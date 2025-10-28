ABD bilançoları
Bilanço konusunu geçen hafta bıraktığımız yerden tekrar yakalayalım. Önceki hafta iyi kar açıklayan büyük bankaların ardından American Express ve savunma sanayii hisseleri de iyi bilançolar açıkladı diyebilirim. Savunma hisselerinden ikisi tüm zamanların yeni yükseğine coşarken diğer ikisi bilançodan fazla prim alamadı ama sonrasında piyasa geneline uygun hareket etti. Tema olarak güçlüler ve endeksler düşmediği sürece, portföyün alfası olmasa da bence alokasyonu hak ederler.
Bu hafta birkaç tane yeşil enerji şirketi bilanço açıklayacak. Güçlü kar açıklamaları biraz sürpriz olur. Eğer zayıf karlılık nedeniyle satış gelirse belki bu hisselerde yine portföyün alfası olmamak kaydıyla piyasa portföy çeşitliliği yapmak amacıyla bu hisselerde varlık oluşturabilir.
Büyük balıklar ise haftanın 2. yarısına sıkışmış durumda. Alphabet, Meta, Microsoft, Apple, Amazon gibi devler tam da Fed kararları ile çakışan bir zaman çizgisinde bilanço açıklayacaklar. Yeni pozisyon açanlar için yönetmesi oldukça zor bir süreç.
Her ne kadar analistler 3Ç bilançolar beklentilerini yukarı revize etmiş olsalar da, endekslerin sürücü sektörlerinin biraz aşırı alımda olduğunu gözden kaçırmamak gerek. Ama şunu da hatırlatayım; aşırı alım aslında yukarı trendin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Zaten öyle olmasaydı AŞIRI alım olmazdı, değil mi? O nedenle aşırı alımdaki bir kıymeti sadece bu nedenden açığa satmak tam bir ‘’deli yürek’’ işi.
Ben mi? az çok racon bilirim ama ‘’sonunu düşünen kahraman olamaz’’ diyenlerden değilim, her zaman sonunu düşünürüm ve endeksleri düşüşü görmeden açığa satmam.
Peki petrolü açığa satar mıyım?
Yazılarımdan, youtube videolarından ve TV konukluklarından beni takip edenler hatırlayacaklardır, petrolde bütün temel faktörlerin aşağı yönü desteklediğini sıklıkla ifade etmişimdir. Ancak temel verileri açıklamak ile bu verileri trade etmek son derece farklıdır. Hatta bu nedenle portföy için düşünce soran dostlarımdan opsiyon eğitimlerime katılıp konu hakkında bilgi ve deneyim sahibi olanlara, geçen hafta itibarı ile petrolün ‘’beni al’’ diye bağırdığını, ama temele ters olduğu için buna opsiyonla katılmak gerektiğini hatırlatmıştım.
Hatta bu düşüncemi teknik analiz sevenler için petrol ve ABD 10Y tahvil faizi arasındaki yüksek korelasyonu öner sürerek desteklemiştim. Nitekim hem petrol hem de faiz yukarı gitmişti. Bir başka önemli gelişme ise ABD’deki serbest fonların Brent petroldeki short pozisyon sayısı rekora ulaşmış durumda ama fiyat yukarı gitmekte ısrarlı. Çünkü burada ‘’short squeeze’’ dedikleri durum var. Yani piyasa açığa satanları sıkıştırmaya çalışıyor.
Bu yüzden bir süre daha short pozisyonlar bireysel yatırımcı için riskli olur. Ama opsiyon bilenler bu riskli ortamı avantaja çevirme imkanı yakalayabilirler.
Bu durumda altını alır mıyım?
Doğrusunu isterseniz altını da almak için balıklama atlamak istemem. Neden mi? çünkü hala top ortada ve $4800/$4900 bandına kadar gelme ihtimali teknik olarak mümkün ama zaten bunu da tetikleyecek olan bu haftaki Fed toplantısıdır. O yüzden direkt olarak gerek gram altın, gerek külçe, gerekse ABD piyasalarında işlem gören kâğıt altınlardan almak için çok da aceleci olmazdım. Ama o veya bu nedenle altın ve hatta gümüşe gelecek 1 veya 2 günlük hızlı satışlar alım için piyasanın iştahını artırır. Bence o sırada kalabalığa biraz dahil olmak fena fikir olmayacaktır. Hatta ne yalan söyleyeyim, gümüş almak için bu altına göre daha iyi bir fırsat bile olabilir.
Bakalım gelecek hafta, bu haftaya refere ederek neler söyleyebileceğim. Tavla da bir laf vardır; ‘’zar bu, konuşturur’’ derler. Bakalım piyasa bize ne konuşturacak.
|Borsa
|10.853,43
|-0,81 %
|Dolar
|41,9578
|0,19 %
|Euro
|48,8601
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1645
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.372,18
|0,19 %
|Altın (ONS)
|3.982,36
|-3,16 %
|Brent
|65,0300
|-0,23 %