ABD ekonomisi yavaşlıyor

FERDA BESLİ

BESFİN CEO’SU

Perakende satışlarda yavaşlama, konut satışlarında görülen belirgin azalma, Nisan 2022 enflasyonunun yüzde 6,3 gelmesi ve ikinci çeyrek büyüme beklentisini yüzde 2,4’den yüzde 1,8’e gerilemesi piyasaları yurtdışında coşturdu. Makro açıdan gelen kötü haberler ile Fed’in şahin tutumunun biraz daha yumuşacığı beklentisi ile S&P geçen hafta yüzde 6,6 yükseldi. ABD 10 yıllıkları pik yaptığı yüzde 3,14 seviyesinden yüzde 2,7 seviyesine gerilemesine neden oldu ve dolar endeksinin gerilemesine ve Euro/dolar paritesinin 1.07’e çıkmasını sağladı. Yurt içindeki önemli gelişmeler, [1] Borsa İstanbul 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle piyasa değeri 166.3 milyar dolara geriledi. Pazar değeri 2013 Nisan ayında 341 milyar dolara ulaşmıştı. Şirket değerlerini gösteren önemli değer metriklerden biri olan Fiyat/Kazanç oranı son 10 yılın en düşük noktasında 7.12. Global endeksler ile karşılaştırdığımda Fiyat/ Kazanç oranları 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle, [1]

Dow Jones17.9

S&P20.2

Nasdaq 22.54

FT10013.16

DAX13.06

CAC 12.08

Nikkei15.42

Shenzen21.27 Bu oranlar bize Türk şirketlerinin değerlerinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. ABD endekslerinin 1/3’ü, Avrupa’nın 1/2 ve Asya ortalamasının yarısından daha az değerli görünüyor. (Bu analiz bir yatırım tavsiyesi değildir)