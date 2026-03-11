ABD, İran’ı Hürmüz Avrupa’yı vurdu

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla baş­layan Ortadoğu Savaşı, Katar’ın LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) üretimini durdur­ma kararı ve Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapa­tılması Avrupa ülkelerinde belirsizliğe yol açtı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapa­tılması, gaz fiyatlarını yüzde 60 artırarak Avrupa’nın azalmış kış stoklarını daha da zorluyor. Ekonomistler, AB’nin 2026 bü­yüme ve enflasyon tahminlerini güncelle­meleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaptığı ilk açıklamalarda kısa vadede “Avrupa’da gaz ar­zında bir sıkıntı olmadığı”na dikkat çekse de, Avrupa genelinde doğal gaz için fiyat refe­ransı olarak kullanılan Hollanda TTF göster­gesi yükselişe geçti. Enerji şirketleri ve hü­kümetler tarafından sözleşmelerin fiyatlan­dırılmasında kullanılan bu gösterge, küresel LNG arzının daralabileceğine yönelik piyasa endişelerini gösteriyor.

Avrupa’nın gösterge doğal gaz fiyatı olan TTF vadeli kontratları, megavat başına 50 euroya yükseldi. Ortadoğu Savaşı’nın baş­lamasından bu yana yüzde 60’lık bir artış olarak kayıtlara geçti. Gas Infrastructure Europe verilerine göre AB’deki “gaz depola­ma seviyeleri”ni yüzde 30 dolaylarında oldu­ğunu açıkladı. AB Enerjiden Sorumlu Komi­seri Dan Jorgensen, Azerbaycan’dan “Güney Gaz Koridoru” üzerinden artan gaz teslimat­larının önemine de dikkat çekti.

AB ülkeleri, büyük LNG ithalatçıları olma­ları, Katar gazına ağır şekilde bağımlı bulun­maları ya da düşük rezervlere sahip olmala­rı nedeniyle kesintilerden özellikle olumsuz etkilenme riski taşıyor. AB genelinde LNG depolarında doluluk oranı yaklaşık yüz­de 30 seviyesindeyken, Avrupa’nın en bü­yük ekonomisi Almanya’da bu oran yüzde 21,6’ya kadar inmiş durumda.

AB geçtiğimiz 2025 yılında 140 milyar metreküpten fazla LNG ithal etti. AB’deki en büyük LNG ithalatçıları Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda ve Belçika olarak sıralanı­yor. Katarlı tedarike daha ağır bir şekilde ba­ğımlı olmaları nedeniyle bu beş ülke büyük baskı altında. Ayrıca Polonya, AB’nin en bü­yük beş LNG ithalatçısı arasında yer alma­masına rağmen 2025’te toplam gaz ithalatı­nın yüzde 17’sini Katar’dan alıyor.

AB Komisyonu enerji dünyasındaki geliş­meleri, üye ülkelerle daha yakın ve günlük izlemeye devam edeceğini, gerekli olması halinde devlet yardımı onaylarını hızlandır­mak ve sınır ötesi depolama paylaşımını ko­laylaştırmak için hazır olduğunu duyurdu.

Hürmüz Boğazı’nın önemi

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20 ve dünya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ti­caretinin yine yüzde 20’si Hürmüz Boğa­zı’ndan geçiyor. Bu da Hürmüz Boğazı’nı dünyanın en stratejik enerji koridorların­dan biri haline getiriyor.

Oxford Economics Enerji Tahminle­ri Sorumlu Bridget Payne, “temel kaygı­nın üretim kaybı”ndan çok “ticaretin ak­saması” olduğuna dikkat çekiyor. Payne, önümüzdeki çeyrekte günlük petrol arzın­da yaklaşık 4 milyon varillik bir kesinti ya­şanabileceğini belirterek, Katar’dan yapı­lan LNG ihracatındaki aksamaların Asyalı alıcıları kargolar için Avrupa’yla daha sert rekabete itebileceği, bunun da Avrupa ül­kelerinin gelecek kış öncesinde depoları yeniden doldurmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Enflasyon riski

Ortadoğu’daki gelişmeler üzerine daha yüksek enerji fiyatlarının Avrupa gene­linde enflasyona yansıyacağı öngörülüyor. Oxford Economics, “Avrupa’da tükenen gaz stokları ve Ortadoğu üzerinden geçen ulaşım hatlarına bağımlılık, daha büyük ve enflasyonu körükleyen bir arz şoku riskini artırıyor. Bu durum, zaten piyasa beklen­tilerinin altında olan 2026 GSYH büyüme tahminimiz üzerinde ilave bir baskı unsu­ru haline gelebilir” değerlendirmesinde bulundu. Ortadoğu Savaşı’nın Euro Bölge­si’nde 2026 yılında manşet enflasyonunu yüzde 0,3 ila 0,5 artırarak yaklaşık yüzde 2,3’e taşımasını beklendiğini yazdı.

Ortadoğu Savaşı ile birlikte Avrupa’da hem doğal gaz fiyatları hem de petrol fiyat­larının artışı doğrudan pompaya yansıdı. Benzin fiyatları pompada ortalama litresi 2 euroya yaklaştı. Bu durumun yılsonunda bütün Avrupa’da enflasyon artışını da be­raberinde getirmesi bekleniyor…