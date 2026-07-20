ABD-İran gelişmeleriyle faiz kararı takip edilecek

ABD ile İran ateşkesinin sona ermesi ve sıcak çatışmaların yeniden başlamasının yanından Wall Street’te teknoloji hisselerindeki sert satışlar borsaları olumsuz etkiliyor. Bu hafta piyasalar, hem Ortadoğu’dan gelecek haber akışlarına hem de Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararına odaklandı.

Piyasalar açısından ge­çen hafta oldukça zor­lu geçti. Ankara’da ya­pılan NATO Liderler Zir­vesi’nde yeniden tırmanan ABD-İran gerginliği küresel anlamda riskten kaçışları hız­landırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı ele gireceklerini öne sürerek ABD’nin Hürmüz Boğazı’n­dan geçen kargo gemilerinden yüzde 20 pay alacağını söyle­di. ABD, İran’a yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alırken İran, ABD ile imzala­nan mutabakat zaptını askı­ya aldıklarını açıkladı. İran’ın Ürdün’deki ABD üslerine yap­tığı saldırıda 2 ABD askeri ha­yatını kaybetti. Ortadoğu’da alevlenen jeopolitik risklere bağlı olarak petrol fiyatları­nın yeniden yükselmesi enf­lasyon endişelerini tekrar üst sıralara taşıdı. NATO zirvesi öncesi artan barış umutlarıy­la 70 dolar sınırına kadar inen Brent türü petrolün va­ril fiyatı haftayı 87 dolar seviyelerine yakın tamamladı.

Teknoloji hisselerinde satış baskısı

ABD-İran ara­sında çatışmala­rın yeniden başlamasının ya­nında Wall Street’te teknoloji hisselerinde yaşanan sert sa­tışlar küresel borsaları negatif etkiledi. Özellikle yapay zeka alanındaki devasa yatırımla­rın karşılık bulup bulmayaca­ğına dair endişelerle çip üre­ticisi şirketlerin hisseleri üze­rinde satış baskılarının arttığı dikkat çekti. Bu gelişmelerle haftayı Dow Jones Endek­si yüzde 0.9, S&P 500 yüz­de 1.6 ve Nasdaq Endeksi ise yüzde 2.9 azalışla tamamladı. ABD’de açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının bek­lentilerin üzerinde gerileme­si, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım beklentile­rini törpülemesi de piyasalar­daki negatif havayı dağıtma­ya yetmedi. ABD'de tüketici fiyatları haziran ayında aylık olarak yüzde 0.4 geriledi. Pi­yasalardaki beklenti enflasyo­nun aylık bazda yüzde 0.1 geri­leyeceği yönündeydi.

ECB ve TCMB’nin faiz kararı

Küresel piyasalardaki ne­gatif seyir Borsa İstanbul cep­hesinde de etkili oldu. Siyasi taraftan gelen haberlerin de etkisiyle BIST 100 Endeksi haftalık bazda yüzde 2.4 dü­şerek 13 bin 981 puana geri­ledi. Cuma gecesi piyasalar kapandıktan sonra ulusla­rarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten Türkiye gözden geçirmesine yönelik kararını duyurdu. Fitch, Tür­kiye'nin kredi notunu "BB- " olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu. Bu hafta piya­salar ABD-İran cephesinden gelecek açıklamaların yanın­da Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarını takip edecek. ABD ile İran arasındaki ateş­kesin bozulmasıyla enerji fi­yatlarında görülen artışlar ne­deniyle hem ECB hem de TC­MB’nin politika faizlerinde bir değişikliğe gitmeleri bek­lenmiyor. Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından Cu­ma günü bir diğer kredi dere­celendirme kuruluşu Mood­y’s’in Türkiye değerlendirme­si takip edilecek. Moody’s’in de Fitch gibi mevcut kredi no­tunu koruyacağı görüşü ha­kim.

Borsada kritik seviyeler

Haftaya 14 bin puanın altında bir başlangıç yapacak olan Borsa İstanbul’da teknik anlamda satış baskısının sürebileceği tahmin ediliyor. Özellikle ABD-İran cephesinde tansiyonu düşürecek açıklamalar gelmemesi halinde endeksin kısa vadede 13 bin 900 ve 13 bin 750 puan seviyelerindeki destek noktalarını test edebileceği düşünülüyor. 13 bin 750 puanın altında 13 bin 400 puan seviyesi bir diğer kritik destek noktası olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14 bin 100 puan seviyesi ilk direnç bölgesi. Ardından 14 bin 250, 14 bin 400 puan seviyeleri sıralı direnç noktaları. Borsada tam bir rahatlamadan bahsedebilmek için 14 bin 500 puan üzerinde kapanışlarının olması gerektiğinin altı çiziliyor.