AB ve Amerika’da lobi takımı kurmak...

Yıllar önce ABD’de Jak Kamhi, Rusya’da Şarık Tara, İngiltere’de Selahattin Beyazıt, Balkanlar’da Ali Şen’in lobi girişimleri Türkiye lehine başarılı sonuçlar verdi. Bu dönemde de AB ve ABD yaptırımlarına karşı yeni kuşağın başarılı isimlerinden faydalanabiliriz.

İş dünyası temsilcilerinin pandemi dışında en çok ele aldıkları konu AB ve ABD’nin ülkemize yönelik yaptırım kararlarının neler olabileceği oluyor. Belirsizliklerin kendilerinin, “İş yapma ve yatırım heveslerini kırdığı” konusunda hemen hemen tümü hemfikirler. Hemfikir oldukları bir başka konu ise yurt dışındaki vatandaşların ve iş insanlarının AB ve ABD’de lobi yapmaları için kamu tarafından örgütlenip- görevlendirilmesi gerektiği… AB ve ABD’de kendilerinin de içinde yer alabileceği lobi faaliyeti yapacak takımların bir an önce kurulmasını istiyorlar.

Sohbet ettiğim iş insanları, önceki yıllarda Amerika’daki Yahudi lobisine etki konusunda Jak Kahmi gibi isimlerin etkili çalışmalar yaptıklarını, Rusya’da, Yunanistan’da Şarık Tara, AB ve İngiltere’de Selahattin Beyazıt, Balkanlar’da Ali Şen’in girişimlerinin başarılı sonuçlar verdiklerini hatırlattılar.

Bir iş insanı dostum, “Yeni kuşaktan başarılı birçok gençlerimiz bulunuyor. Bunlara AB lobi takımımız içinde yer vermek için vakit kaybetmeden araştırmalar yapmalıyız. Bu saptadığımız isimleri ülkemizin AB tezleriyle ilgili bilgilendirerek, Türkiye lobi takımı içine almalıyız. İş insanı, sporcu, öğretim üyesi vatandaşlarımızı belirleyip, onlarla o ülkelere yönelik iş yapan iş insanlarımızı ve emekli büyükelçilerimizin oluşturduğu takımlar kurmalıyız. Örneğin ABD’de Mehmet Öz, Daron Acemoğlu gibi isimlere Türkiye lobisi yapacak takım içinde yer verirken, eski dönemde olduğu gibi genç Musevi ve Rum işadamlarımızı da hiç değilse, olumsuzlukları en aza indirmek için ABD’deki Yahudi ve Rum lobileriyle diyalog içerisinde olmaya yönlendirmeliyiz” şeklinde düşüncesini dile getiriyor.

Bu dönemde yurt dışındaki Türk asıllı vatandaşlar düne göre, lobicilik açısından çok daha deneyimli bir konumdalar.

Hem AB, hem de ABD’de lobi yapacak vatandaşlarımız üstünde çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günlerde onlara çok ihtiyacımız olabilir.

GÜNÜN NOTU:

Başkan Trump giderayak Türkiye’ye ambargo konusunu “veto” edeceğini açıkladı, bakalım ABD Senatosu ambargo kararını yeniden oylayacak mı?