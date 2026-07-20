ABD-İran gelişmeleriyle faiz kararı takip edilecek
ABD ile İran ateşkesinin sona ermesi ve sıcak çatışmaların yeniden başlamasının yanından Wall Street’te teknoloji hisselerindeki sert satışlar borsaları olumsuz etkiliyor. Bu hafta piyasalar, hem Ortadoğu’dan gelecek haber akışlarına hem de Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararına odaklandı.
Piyasalar açısından geçen hafta oldukça zorlu geçti. Ankara’da yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde yeniden tırmanan ABD-İran gerginliği küresel anlamda riskten kaçışları hızlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı ele gireceklerini öne sürerek ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen kargo gemilerinden yüzde 20 pay alacağını söyledi. ABD, İran’a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alırken İran, ABD ile imzalanan mutabakat zaptını askıya aldıklarını açıkladı. İran’ın Ürdün’deki ABD üslerine yaptığı saldırıda 2 ABD askeri hayatını kaybetti. Ortadoğu’da alevlenen jeopolitik risklere bağlı olarak petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi enflasyon endişelerini tekrar üst sıralara taşıdı. NATO zirvesi öncesi artan barış umutlarıyla 70 dolar sınırına kadar inen Brent türü petrolün varil fiyatı haftayı 87 dolar seviyelerine yakın tamamladı.
Teknoloji hisselerinde satış baskısı
ABD-İran arasında çatışmaların yeniden başlamasının yanında Wall Street’te teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar küresel borsaları negatif etkiledi. Özellikle yapay zeka alanındaki devasa yatırımların karşılık bulup bulmayacağına dair endişelerle çip üreticisi şirketlerin hisseleri üzerinde satış baskılarının arttığı dikkat çekti. Bu gelişmelerle haftayı Dow Jones Endeksi yüzde 0.9, S&P 500 yüzde 1.6 ve Nasdaq Endeksi ise yüzde 2.9 azalışla tamamladı. ABD’de açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerilemesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım beklentilerini törpülemesi de piyasalardaki negatif havayı dağıtmaya yetmedi. ABD'de tüketici fiyatları haziran ayında aylık olarak yüzde 0.4 geriledi. Piyasalardaki beklenti enflasyonun aylık bazda yüzde 0.1 gerileyeceği yönündeydi.
ECB ve TCMB’nin faiz kararı
Küresel piyasalardaki negatif seyir Borsa İstanbul cephesinde de etkili oldu. Siyasi taraftan gelen haberlerin de etkisiyle BIST 100 Endeksi haftalık bazda yüzde 2.4 düşerek 13 bin 981 puana geriledi. Cuma gecesi piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten Türkiye gözden geçirmesine yönelik kararını duyurdu. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB- " olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu. Bu hafta piyasalar ABD-İran cephesinden gelecek açıklamaların yanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarını takip edecek. ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulmasıyla enerji fiyatlarında görülen artışlar nedeniyle hem ECB hem de TCMB’nin politika faizlerinde bir değişikliğe gitmeleri beklenmiyor. Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından Cuma günü bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Moody’s’in de Fitch gibi mevcut kredi notunu koruyacağı görüşü hakim.
Borsada kritik seviyeler
Haftaya 14 bin puanın altında bir başlangıç yapacak olan Borsa İstanbul’da teknik anlamda satış baskısının sürebileceği tahmin ediliyor. Özellikle ABD-İran cephesinde tansiyonu düşürecek açıklamalar gelmemesi halinde endeksin kısa vadede 13 bin 900 ve 13 bin 750 puan seviyelerindeki destek noktalarını test edebileceği düşünülüyor. 13 bin 750 puanın altında 13 bin 400 puan seviyesi bir diğer kritik destek noktası olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14 bin 100 puan seviyesi ilk direnç bölgesi. Ardından 14 bin 250, 14 bin 400 puan seviyeleri sıralı direnç noktaları. Borsada tam bir rahatlamadan bahsedebilmek için 14 bin 500 puan üzerinde kapanışlarının olması gerektiğinin altı çiziliyor.
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