ABD bilançoları

Bilanço konusunu geçen hafta bıraktığı­mız yerden tekrar yakalayalım. Önceki hafta iyi kar açıklayan büyük bankaların ar­dından American Express ve savunma sana­yii hisseleri de iyi bilançolar açıkladı diyebi­lirim. Savunma hisselerinden ikisi tüm za­manların yeni yükseğine coşarken diğer ikisi bilançodan fazla prim alamadı ama sonrasın­da piyasa geneline uygun hareket etti. Tema olarak güçlüler ve endeksler düşmediği süre­ce, portföyün alfası olmasa da bence alokas­yonu hak ederler.

Bu hafta birkaç tane yeşil enerji şirketi bi­lanço açıklayacak. Güçlü kar açıklamaları bi­raz sürpriz olur. Eğer zayıf karlılık nedeniyle satış gelirse belki bu hisselerde yine portfö­yün alfası olmamak kaydıyla piyasa portföy çeşitliliği yapmak amacıyla bu hisselerde var­lık oluşturabilir.

Büyük balıklar ise haftanın 2. yarısına sı­kışmış durumda. Alphabet, Meta, Microsoft, Apple, Amazon gibi devler tam da Fed karar­ları ile çakışan bir zaman çizgisinde bilanço açıklayacaklar. Yeni pozisyon açanlar için yö­netmesi oldukça zor bir süreç.

Her ne kadar analistler 3Ç bilançolar bek­lentilerini yukarı revize etmiş olsalar da, en­dekslerin sürücü sektörlerinin biraz aşırı alımda olduğunu gözden kaçırmamak gerek. Ama şunu da hatırlatayım; aşırı alım aslında yukarı trendin ne kadar güçlü olduğunu gös­terir. Zaten öyle olmasaydı AŞIRI alım olmaz­dı, değil mi? O nedenle aşırı alımdaki bir kıy­meti sadece bu nedenden açığa satmak tam bir ‘’deli yürek’’ işi.

Ben mi? az çok racon bilirim ama ‘’sonunu düşünen kahraman olamaz’’ diyenlerden de­ğilim, her zaman sonunu düşünürüm ve en­deksleri düşüşü görmeden açığa satmam.

Peki petrolü açığa satar mıyım?

Yazılarımdan, youtube videolarından ve TV konukluklarından beni takip edenler hatır­layacaklardır, petrolde bütün temel faktörle­rin aşağı yönü desteklediğini sıklıkla ifade et­mişimdir. Ancak temel verileri açıklamak ile bu verileri trade etmek son derece farklıdır. Hatta bu nedenle portföy için düşünce soran dostlarımdan opsiyon eğitimlerime katılıp konu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olan­lara, geçen hafta itibarı ile petrolün ‘’beni al’’ diye bağırdığını, ama temele ters olduğu için buna opsiyonla katılmak gerektiğini hatırlat­mıştım.

Hatta bu düşüncemi teknik analiz se­venler için petrol ve ABD 10Y tahvil faizi ara­sındaki yüksek korelasyonu öner sürerek des­teklemiştim. Nitekim hem petrol hem de faiz yukarı gitmişti. Bir başka önemli gelişme ise ABD’deki serbest fonların Brent petroldeki short pozisyon sayısı rekora ulaşmış durumda ama fiyat yukarı gitmekte ısrarlı. Çünkü bura­da ‘’short squeeze’’ dedikleri durum var. Yani piyasa açığa satanları sıkıştırmaya çalışıyor.

Bu yüzden bir süre daha short pozisyonlar bireysel yatırımcı için riskli olur. Ama opsi­yon bilenler bu riskli ortamı avantaja çevirme imkanı yakalayabilirler.

Bu durumda altını alır mıyım?

Doğrusunu isterseniz altını da almak için balıklama atlamak istemem. Neden mi? çün­kü hala top ortada ve $4800/$4900 bandına kadar gelme ihtimali teknik olarak mümkün ama zaten bunu da tetikleyecek olan bu haf­taki Fed toplantısıdır. O yüzden direkt olarak gerek gram altın, gerek külçe, gerekse ABD pi­yasalarında işlem gören kâğıt altınlardan al­mak için çok da aceleci olmazdım. Ama o veya bu nedenle altın ve hatta gümüşe gelecek 1 ve­ya 2 günlük hızlı satışlar alım için piyasanın iştahını artırır. Bence o sırada kalabalığa bi­raz dahil olmak fena fikir olmayacaktır. Hatta ne yalan söyleyeyim, gümüş almak için bu al­tına göre daha iyi bir fırsat bile olabilir.

Bakalım gelecek hafta, bu haftaya refere ederek neler söyleyebileceğim. Tavla da bir laf vardır; ‘’zar bu, konuşturur’’ derler. Baka­lım piyasa bize ne konuşturacak.