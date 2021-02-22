ABD reflasyon senaryosunda fırsatlar ve riskler…

Piyasalar salgın sonrası normalleşmeyi fiyatlamaya devam ediyor. Vaka sayısının azalması, aşının dağıtımının hızlanması ve genişleyici maliye politikası beklentileri ile küresel piyasalar ekonomilerin normalleştiği bir reflasyon senaryosunu fiyatlamaya başladı.

Ekonomik verilerin pozitif sürpriz yapması ve büyük bir mali paket beklentisinin güçlenmesi ile birlikte ABD verim eğrisindeki dikleşme ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş belirginleşiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,34 ile son bir ayda 25 baz puana yakın yükseldi. Sene sonuna kadar 1,50 -1,60 bandına ulaşması bekleniyor.

ABD tahvil faizleri konusundaki görüşümüzü biliyorsunuz. Ekonominin canlandığı ve enflasyon beklentilerinin yükseldiği bir ortamda uzun vadeli faizlerin yükselmesini ve verim eğrisinin dikleşmesini sağlıklı bir gelişme olarak görüyoruz.

Reflasyon oyununun bir parçası olan bu gelişme tahvilden hisse ve emtia varlıklarına geçişi hızlandırır. Dolayısıyla riskten kaçışı değil risk almayı teşvik eder. Devlet tahvili faizlerinin artmasına rağmen yatırım yapılabilir seviyenin altındaki spekülatif tahvil faizlerinin yüzde 4’ün altına gerilemesi bunu gösteriyor.

Gelişmekte olan ülke varlıkları için olumlu görüşümüzü koruyoruz.

Küresel büyümenin canlanmaya başlamasına rağmen genişleyici maliye ve para politikalarının devam ettiği bir senaryo gelişmekte olan ülke varlıklarını destekliyor.

Ancak zirvede hava koşulları çok hızlı değişebiliyor. Hava günlük güneşlikken birdenbire sis içinde kalabiliyorsunuz. Şiddetli bir fırtınanın içinde kendinizi bulabilirsiniz. Kötü senaryoda, dağdan sağ salim inmek için elinizde B planınız olması gerekiyor.

Elimizde geleceği gösteren sihirli bir küre yok. Ancak ABD dolarının güçlenmesi, ABD tahvillerinden kaçışın hızlanması, gelişmekte olan ülke paralarının değer kaybetmesi, banka hisselerinde satış gibi gelişmeleri finansal koşulların değiştiğini gösteren işaretler olarak okuma eğilimindeyiz.

Lafı çok uzatmadan toparlayalım. Piyasalarla ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz. Türkiye varlık fiyatlamaları halen makul seviyelerde. Üç ay önceki kadar cazip seviyelerde değiliz. Ancak riskli pozisyonları kapatmak için henüz erken. Ancak anın heyecanına kapılmadan önceden belirlenmiş zarar-durdur mekanizmalarıyla hareket edilmesi gerekiyor.

Zarar durdur seviyeleri risk iştahınıza ve yatırım hedeflerinize göre kişisel olarak belirlenmeli.

Ancak konuya yabancı olanlar için öneri niteliğinde olmayan iki seviye verelim. Doların Türk lirasına karşı 7.0 seviyesinin üzerine çıkması veya borsa endeksinin 1500 seviyesinin altına inmesi durumunda zarar durdur mekanizması çalıştırılabilir.