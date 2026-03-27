AB vergi ve gümrük reformunun Türkiye’ye etkileri

Yakın zamanda yayınlanan Avrupa Ko­misyonu’nun Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) 2026 Yönetim Planı, ilk bakışta teknik bir belge gibi görünse de aslında Avrupa Birliği’nin vergi ve gümrük politikalarında önemli yön değişikliğine işaret etmektedir. Dijitalleş­me, denetim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alınan yeni yaklaşım, yalnızca AB iç pazarını değil, Bir­lik ile yoğun ticaret ilişkisi bulunan Türki­ye’yi de doğrudan etkileyecek nitelikte.

Bu çerçevede öne çıkan başlıklar; güm­rüklerde veri odaklı sistemlere geçiş, düşük değerli gönderilere yönelik muafiyetlerin kaldırılması, karbon düzenleme mekaniz­masının genişletilmesi ve KDV’de dijitalleş­menin hızlandırılmasıdır. Bu başlıkların her biri, Türkiye açısından somut sonuçlar do­ğurabilecek niteliktedir.

E-ticarette 150 euro eşiğinin kaldırılması

AB’nin düşük değerli gönderiler için uy­guladığı 150 euroluk gümrük vergisi muafi­yetini kaldırma yönündeki adımı, özellikle Türkiye’den Avrupa’ya yapılan e-ticaret sa­tışları açısından kritik bir değişimi berabe­rinde getiriyor. Bugüne kadar küçük hacimli gönderiler üzerinden yürüyen ticaret mode­li, bu değişiklikle birlikte doğrudan maliyet baskısı altına girecektir. Her ürünün gümrü­ğe tabi hale gelmesi ve ek işlem ücretlerinin getirilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli satıcıların rekabet gücünü zayıflatacaktır.

Daha önemlisi, Türkiye’nin coğrafi yakın­lığa dayalı hızlı teslimat avantajı, maliyet avantajı ile desteklenmediği sürece tek ba­şına yeterli olmayacak görünmektedir. Da­ha önce basına yansıyan açıklamalarda, An­laşmalar Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin düzenlemeden muaf tutulması için konuyla ilgi bir çalışma başlattığı ifade edilmişti.

Karbon maliyeti sorunu

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), Türkiye açısından en stratejik baş­lıklardan biri olmaya devam ediyor. Mevcut haliyle belirli sektörleri kapsayan bu meka­nizmanın, 2026 sonrasında daha geniş bir ürün yelpazesine yayılması bekleniyor.

Bu gelişme, özellikle enerji yoğun üre­tim yapan sektörlerde maliyetlerin artma­sı anlamına geliyor. Ancak asıl kritik husus, CBAM’in aşağı yönlü ürünleri de kapsaya­cak şekilde genişletilmesi ihtimalidir. Bu gerçekleştiği takdirde, yalnızca ham mad­de ihracatı değil, bu girdileri kullanan nihai ürün ihracatı da doğrudan etkilenecektir. Bu nedenle, daha önceki yazılarımda da ele al­dığım üzere, CBAM artık yalnızca bir çev­re politikası değil; doğrudan rekabet gücünü belirleyen bir unsur haline gelmiştir.

Dijital gümrük ve veri şeffaflığı

AB’nin gümrük sistemini veri temelli bir yapıya dönüştürme hedefi, Türkiye’den ya­pılan ihracat işlemlerinin daha yakından izlenmesi sonucunu doğuracaktır. EU Cus­toms Data Hub, ICS2 ve benzeri sistemler aracılığıyla, ithalat işlemlerine ilişkin veri akışı artacak ve risk analizleri daha etkin ha­le gelecektir. Bu gelişme, özellikle düşük de­ğerli veya parçalı gönderiler üzerinden yü­rütülen ticaret modelleri açısından önemli bir değişimi beraberinde getirmektedir. Ka­yıt dışı veya gri alanlarda kalan uygulamala­rın sürdürülebilirliği giderek zorlaşacaktır.

KDV’de Dijital Çağ (ViDA) paketi ile bir­likte AB, sınır ötesi işlemlerde veri payla­şımını ve raporlamayı önemli ölçüde artır­mayı hedeflemektedir. Tek KDV tescil sis­temi ve dijital raporlama yükümlülükleri, AB’ye satış yapan Türk şirketleri için yeni bir uyum alanı yaratacaktır. Bu gelişme, hiç şüphesiz yalnızca teknik bir düzenleme de­ğil; aynı zamanda şirketlerin operasyonel süreçlerini yeniden yapılandırmasını ge­rektiren bir dönüşümdür.Reformun etkile­rine Türkiye açısından bakıldığında, ortaya çıkan tablo iki yönlüdür. Bir yandan artan maliyetler, sıkılaşan denetim ve genişleyen uyum yükümlülükleri, Türk şirketleri açı­sından yeni riskler doğurmaktadır. Diğer yandan, bu daha karmaşık yapı, doğru yö­netildiğinde önemli fırsatlar da yaratmak­tadır. Bu eksende, önümüzdeki dönemde öne çıkacak şirketler, yalnızca ürün ve fiyat rekabetine değil; aynı zamanda düzenleyi­ci çerçeveye uyum kapasitesine de yatırım yapanlar olacaktır.