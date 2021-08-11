ABD faizine değil kendimize bakalım

Geçen hafta yayımlanan ABD istihdam raporu, piyasalarda kısa süreli tedirginlik yarattı. Veri her bakımdan güçlüydü. Tabii bu durum, dünyanın en büyük ekonomisinin canlı olduğunu gösteriyor. Yüzde 5,4 olarak açıklanan işsizlik oranının önümüzdeki aylarda yüzde 4 civarına inmesi, ekonomik aktivitenin daha da canlanması anlamına gelir. İstihdam raporundan sonra yükselen dolara ve artan piyasa faizlerine rağmen, riskli varlıklar olan hisse senetleri iyi performanslarını sürdürüyorlar. Avrupa’nın en önemli endeksi olan STOXX 600 dün rekor tazeledi. Covid Delta’nın etkisini artırması daha fazla ekonomik teşvik anlamına gelir. Piyasalar açısından, bir kazan kazan durumu gözlenebilir.

ABD’de işsizlik oranının yüzde 4 civarında olacağı, enflasyonun gevşeyeceği bir ortam, yılsonunda, gelecek yılın başında oluşabilir. Fed bunu hissedince, aylık tahvil alımlarını azaltmaktan, faiz artışından dem vurur. Kurum, sonra eskisi gibi ‘‘potansiyel enflasyon’’ hakkında konuşabilir. Fed’in bölgesel başkanlarının sesleri, sıkı para politikasına geçiş konusunda yüksek çıkıyor. Öte yandan, etkili üye Brainard, ‘‘Eylül verilerini görmek istiyorum’’ diyor. Eylül verileri de en erken ekimde açıklanacak. Fed’in geçişi sürecini iyi yöneteceğini düşünüyorum.

Şu an çok düşük olan oynaklık seviyeleri öyle veya böyle yükselecek. Finansal varlık fiyatlarında dalgalanmalar olabilir. Global yatırımcılar Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen ülkeler grubunda seçici olacaklar. Bu kategorideki her ekonominin kendine özgü problemleri var. Daha az hata yapan fon çekebilir. Ekonomi politikası açısından hata yapma lüksümüz kalmadı. TCMB’nin sıkı para politikası konusunda yarın net mesajlar vereceğini düşünüyorum. Eylül başında açıklanacak ağustos ayının enflasyon rakamı yüksek gelecek. Bu açıdan, faiz indirim sinyali zaten verilemez. Ekonomi, enflasyonda yeni bir artış dalgasını kaldıramaz. Yıkıcı etkileri olur. Merkez’in en iyi senaryosu, ekim-kasım döneminde baz etkisi nedeniyle enflasyonda yaşanacak düşüş olmamalıdır.