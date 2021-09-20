ABD: Stratejisiz bir politika

ABD fiili ‘’dünya liderliği‘’ni bir stratejiden çok, realpolitik adımlarla şekillendiriyor. Nükleer, iklim ve nadir maden ve malzemeler konusunda Çin ile işbirliği yapmadan bir ‘’dünyasal çözüm‘’ olası değil… O zaman gelsin ‘’realpolitika.’’

ABD fiili ‘’dünya liderliği‘’ni bir stratejiden çok, realpolitik adımlarıyla şekillendiriyor. Çin konusunda ortada bir ‘’ulusal belge’’ yok, bir kitap metni yol göstermekte. Yazarı Rush Doshi ve tezi ‘’Çin‘in ABD‘yi Altetmek İçin Büyük Stratejisi‘’ başlığını taşıyor. Doshi, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi‘nde Çin Masası Şefi... Önerisi şu:

-Onu yumuşak adımlarla kanırt ve kendini de inşa et...

Bu tezin varsayımı ‘’Dünyada bir soğuk savaş yok, bu yüzden düşmanı ancak tırmalayabilirsin . Ama sen de kritik dallarda kendini yapılandırmak zorundasın. Rakibin üstüne çıkman ancak böyle mümkün olabilir.‘’

ABD, Temmuz 2021‘de 4 sektörü “kritik’’ kabul etti. Askeri silahlandırmayı hızlandırmayı ve aya gidişi teşviklendirmeyi kararlaştırdı. Ama neden bir ‘’stratejik belge’ değil de bir ‘’kitap‘’ yol gösterici?

Yayılmacı ABD politikası ‘’realpolitik‘’ yapar, stratejisi yoktur, değişen koşullara göre yeniden ‘’siyasi/askeri tasarım‘’ yapar, son 75 yıllık özet budur...

Ama nükleer, iklim ve nadir maden ve malzemeler konusunda Çin ile işbirliği yapmadan bir ‘’dünyasal çözüm‘’ olası değil, o zaman gelsin ‘’realpolitika’’.

ABD özetle, Çin siyasetinde o ne yapıyorsa cevap veren tepkici politikayı terk etmek istiyor. Afganistan‘dan çıkarken ABD‘nin gerekçesi ‘’silahla ulus-devlet inşa etmeyeceğiz!‘’ oldu. 20 yıl boyunca yılda 1 milyar dolar harcamışlardı. Hesapta olmayan yaşandı, IŞİD‘ciler ortaya çıktı. ABD Genelkurmay Başkanı ‘’IŞİD ile mücadelede Talibancılarla işbirliği yapabiliriz‘’ dedi.

Ehh, işbirliği parasız olmaz ya, bu da her yıl yaklaşık 500 milyon dolar tutar, ABD realpolitiği o gün şu açıklamayı yapacak:

-Bu işte ABD bütçesi 500 milyon dolar tasarruf yaptı... Metternich‘in 1895‘de ‘’realpolitik’’ deyimini kullanmasından bu yana ‘’ideal fikir ile ulusal çıkarı buluşturmak‘’ ile anlamdaş olan bu deyimi uygulayan çok politikacı oldu. En ünlüsü H. Kissinger idi, onun için şu tanımlama ABD’nin halini anlatır:

-O ufuklu biri olsa da, süper devlet ABD’nin sınırlarını bilmiyordu...

GÜNÜN SÖZÜ:

AB, Gümrük Birliği’ni genişletmek yerine Türkiye’ye bir STA imzalamayı önerecek, AP‘deki hava bu...