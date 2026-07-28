ABD - Suud anlaşması nükleerde domino etkisi yaratır

Küresel jeopolitikte fay hatlarının yerinden kaydığı, güç dengelerinin ve güvenlik mi­marilerinin baştan aşağı sorgulandığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası toplumun gündemine bomba gibi düşen ABD ile Suudi Arabistan arasındaki sivil nükleer iş birliği an­laşması, sadece Körfez’de değil, geniş Orta Do­ğu coğrafyasında ve küresel nükleer güç denk­leminde taşları yerinden oynatacak nitelikte.

Özellikle Batı dünyasında, ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mu­hammed bin Salman arasında varılan bu anlaş­manın, Ortadoğu’daki diğer ülkeler arasında da nükleer rekabeti tetikleyeceği korkusu hakim.

Türkiye ve Mısır da talep eder

Çünkü bu anlaşma - her ne kadar imzalandık­tan bir gün sonra Trump tarafından Suudi Ara­bistan’ın İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı im­zalaması şartına bağlansa da - kolaylıkla Suudi Arabistan’ın uranyum zenginleştirebileceği bir tesis kurmasının önünü açabilir. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Mısır gibi bölgenin iddialı aktörlerinin, savunma ve cay­dırıcılık kapasitesinde geri kalmamak adına - haklı olarak- benzer nükleer kapasiteler talep etmesini kaçınılmaz hale getirecek.

Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ay­lar önce katıldığı bir yayında, Türkiye’nin nükleer silaha sahip olmasının gerekli olup olmadığı yönündeki bir soruya sözlü yanıt vermeyerek sessiz kalmış, bu stratejik duru­şu ulusal ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

“Altın standart” tartışmaya açılıyor

Meseleye reel politik çerçeveden bakıldı­ğında, Washington’ın bu adımı ciddi bir para­digma kaymasına işaret ediyor. ABD, son ya­rım yüzyıldır nükleer silaha sahip olmayan ülkelerle yürüttüğü sivil nükleer işbirlikle­rinde zenginleştirme teknolojisinin transfe­rine kilit vurmuş, BAE örneğinde olduğu gibi “sıfır zenginleştirme ve tam denetim” olarak adlandırılan “altın standart”ı şart koşmuştu. Bu standardın Riyad lehine esnetilmesi; en başta BAE’nin de benzer bir esnetme isteme­sine yol açacak. Onu Türkiye ve Mısır izleye­cek. Öte yandan bu durum, Rusya ve Çin gibi diğer tedarikçi güçlerin önümüzdeki dönem­de imzalayacağı anlaşmalar için de son derece riskli bir emsal teşkil edecek.

Riyad’ın bahanesi Tahran

Riyad cephesinde ise motivasyon oldukça net. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, Tahran’ın nükleer kapasitesine atıfla “İran bombayı yaparsa biz de edinmek zorunda kalı­rız” yönündeki açık beyanları hafızalardaki ta­zeliğini koruyor. Uranyum zenginleştirme ka­biliyeti, sivil nükleer enerji ile askeri nükleer kapasite arasındaki o çok ince çizgiyi silikleş­tiren kritik bir faktör. Washington, bir yandan Riyad’ı Çin ve Rusya ekseninden uzaklaştırıp kendisine daha sıkı bağlamayı hedeflerken, di­ğer yandan da Amerikan nükleer endüstrisine milyarlarca dolarlık devasa bir ticari pazar ka­zandırmayı amaçlıyor. Ancak ticari ve diplo­matik kazanç uğruna, nükleer silahların yayıl­masını önleme rejimi ağır bir darbe alıyor.

Bölgesel güvenlik kalkanı çöküyor mu?

Orta Doğu’daki kargaşa, aktörleri hızla si­lahlanmaya sevk ediyor. Körfez ülkeleri uzun yıllardır güvenliklerini ABD’nin sunduğu as­keri kalkana bağlamıştı. Ancak ABD ve İsra­il’in İran’a açtığı savaş şunu çok açık göster­di ki, ABD’nin sağladığı güvenlik şemsiyesi, İran’ın Körfez’deki Arap ülkelerine düzenle­diği misilleme saldırılarını önlemeye yetmi­yor. Üstelik İsrail’in kendi boyunu oldukça aşan bir şekilde “Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme” ihtirası ve bölgedeki pervasız askeri hamleleri, Körfez ülkelerini İran karşısında yeniden hedef haline getirebilir.

Zira Trump yönetiminin İran’a yönelik sert ancak stratejik bir çıkış yolu sunmayan ham­leleri, Tahran’ı daha saldırgan ve risk almaya yatkın bir çizgiye çekmiş durumda. Washing­ton’ın hamleleri nükleer tehdidi dizginlemek yerine, adeta yeni bir nükleer domino etkisi­ni körüklüyor.

Sonuç olarak; Washington yönetimi Ame­rikan şirketlerine milyarlarca dolarlık iş hac­mi yaratmak ve Çin-Rusya etkisini frenlemek isterken, Ortadoğu’da kontrolü imkansız bir nükleer domino etkisini başlatma riskini ta­mamen göze almış görünüyor.

Ancak güç dengelerinin yeniden yazıldığı bu çalkantılı çağda, bölgesel istikrarın yolu kontrolsüz nükleer tırmanıştan değil; sürdü­rülebilir, öngörülebilir ve çok taraflı bir diplo­masi zemininden geçiyor.