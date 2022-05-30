ABD ekonomisi yavaşlıyor
FERDA BESLİ
BESFİN CEO’SU
Perakende satışlarda yavaşlama, konut satışlarında görülen belirgin azalma, Nisan 2022 enflasyonunun yüzde 6,3 gelmesi ve ikinci çeyrek büyüme beklentisini yüzde 2,4’den yüzde 1,8’e gerilemesi piyasaları yurtdışında coşturdu. Makro açıdan gelen kötü haberler ile Fed’in şahin tutumunun biraz daha yumuşacığı beklentisi ile S&P geçen hafta yüzde 6,6 yükseldi. ABD 10 yıllıkları pik yaptığı yüzde 3,14 seviyesinden yüzde 2,7 seviyesine gerilemesine neden oldu ve dolar endeksinin gerilemesine ve Euro/dolar paritesinin 1.07’e çıkmasını sağladı. Yurt içindeki önemli gelişmeler, [1] Borsa İstanbul 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle piyasa değeri 166.3 milyar dolara geriledi. Pazar değeri 2013 Nisan ayında 341 milyar dolara ulaşmıştı. Şirket değerlerini gösteren önemli değer metriklerden biri olan Fiyat/Kazanç oranı son 10 yılın en düşük noktasında 7.12. Global endeksler ile karşılaştırdığımda Fiyat/ Kazanç oranları 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle, [1]
- Dow Jones17.9
- S&P20.2
- Nasdaq 22.54
- FT10013.16
- DAX13.06
- CAC 12.08
- Nikkei15.42
Shenzen21.27 Bu oranlar bize Türk şirketlerinin değerlerinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. ABD endekslerinin 1/3’ü, Avrupa’nın 1/2 ve Asya ortalamasının yarısından daha az değerli görünüyor. (Bu analiz bir yatırım tavsiyesi değildir)
- Merkez Bankası (TCMB) rezervleri azalmaya devam ediyor. 20 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1.7 milyar dolar rezerv azaldı.
- Merkez Bankası’nın piyasa fonlaması 27 Mayıs 2022 de bir önceki haftaya göre yüzde 31 artarak 537 milyar TL’ye ulaştı.
- Kur korumalı TL mevduat yüzde 3 artarak 875 milyar TL’ye ulaştı.
- TL, USD ve EUR Ticari kredi faizleri yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta bu oranlar sırasıyla yüzde 23,23, yüzde 5,63 ve yüzde 4,32 olarak gerçekleşti. Yabancı para kredi faizlerindeki artış döviz likiditesi nedeniyle daha yüksek görünüyor.