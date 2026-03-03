ABD hariç net dünya ekonomisi
ABD hazinesinin “Federal Hükümetin Mali Durumu ve Koşulları” raporuna göre önemli bir sorun var. Sosyal güvenlik açıklarının, aktüeryal projeksiyon hesaplarının detayına bakıldığında, yaşlananların hem emeklilikte hem sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortasında payı artıyor. Kısaca ABD’nin yaşlanma sorunu var. %100 civarındaki kamu borcunun 2050 yılında %200, 2090 yılında %500 olması öngörülüyor. Bu rakamlar üstelik 2024 yılına göre. Sosyal güvenlik sisteminin etkisi olarak raporda ifade edilen bu durumun dışında dikkat çeken bir diğer husus ise faiz giderlerinin faiz dışı harcamalarına göre eksponansiyel artıyor olması. Bütçede varlıkları 5.6 trilyon, yükümlülükleri 45.5 trilyon, nette kabaca 40 trilyon dolar açık veriyor. Elindeki altın miktarı 1971 Nixon dönemindeki gibi 11 milyar dolar (Dünya Altın Konseyine göre 8.133 ton altına karşılık) (fiscal.treasury.gov, ET:2026).
İşte bu noktada tahviller devreye giriyor. Çin satıcıyken tahvillerini kim alacak? Yaklaşık 27.7 trilyon dolarlık kâğıdın 7.1 trilyonu kendi yerleşiklerinde, ilk üç sırada ise yaşlılar, (askeri) emekliler fonu (SSA, DOD, OPM) yarısından fazlasına sahip. Fed’in bilançosunda zaten mortgage karşılığı garantili kâğıtlar ile tahvillerin payı %95 seviyesinde. Bu tahvillerden birikmiş zararı da Eylül 2025’e göre 855 milyar dolar (Fed, 2025). Cayman, İrlanda, Lüksemburg rakamları son 1 yılda sabitken Çin’in yerine İngiltere geçmiş durumda. İsrail 82 milyardan 105.7 milyara çıkarmış pozisyonunu (ticdata. treasury.gov). Lehman Biraderler ve COVID-19 sonrasında yurtdışı yerleşiklerin (yerlisi olmayanların) tahvil miktarı 9.27 trilyon dolar ile GSYİH’ya payı %35 civarında tarihinin rekorunu kırmışken, şu anda %30’a düşmüş (fred.stlouisfed.org, ET:2026).
Stratejik petrol rezervleri 2008 döneminde 750 milyon varile yakınken, Biden döneminde enflasyonu düşürmek için yarı yarıya satılmıştı, şu anda 415 milyon varile ancak gelebildi (eia.gov, ET:2026).
İllüzyon ekonomisi
Altının ons fiyatına yukarıdaki bilgilerle beraber bakmak lazım. Fed’in bilançosundaki altına dayalı sertifikalar 1971’den beri ticarete konu edilemiyor. Hazinenin borçlanması da o günden beri durdurulamıyor. Faiz dışı harcamaların bütçede payı yatay giderken, faiz esas sorun olacaksa, şimdi burada puzzle parçalarını birleştirelim. Fed Powell için faizi düşür baskısı, guvernörlere soruşturma, bina renovasyon bütçesindeki sapmadan kaynaklı savcının Fed’den açıklama istemesi (ve yerine bağımsız Fed’den video ile karşı atağın gelmesi) hep bu yüzden. Ara seçime de giderken ekonomiyi canlandıramamanın yanısıra hazinenin faiz yüküne yarattığı baskı. Fed hazineyi köşeye sıkıştırmış, tahvillerini almazsa kim alacak, bağımsızım diyerek hem iç, hem dış siyasete yön verebiliyor. Çünkü dolar kendi parası ama dünyanın (dolarizasyonla) sorunu.
Dünya ticareti 2024’de 24.5 trilyon dolar iken, Asya’nın payı %31 artarken Kuzey Amerika’nın %12 düşmüş. ABD’nin ihracatta yeri ana ürün gruplarına göre en iyisinde bile ancak 3. sırada (WTO, 2026).
Kaos teorisi
Faiz giderlerini ve bütçe açığını sürdürülemez gören Trump, tarifeler ile bunu gidermeye çalışıyor. Sadece Çin’in önünü kesmek için değil yani. Gideri düşüremiyorsan geliri arttır diyor. Bunu da ara seçime giderken kendi vatandaşlarına vergiyi tabana yayarak yapacak değil ya. Gelelim petrole. Petrol rezervlerinde ilk üçte yer alan Venezuela ve İran başlıklarına bir de yukarıdaki bilgiler ile bakmak lazım. Konu sadece Çin’in petrol alımlarının önünü kesmek veya Rusya’yı ambargolar dışında zora düşürmek değil. Kendisi rezerv olarak bizzat zorda. Sadece petrol rezervi mi? Fed bilançosunda döviz rezervi 19.5 milyar dolar muadili. Bilanço içinde eksi rezerve düşmüşlüğü bile var. Sermayesi 40 milyar. Ters repoda ulusal bankaların miktarı sıfıra düştü, pandemi sonrası 2.5 trilyon dolara kadar çıkmıştı. 320 milyar dolar yabancıların ters reposu kaldı sadece. Likidite piyasada bu kadar kurumuşken, tahvillerden kaynaklı ticari banka zararları 300 milyar dolar. Bunları gören ve bilen Trump “Kaos” (10.02.2026 yazım) yaratarak elindeki kalan gücüyle safını sıklaştırmaya çalışıyor. Fraktal geometri ile bunları kestirmek mümkün. Dayanıklı, çevik, kuvvetli ise kaosun karşıtı.
|Borsa
|13.346,43
|-2,71 %
|Dolar
|43,9583
|0,02 %
|Euro
|51,4204
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1687
|-0,03 %
|Altın (GR)
|7.523,67
|-0,17 %
|Altın (ONS)
|5.322,14
|-0,20 %
|Brent
|77,3900
|-1,05 %