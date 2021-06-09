ABD enflasyonu beklentileri neden aşabilir?

Küresel finansal piyasaların önümüzdeki dönemde en çok izleyeceği verilerin başında ABD enflasyon verileri gelecek. Piyasalar beklentiyi fiyatlar. Şubat ayında ABD 10 yıllık tahvil faizleri, artan enflasyon beklentileri ile yaklaşık yüzde 0,5’den yüzde 1’60’lara yükseldi. Enflasyon beklendiği gibi yükselmeye başladı. ABD’de Nisan ayı ÜFE’si yüzde 6,2’ye, TÜFE’si yüzde 4,2’ye yükseldi. Şimdi soru, daha ne kadar yükselecek ve bu artış kalıcı olacak mı? Daha önce de yazmıştık. Tahminimiz beklenenden fazla yükselecek fakat kalıcı olmayacak. Son gelen veriler, bu görüşümüzü destekliyor.

ABD’de günlük COVID-19 vaka sayıları günlük 300 binlerin üzerinden 6-7 binlere geriledi. Aşılamalar hızla artıyor ve hayatın normalleşmeye yöneldiğine dair gelişmeler çoğalıyor. Geçen hafta pazartesi günü Indianapolis’de düzenlenen otomobil yarışlarını 135 bin kişinin tribünlerden izlediği ve pandemi başladığından bu yana en büyük ve kalabalık spor organizasyonu olduğu söyleniyor. Özetle, ötelenen talebin ciddi biçimde devreye girmesi ve talep yönlü bir şok yaşanması ihtimali oldukça yüksek. Talep yönlü şok arz yönlü bir şoku da tetikliyor. ABD’de veriler birçok sektörde stokların satışlara oranının, 1970’li yıllardan bu yana en düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeler firmaların fiyatları arttırma potansiyelini yükseltmeye oldukça aday görünüyor. Baz etkisiyle artışların daha da güçlü olma ihtimali bulunuyor

ABD’de konut fiyatları son bir yılda artan talep sonucu yüzde 20 yükselmiş durumda. Bu gelişme kiralık ev talebini arttırmaya başladı ve TÜFE’nin içerisinde önemli bir faktör olan kiraları yükseltiyor. ABD enflasyonunu tetikleyebilecek bir başka önemli unsur, gıda sektöründen gelebilir. İklim krizinin sonucu olarak tüm dünyada olduğu gibi ABD’nin bazı bölgelerinde de ciddi kuraklık yaşanıyor. Bunların başında California bölgesi geliyor. Bölgede kuraklık bu yıl çok daha artmış durumda. Sulama problemi yüzünden tarımsal alanların kapasitesinin çok altında kullanılmaya başlandığı söyleniyor. ABD’de sebze üretiminin üçte biri, meyve üretiminin üçte ikisi California bölgesinde üretiliyor. Ülkemizde olduğu gibi ABD’de de işlenmemiş gıda fiyatlarında yukarı yönlü sürpriz ihtimali artmış durumda.

ABD enflasyonunun önemli belirleyenlerinden birisi ücret artışlarıdır. İstihdam verilerinin alt detayları, ücretlerde yükselme eğilimini çok net gösteriyor. Perakende, ulaşım, lojistik, konaklama, eğlence gibi sektörlerde bu durum daha fazla izleniyor. Son iki aydır tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD’de enflasyon ve faiz artış beklentilerini bir miktar törpülemiş görünüyor. Bu durum çok yanıltmamalı, çünkü önümüzdeki aylarda tersi bir durum görme ihtimalimiz yüksek. Çok sık dile getirildiği gibi, istihdamın görece düşük kalmasının nedeni iş ilanlarındaki artışa rağmen işgücüne katılımın düşüklüğü. Şu an ABD’de pandemi nedeniyle çok büyük işsizlik destekleri bulunuyor. Devletin haftalık 330 dolara desteğinin yanı sıra, birçok eyaletin ilave 300 $ desteği bulunuyor. Haftalık 630 dolar desteğin yıllığı 32 bin dolara denk geliyor ki bu rakam asgari ücretin yaklaşık iki katı. Okulların tatil, çocukların evde olduğu bir dönemde böylesine güçlü bir gelir, iş arama motivasyonunu azaltmış görünüyor. Eylül ayında ABD’de hem okullar açılıyor hem de eyaletlerin desteği bitiyor. Artan ücretlerle istihdamın artma ihtimali yüksek görünüyor.

Örnekler arttırılabilir fakat birçok gösterge ABD enflasyonunun beklenenden yüksek olabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle, Fed’in gelecek hafta yapacağı toplantıda tahvil alımını azaltma sinyali verme ihtimalini yüksek görüyoruz. Ağustos- Eylül gibi tahvil alımında azaltma başlayabilir, yılbaşı civarı da biter düşüncesindeyiz. Gelecek yıl bu zamanlar da ilk faiz artırımı gelebilir. Önümüzdeki dönemde bu gelişmelerin bizde ve kırılganlığı yüksek bazı gelişmekte olan ülkelerde stres ve dalgalanma yaratma olasılığı yüksek. Bununla birlikte, hem teknolojik gelişmelerin birim maliyetleri düşürmeye devam etmesi hem yukarıda bahsettiğimiz faktörlerin zaman içinde ortadan kalkmaya başlamasıyla, tahminimiz enflasyon tekrar yüzde 2 civarına gerileyecektir. Fed’in faiz artırım süreci de muhtemelen geçmişteki çok yüksek seviyelerine gidemeyecektir.