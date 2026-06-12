ABD–Çin işbirliği, Avrupa’nın hammadde erişiminde daha fazla rekabet yaratabilir

Hürmüz Boğazı’nda­ki kriz Asya elekt­rikli araç pazarını doğ­rudan etkiliyor. Petrol ve LNG sevkiyatlarının durma noktasına gelmesi akaryakıt fiyatlarını sert biçimde yükseltti, bu da elektrikli araçlara yöne­limi hızlandırdı. Özellik­le Çin, Avustralya ve Ye­ni Zelanda’da elektrikli satışları rekor seviyelere ulaştı.

Hürmüz Boğazı’nın önemi

Hürmüz Boğazı, dünya pet­rol ve LNG sevkiyatlarının yak­laşık %20’sini taşıyan kritik bir enerji geçiş noktasıdır. Asya’ya giden ham petrol sevkiyatları­nın %80’e kadar bu boğazdan geçtiği biliniyor. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları son­rası sevkiyatların büyük ölçü­de durması, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından kayıtlardaki en büyük tedarik kesintisi ola­rak tanımlandı.

Elektrikli araç pazarına etkiler

Yakıt fiyatları sert yükseldi. Bu durum hem bireysel kulla­nıcıları hem de şirketleri elekt­rikli araçlara yöneltti. Elekt­rikli araç kredileri iki katına çıktı. Çinli elektrikli araç üreti­cisi yurtdışı pazar payı 2026’da %22,7’ye çıkarak iki kattan fazla arttı. Kriz, sadece geçici bir ta­lep artışı değil; ulaşımda yapısal dönüşüm yaratıyor.

Elektrikli araçlar artık tüketiciler için bir “ekonomik kalkan” olarak görü­lüyor. Savaş sonrası da bu eğili­min kalıcı olabileceğini öngörü­yor. Batarya üretiminde kulla­nılan kritik mineraller (lityum, kobalt) öne çıkarken, elektrik­li araç talebindeki ani yükseliş, altyapı eksikliklerini (şarj is­tasyonları, enerji şebekesi) da­ha görünür hale getiriyor. Kı­sacası, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji krizi Asya elektrikli araç pazarını hızlandırıcı bir katali­zör haline geldi. Fosil yakıt ba­ğımlılığının kırılganlığı, EV’le­ri sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik bir zorun­luluk olarak öne çıkarıyor.

ABD–Çin yakınlaşması son­rası Avrupa otomotiv sektörü, rekabet baskısının artması ve stratejik bağımlılıkların yeni­den tanımlanmasıyla karşı kar­şıya kalacak. Çin’in üretim ve ihracat gücü büyürken, ABD ile daha yakın işbirliği Avrupa’yı hem tedarik zinciri çeşitlendir­meye hem de kendi sanayi poli­tikalarını hızlandırmaya zorla­yacak.

Avrupa otomotivinde beklenen gelişmeler

Rekabet baskısı Avrupa oto­motiv sektöründe artarken, Çin menşeli araçlar 2025’te AB sa­tışlarının %7’sine ulaştı ve bu oran artmaya devam ediyor. ABD–Çin yakınlaşması, Avrupa pazarında Çin markalarının da­ha güçlü konumlanmasına yol açabilir görüşmesi belirirken, Avrupa üreticileri yüksek ener­ji ve işçilik maliyetleri nedeniy­le fiyat rekabetinde zorlanıyor.

Tedarik zinciri ve ham­maddelerde AB, lityum, ni­kel, kobalt gibi kritik mi­nerallerde Çin’e bağımlı iken,2025’te 31 yeni strate­jik proje başlatılırken; he­def, 2030’a kadar kendi iş­leme ve geri dönüşüm ka­pasitesini artırmak olarak öne çıkıyor.

Elektrifikasyon ve yeşil dönüşüm

AB’nin hedefi, 2035’ten iti­baren tüm yeni araçların sı­fır emisyonlu olması üzerine oluşturulurken; elektrikli araç satışları 2025’in ilk yarısın­da %25’e ulaşırken, ancak şarj altyapısı ve yüksek elektrik fi­yatları hâlâ engel olarak göste­riliyor.

Sanayi politikası ve istihdam

Avrupa otomotiv sektörü doğrudan 1,4 milyon kişiyi, do­laylı olarak 13 milyon kişiyi is­tihdam ediyor. ABD–Çin ya­kınlaşması, Avrupa’da iş gücü dönüşümünü hızlandırabilir; özellikle içten yanmalı motor tedarik zincirine bağlı KOBİ’ler ise risk altında gösteriliyor. AB, yeniden eğitim ve sosyal fonlar­la bu dönüşümü desteklemeye çalışıyor.

Avrupa, ABD–Çin yakınlaş­ması sonrası rekabet gücünü korumak için sanayi politikala­rını hızlandırmak, kritik ham­madde bağımlılığını azaltmak ve EV dönüşümünü eşitsizlik­leri azaltarak yönetmek zorun­da iken, Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük üreticiler için bu süreç, hem ABD ile daha ya­kın işbirliği hem de Çin’e karşı stratejik dengeleme anlamına geliyor.