dijitalleşme ve Yazılım Gücü alanında ise Avrupa “Connected & Autonomous Vehicle Alliance” kurulurken, ortak yazılım, çip ve otonom sürüş teknolojileri için €1 milyar Horizon Europe fonu oluşturuluyor. Adil Rekabet ve Yatırım Kontrolü içinde AB içindeki yatırımların Avrupa şirketlerine uzun vadeli fayda sağlaması şart koşuluyor. Çinli üreticilerin sübvansiyonlu rekabetine karşı ticaret politikaları ve gümrük önlemleri alınıyor. Bu şekilde Çin’e bağımlılık azaltılmaya çalışılıyor. AB’nin reçetesi, yerli üretim + dijitalleşme + adil rekabet + temiz mobilite + işgücü dönüşümü beşlisinden oluşuyor. Fabrika satışı yerine Çin ile kontrollü ortaklık ve yerli batarya yatırımları Avrupa’nın uzun vadeli bağımsızlığını sağlayacak.
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