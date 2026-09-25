ABD açmazların içinde
Açmaz kelimesi farklı kullanım alanları olsa da, satrançta bir taşın yerinden oynatıldığı takdirde, daha değerli bir taşı tehlikeye atacak olması ve bu yüzden hareket edememesi durumu olarak tanımlanır.
Eski bir satranç oyuncusu olarak, bazen de istediğiniz ve gerekli gördüğünüz hamleleri kaçırmanızı da beraberinde getirir diyerek ekleme yapayım. Şu an görünürde dünya genelinde finansal, askeri ve politik olarak zirvede yer alan ABD için çok yakın zamanda bu liderliği kaybetme riski var ve istediği hamleleri bir türlü yapamıyor.
Son örnek dün itibariyle Çin ile tarifeler üzerinden yaşandı. ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD ve Çin’in tarifeleri daha uzun süre düşük tutmak ve nadir toprak elementlerinin akışını sürdürmek amacıyla ticaret ateşkesini uzattığını söyledi. Nadir toprak elementleri önümüzdeki yıllarda daha da sık duymaya başlayacağımız, ilerleyen teknolojinin uygulanabilmesi açısından verimliliği artırma noktasında elzem konumda bir materyal. Çin dünyanın geri kalanı ile aradaki mesafeyi ciddi biçimde açmış durumda, ABD güncel ticaret ağının zarar görmeden devam edebilmesi adına buna göz yummak durumunda.
Geçtiğimiz yüzyılda nerede ucuza üretebiliyorsanız fabrikaları oraya taşıyın, önemli olan daha fazla kar elde etmek olarak özetleyebileceğimiz hakim görüşün sancılarını tarihsel olarak bakıldığında çok kısa bir süre sonra görmeye başladık. Çin artık teknolojik atılımını askeri ve kültürel olarak da destekleyecek bir konuma ulaştı. Eğitim alanında yaptıkları sıçrama da ortada, giderek daha fazla sayıda yabancı öğrenci eğitim için teknolojinin yeni merkezi olarak gördükleri Çin’i tercih ediyor. Buradan sonra ABD tarafından yapılabilecekler “açmazlar” yüzünden sınırlı.
Petrol fiyatlarıyla süreç zorlu
İkinci olarak şüphesiz ABD’nin Orta Doğu’da yapmaya çalıştıklarını ve başaramadıklarını konuşabiliriz. İsrail ile aralarındaki simbiyotik ilişkinin sonucunda uygulamaya koydukları plan hayata geçirilebilir gibi durmuyor. İran uzun bir zamandan beri direnişini sürdürüyor ve petrol fiyatlarının yukarıda kalması başta olmak üzere birçok zorluğu beraberinde getiren bir süreç yaşanıyor. Normalde böyle bir dönemde ABD safları sıklaştırmak amacıyla kendine yakın gördüğü ülkeleri konsolide etmeye gayret etmesi gerekirken, Kanada ya da AB gibi blokları kendine karşı birleştirecek eylemler peşinde.
Yazıya satranç ile başladık öyle de bitirelim, şartlar oluşmadan yapılan saldırı hüsranla sonuçlanır, zira ustaların da dediği gibi satranç oyununda sadece harika hamleler yaparak kazanılmaz, her zafer rakibin hatasıyla başlar.
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