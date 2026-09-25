ABD açmazların içinde

Açmaz kelimesi farklı kullanım alanları ol­sa da, satrançta bir taşın yerinden oyna­tıldığı takdirde, daha değerli bir taşı tehlikeye atacak olması ve bu yüzden hareket edememe­si durumu olarak tanımlanır.

Eski bir satranç oyuncusu olarak, bazen de istediğiniz ve gerek­li gördüğünüz hamleleri kaçırmanızı da berabe­rinde getirir diyerek ekleme yapayım. Şu an gö­rünürde dünya genelinde finansal, askeri ve po­litik olarak zirvede yer alan ABD için çok yakın zamanda bu liderliği kaybetme riski var ve is­tediği hamleleri bir türlü yapamıyor.

Son örnek dün itibariyle Çin ile tarifeler üzerinden yaşan­dı. ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD ve Çin’in tarifeleri daha uzun süre düşük tutmak ve nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek ama­cıyla ticaret ateşkesini uzattığını söyledi. Nadir toprak elementleri önümüzdeki yıllarda daha da sık duymaya başlayacağımız, ilerleyen teknoloji­nin uygulanabilmesi açısından verimliliği artır­ma noktasında elzem konumda bir materyal. Çin dünyanın geri kalanı ile aradaki mesafeyi cid­di biçimde açmış durumda, ABD güncel ticaret ağının zarar görmeden devam edebilmesi adına buna göz yummak durumunda.

Geçtiğimiz yüz­yılda nerede ucuza üretebiliyorsanız fabrikaları oraya taşıyın, önemli olan daha fazla kar elde et­mek olarak özetleyebileceğimiz hakim görüşün sancılarını tarihsel olarak bakıldığında çok kısa bir süre sonra görmeye başladık. Çin artık tek­nolojik atılımını askeri ve kültürel olarak da des­tekleyecek bir konuma ulaştı. Eğitim alanında yaptıkları sıçrama da ortada, giderek daha fazla sayıda yabancı öğrenci eğitim için teknolojinin yeni merkezi olarak gördükleri Çin’i tercih edi­yor. Buradan sonra ABD tarafından yapılabile­cekler “açmazlar” yüzünden sınırlı.

Petrol fiyatlarıyla süreç zorlu

İkinci olarak şüphesiz ABD’nin Orta Doğu’da yapmaya çalıştıklarını ve başaramadıklarını konuşabiliriz. İsrail ile aralarındaki simbiyo­tik ilişkinin sonucunda uygulamaya koydukla­rı plan hayata geçirilebilir gibi durmuyor. İran uzun bir zamandan beri direnişini sürdürüyor ve petrol fiyatlarının yukarıda kalması başta ol­mak üzere birçok zorluğu beraberinde getiren bir süreç yaşanıyor. Normalde böyle bir dönem­de ABD safları sıklaştırmak amacıyla kendine yakın gördüğü ülkeleri konsolide etmeye gayret etmesi gerekirken, Kanada ya da AB gibi blokla­rı kendine karşı birleştirecek eylemler peşinde.

Yazıya satranç ile başladık öyle de bitirelim, şartlar oluşmadan yapılan saldırı hüsranla so­nuçlanır, zira ustaların da dediği gibi satranç oyununda sadece harika hamleler yaparak ka­zanılmaz, her zafer rakibin hatasıyla başlar.