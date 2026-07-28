ABD - Suud anlaşması nükleerde domino etkisi yaratır
Küresel jeopolitikte fay hatlarının yerinden kaydığı, güç dengelerinin ve güvenlik mimarilerinin baştan aşağı sorgulandığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası toplumun gündemine bomba gibi düşen ABD ile Suudi Arabistan arasındaki sivil nükleer iş birliği anlaşması, sadece Körfez’de değil, geniş Orta Doğu coğrafyasında ve küresel nükleer güç denkleminde taşları yerinden oynatacak nitelikte.
Özellikle Batı dünyasında, ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman arasında varılan bu anlaşmanın, Ortadoğu’daki diğer ülkeler arasında da nükleer rekabeti tetikleyeceği korkusu hakim.
Türkiye ve Mısır da talep eder
Çünkü bu anlaşma - her ne kadar imzalandıktan bir gün sonra Trump tarafından Suudi Arabistan’ın İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalaması şartına bağlansa da - kolaylıkla Suudi Arabistan’ın uranyum zenginleştirebileceği bir tesis kurmasının önünü açabilir. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Mısır gibi bölgenin iddialı aktörlerinin, savunma ve caydırıcılık kapasitesinde geri kalmamak adına - haklı olarak- benzer nükleer kapasiteler talep etmesini kaçınılmaz hale getirecek.
Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, aylar önce katıldığı bir yayında, Türkiye’nin nükleer silaha sahip olmasının gerekli olup olmadığı yönündeki bir soruya sözlü yanıt vermeyerek sessiz kalmış, bu stratejik duruşu ulusal ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
“Altın standart” tartışmaya açılıyor
Meseleye reel politik çerçeveden bakıldığında, Washington’ın bu adımı ciddi bir paradigma kaymasına işaret ediyor. ABD, son yarım yüzyıldır nükleer silaha sahip olmayan ülkelerle yürüttüğü sivil nükleer işbirliklerinde zenginleştirme teknolojisinin transferine kilit vurmuş, BAE örneğinde olduğu gibi “sıfır zenginleştirme ve tam denetim” olarak adlandırılan “altın standart”ı şart koşmuştu. Bu standardın Riyad lehine esnetilmesi; en başta BAE’nin de benzer bir esnetme istemesine yol açacak. Onu Türkiye ve Mısır izleyecek. Öte yandan bu durum, Rusya ve Çin gibi diğer tedarikçi güçlerin önümüzdeki dönemde imzalayacağı anlaşmalar için de son derece riskli bir emsal teşkil edecek.
Riyad’ın bahanesi Tahran
Riyad cephesinde ise motivasyon oldukça net. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, Tahran’ın nükleer kapasitesine atıfla “İran bombayı yaparsa biz de edinmek zorunda kalırız” yönündeki açık beyanları hafızalardaki tazeliğini koruyor. Uranyum zenginleştirme kabiliyeti, sivil nükleer enerji ile askeri nükleer kapasite arasındaki o çok ince çizgiyi silikleştiren kritik bir faktör. Washington, bir yandan Riyad’ı Çin ve Rusya ekseninden uzaklaştırıp kendisine daha sıkı bağlamayı hedeflerken, diğer yandan da Amerikan nükleer endüstrisine milyarlarca dolarlık devasa bir ticari pazar kazandırmayı amaçlıyor. Ancak ticari ve diplomatik kazanç uğruna, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi ağır bir darbe alıyor.
Bölgesel güvenlik kalkanı çöküyor mu?
Orta Doğu’daki kargaşa, aktörleri hızla silahlanmaya sevk ediyor. Körfez ülkeleri uzun yıllardır güvenliklerini ABD’nin sunduğu askeri kalkana bağlamıştı. Ancak ABD ve İsrail’in İran’a açtığı savaş şunu çok açık gösterdi ki, ABD’nin sağladığı güvenlik şemsiyesi, İran’ın Körfez’deki Arap ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılarını önlemeye yetmiyor. Üstelik İsrail’in kendi boyunu oldukça aşan bir şekilde “Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme” ihtirası ve bölgedeki pervasız askeri hamleleri, Körfez ülkelerini İran karşısında yeniden hedef haline getirebilir.
Zira Trump yönetiminin İran’a yönelik sert ancak stratejik bir çıkış yolu sunmayan hamleleri, Tahran’ı daha saldırgan ve risk almaya yatkın bir çizgiye çekmiş durumda. Washington’ın hamleleri nükleer tehdidi dizginlemek yerine, adeta yeni bir nükleer domino etkisini körüklüyor.
Sonuç olarak; Washington yönetimi Amerikan şirketlerine milyarlarca dolarlık iş hacmi yaratmak ve Çin-Rusya etkisini frenlemek isterken, Ortadoğu’da kontrolü imkansız bir nükleer domino etkisini başlatma riskini tamamen göze almış görünüyor.
Ancak güç dengelerinin yeniden yazıldığı bu çalkantılı çağda, bölgesel istikrarın yolu kontrolsüz nükleer tırmanıştan değil; sürdürülebilir, öngörülebilir ve çok taraflı bir diplomasi zemininden geçiyor.
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