ABD enflasyonu sonrası piyasalar…

ABD enflasyonu beklendiği gibi yıllık yüzde 6,8, aylık yüzde 0,8 artışla son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Genele yaygın ve inatçı enflasyon verisi Fed’in çarşamba günkü toplantısında varlık alımını azaltmayı hızlandıracağı beklentisini destekliyor.

Faiz artışı döngüsü tahminlerinde önemli bir değişiklik yok. Piyasalar 2022 yılında 2 - 3 x 25bp, 2023 yılında 4 x 25bp faiz artışı bekliyor. Diğer bir deyişle politika faizi 2023 sonunda yüzde 1,75 – yüzde 2,0 ile eksi reel getiri vermeye devam edecek. Yüksek enflasyon ve şahin görünümlü Fed reflasyon senaryosunda bir bozulmaya yol açmadı. S&P 500 serbest fonların alımlarıyla yeni zirveler görüyor. Geçmiş veri büyümenin güçlü olduğu ortamda Fed’in faiz artırmasının risk iştahını bozmadığını gösteriyor.

Yüksek enflasyon ve finansal baskılamadan kaçan yerleşik yatırımcının alışıyla psikolojik olarak önemli 2000 seviyesini geçen Borsa İstanbul yeni zirveler görmeye devam ediyor. Hisse senetleri sene başından beri getirisi yüzde 36 ile mevduatın iki katından fazla getiri sağladı.

Dolar bazında tablo karışık. MSCI Türkiye aybaşından beri yüzde 8 ile Arjantin’in ardında ikinci en yüksek dolar bazında getiri sağlayan endeks. Sene başından beri bakıldığında yüzde 28 kayıpla Pakistan’dan sonra en kötü gelişmekte olan piyasayız.

Önümüzdeki dönemde dünyada reflasyon Türkiye’de finansal baskılama eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.

Borsa İstanbul muhtemelen Türk Lirası bazında mevduata göre daha iyi getirmeye devam edecek. Borsa İstanbul reel bazda para kazandırabilir mi? Zor gözüküyor. Gelişmekte olan ülkeler para politikasını sıkılaştırırken, biz gevşetmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak yüksek asgari ücret artışı ile Türkiye’nin kur enflasyon ücret artışı sarmalına gireceğini tahmin ediyoruz.

Geçmiş veri yüksek enflasyon dönemlerinde hisse senetlerinin reel getiri sağlayamadığını gösteriyor. ABD, Almanya, Brezilya, Arjantin gibi ülke çalışmaları yüksek enflasyon döneminde risk priminin ve oynaklığın arttığını, tahvil-hisse sepetinin yeterli koruma sağlayamadığını ve getirilerin düştüğünü gösteriyor.

Bu ülkelerde hisse senetlerinde reel artış enflasyondaki yükselişin arkasındaki gerekçelerin ortadan kalmasıyla gerçekleşiyor. ABD, Almanya’da savaş, Brezilya ve Arjantin’de yanlış ekonomik politikalar enflasyondaki yükselişin arkasındaki temel gerekçeler. Umarız Türkiye yüksek enflasyona yol açan yanlış politikalarda ısrarcı olmaz.