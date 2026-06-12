ABD–Çin işbirliği, Avrupa’nın hammadde erişiminde daha fazla rekabet yaratabilir
Hürmüz Boğazı’ndaki kriz Asya elektrikli araç pazarını doğrudan etkiliyor. Petrol ve LNG sevkiyatlarının durma noktasına gelmesi akaryakıt fiyatlarını sert biçimde yükseltti, bu da elektrikli araçlara yönelimi hızlandırdı. Özellikle Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda’da elektrikli satışları rekor seviyelere ulaştı.
Hürmüz Boğazı’nın önemi
Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve LNG sevkiyatlarının yaklaşık %20’sini taşıyan kritik bir enerji geçiş noktasıdır. Asya’ya giden ham petrol sevkiyatlarının %80’e kadar bu boğazdan geçtiği biliniyor. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası sevkiyatların büyük ölçüde durması, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından kayıtlardaki en büyük tedarik kesintisi olarak tanımlandı.
Elektrikli araç pazarına etkiler
Yakıt fiyatları sert yükseldi. Bu durum hem bireysel kullanıcıları hem de şirketleri elektrikli araçlara yöneltti. Elektrikli araç kredileri iki katına çıktı. Çinli elektrikli araç üreticisi yurtdışı pazar payı 2026’da %22,7’ye çıkarak iki kattan fazla arttı. Kriz, sadece geçici bir talep artışı değil; ulaşımda yapısal dönüşüm yaratıyor.
Elektrikli araçlar artık tüketiciler için bir “ekonomik kalkan” olarak görülüyor. Savaş sonrası da bu eğilimin kalıcı olabileceğini öngörüyor. Batarya üretiminde kullanılan kritik mineraller (lityum, kobalt) öne çıkarken, elektrikli araç talebindeki ani yükseliş, altyapı eksikliklerini (şarj istasyonları, enerji şebekesi) daha görünür hale getiriyor. Kısacası, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji krizi Asya elektrikli araç pazarını hızlandırıcı bir katalizör haline geldi. Fosil yakıt bağımlılığının kırılganlığı, EV’leri sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk olarak öne çıkarıyor.
ABD–Çin yakınlaşması sonrası Avrupa otomotiv sektörü, rekabet baskısının artması ve stratejik bağımlılıkların yeniden tanımlanmasıyla karşı karşıya kalacak. Çin’in üretim ve ihracat gücü büyürken, ABD ile daha yakın işbirliği Avrupa’yı hem tedarik zinciri çeşitlendirmeye hem de kendi sanayi politikalarını hızlandırmaya zorlayacak.
Avrupa otomotivinde beklenen gelişmeler
Rekabet baskısı Avrupa otomotiv sektöründe artarken, Çin menşeli araçlar 2025’te AB satışlarının %7’sine ulaştı ve bu oran artmaya devam ediyor. ABD–Çin yakınlaşması, Avrupa pazarında Çin markalarının daha güçlü konumlanmasına yol açabilir görüşmesi belirirken, Avrupa üreticileri yüksek enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle fiyat rekabetinde zorlanıyor.
Tedarik zinciri ve hammaddelerde AB, lityum, nikel, kobalt gibi kritik minerallerde Çin’e bağımlı iken,2025’te 31 yeni stratejik proje başlatılırken; hedef, 2030’a kadar kendi işleme ve geri dönüşüm kapasitesini artırmak olarak öne çıkıyor.
Elektrifikasyon ve yeşil dönüşüm
AB’nin hedefi, 2035’ten itibaren tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olması üzerine oluşturulurken; elektrikli araç satışları 2025’in ilk yarısında %25’e ulaşırken, ancak şarj altyapısı ve yüksek elektrik fiyatları hâlâ engel olarak gösteriliyor.
Sanayi politikası ve istihdam
Avrupa otomotiv sektörü doğrudan 1,4 milyon kişiyi, dolaylı olarak 13 milyon kişiyi istihdam ediyor. ABD–Çin yakınlaşması, Avrupa’da iş gücü dönüşümünü hızlandırabilir; özellikle içten yanmalı motor tedarik zincirine bağlı KOBİ’ler ise risk altında gösteriliyor. AB, yeniden eğitim ve sosyal fonlarla bu dönüşümü desteklemeye çalışıyor.
Avrupa, ABD–Çin yakınlaşması sonrası rekabet gücünü korumak için sanayi politikalarını hızlandırmak, kritik hammadde bağımlılığını azaltmak ve EV dönüşümünü eşitsizlikleri azaltarak yönetmek zorunda iken, Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük üreticiler için bu süreç, hem ABD ile daha yakın işbirliği hem de Çin’e karşı stratejik dengeleme anlamına geliyor.
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