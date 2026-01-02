AB politikaları sonrası Çinli otomotiv markalarında yeni dönem
Çinli otomotiv üreticilerinin otomotiv ekosistemindeki stratejilerini değiştirmeleri tüm küresel otomotiv ekosistemini son 25 yılda köklü bir değişime iterken, hibrit ve elektrikli araçlar artık Çin’in otomobil ihracatının en hızlı büyüyen ürünleri oldu.
Çinli otomobil üreticileri, elektrikli araçlarla AB’nin gümrük tarifeleri ve 2035 karbon sıfır hedefinde yaşanan değişiklik sonrası stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Bu yeni dönemde markalar, yalnızca tam elektrikli modellere değil, plug-in hibrit üretimine de ağırlıklı vererek, en önemlisi de yerinde üretme stratejisine uygun olarak ilerliyorlar. Nitekim geçtiğimiz yıl Çin’in Avrupa’ya aylık elektrikli araç satışları %12 artarken, hibrit ihracatı toplam hacim içindeki payı sınırlı olsa da %155 oranında arttı.
Deniz İpek Yolu’nda taşıma, Çin’in başarısı: Lojistik
Deniz İpek Yolu yalnızca ipek veya Asya menşeli ürünlerin ihracatı değil, çok geniş bir bölge üzerinde son derece çeşitli malların alışverişini içeriyordu. Deniz İpek Yolu taşımacılığını değer zinciri Çin otomotiv endüstrisi açısından da çok önemli oldu. 2025 itibarıyla otomobil ihracatı ve lojistik, Çinli otomobil üreticilerinin başarısında belirleyici olurken, Çin başta olmak üzere Asya’dan gelen elektrikli ihracatındaki hızlı artışla, bu araçların taşınma şekli, dünya çapında nasıl sevk edildiği konusunda da bir değişim yarattı.
Küresel otomotivde yeni gerçek: Her coğrafya, ayrı strateji
Otomotiv ekosistemindeki değişim, küresel otomotiv dünyasında elektrikli araçlar için daha geniş bir büyüme tablosu gösterirken, tamamen elektrikli otomobillerin benimsenmesi için AB politika yapıcıları 2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışına yönelik yasağın esnetilmesine yönelik adımlar attı.
Tarifelerdeki değişiklikler, üretimde yeniden yerelleşmeyi yeni bir stratejik eksen hâline getiriyor.
ABD’nin uygulamaya koyduğu ek gümrük tarifeleri, otomotiv ekosistemini değiştirirken; otomobil üretiminin yeniden yerelleştirilmesi, tarifelerin yarattığı baskının etkisiyle daha da hız kazanıyor. ABD’nin farklı ülkelere ek tarife uygulamasını yürütme kararının arkasında, üretimdeki sübvansiyonlar ve agresif endüstriyel politikalarla desteklenen yabancı otomotiv endüstrilerinin önemli ölçüde büyümesi yatıyor. Buna karşın, ABD’de satılan araçların yaklaşık yarısının ülke içinde üretildiği görülüyor.
Çin’in elektrikli araçlardaki yükselişi, rekabetçi fiyatları pazarda talep yaratırken, son politika değişimleri ile Çinli üreticiler üretimlerini giderek daha fazla AB’ye kaydırıyorlar. Çinli bir şirket Avusturya’nın Graz kentinde elektrikli araç modellerini, diğer bir şirket ise, blok içindeki ilk fabrikası olan Macaristan’ın Szeged kentinde bir üretim hattı kurmaya başladı. 2026 itibarıyla da başka bir şirket, Barselona’da elektrikli ve hibrit araçların montajına başlayacak.
Otomotivde Avrupa’nın endişeleri belirginleşiyor
AB, ticaret tarifelerine yönelik yapıcı bir çözüm bulunmasından yana açıklamalar yapıyor. Buna karşın Avrupa’nın otomotiv endüstrisi, Kuzey Amerika’da araç ve parça üreten Avrupa firmaları da dâhil olmak üzere hem üreticiler hem de tedarikçiler üzerindeki potansiyel etkiye dikkat çekiyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre, Avrupa otomobil üreticileri 2024 yılında 38,9 milyar euro (43,3 milyar $) değerinde 757.654 yeni aracı ABD’ye ihraç etti.
Bu rakam, AB’nin ABD’den ithal ettiği 7,8 milyar euro değerindeki 169.152 yeni aracı büyük ölçüde gölgede bırakıyor. Buna karşın ACEA, uluslararası otomobil üreticilerinin ABD’de yılda yaklaşık 4,9 milyon araç ürettiğini, bunun toplam üretimin %48’ine denk geldiğini belirtiyor. Avrupa merkezli firmaların yaklaşık 830 bin araçtan sorumlu olduğu, ABD yapımı araçların ise %50 ila %60’ının ihraç edildiği ifade ediliyor.
Yerinde üretim adımları hızlanırken, AB politika yapıcılarının yerli otomobil üreticilerini hibrit üretimine yönlendirmesi, bu stratejinin ise Çin otomobil markalarının girişini yavaşlatıp yavaşlatmayacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Avrupa gibi büyük ve açık bir pazarda, yakın zamanda rekabetin nasıl şekilleneceği daha görünür hâle gelecek.
