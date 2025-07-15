ABD’de enflasyon kritik

Küresel piyasalar açısından son derece önemli bir haftaya başlıyoruz. Çünkü bu hafta ABD’de ÜFE, TÜFE ve perakende satış­lar verileri açıklanacak. Enflasyon tarafında 4 kalem açıklanıyor; manşet aylık ve yıllık, çe­kirdek aylık ve yıllık.

Aylardır beklendiği halde mal ve hizmet fiyatlarına hala beklendiği oran­da girmemiş olan gümrük vergilerinin etkileri­nin Haziran ayı enflasyonunda kendisini gös­tereceğine kesin gözüyle bakılıyor ki eh bi’ zah­met artık. Aslında ben bunun ilerleyen birkaç ay boyunca fiyatlara yansıyacağını düşünüyo­rum, sadece bu ay için değil.

Bu nedenle yüksek enflasyon görünümü birkaç ay sürebilir. Piyasa bunun nasıl fiyatlar? Büyü ihtimalle zaten son 10 gündür yükselmekte olan tahvil getirileri bi­raz daha yukarı doğru tepki verecektir. ABD 10 yıllık tahvilleri %4.60’a doğru devam ederler diye düşünmek hata olmaz. Hisseler ise zaten düşmeye yer arıyorlardı, yüksek faiz ortamı­nın devamı olarak algılanacak bu veriyi satarak okurlar. Ama hikâye bitmedi, turp muydu, ha­vuç muydu neyse onun büyüğü geliyor.

Powell’ın işi zor

Yüksek enflasyon Powell’ı kamuoyunda bi­raz rahat ettirebilir ama Powell’ı daha çok sıkan bir durum var. Fed binasında bir süredir devam eden renovasyon işinin haddinden fazla yüksek maliyetli olduğu ve Fed yönetiminin buna ka­yıtsız kaldığı zaten bir süredir kulislerde konu­şulan bir konuydu ama bizde gündem olmamış­tı.

Fakat kusur bulmak çok kolay, yeter ki kusur bulmak için bakılsın; şimdi işte Trump ve eki­bindeki hemen herkes bu durum için Powell’ı suçluyor ve hatta hafta sonundan bu yana sos­yal medyada Trump’ın istifa etmesi için yoğun bir paylaşım akışı var. Paylaşımlarda bazıları Başkan’ın Fed başkanını işten atmak için yetki­si olduğunu savunuyor. Ama bunu şuna dayan­dırıyorlar, işte kanunun falanca maddesi, filan­ca fıkrasına göre görevi ihmal vs. gibi bir sebebe dayandırarak Başkan Fed Başkanı’nı işten ata­bilir deniyor. Yani keyfiyetten değil de işle ilgili bir kusura dayandırarak.

Böyle bir hikâye yazarak bile görev süresi­nin bitimine sadece 10 ay kalmış ve hatta Eylül ayında faiz indirmesi çok muhtemel bir baş­kanı işten atma pek akılcı bir yol sayılmaz ama diyelim ki oldu. Peki ya sonra? Öncelikle; yap­tığı işten gurur duyan ve ülkeyi resesyona sok­madan enflasyonun belini kırdığını her fırsatta söyleyen bir Fed Başkanı’nı olmayan bir görev kusuru nedeniyle (Powell’ın bu suçlamayı ka­bul etmeyeceğini düşünerek) işinden ederseniz karşılaşacağınız ilk şey karşı dava açılmasıdır. Hatırlarsanız bu durumu zaten Trump’ın ikin­ci başkanlığının başlangıcında bu konu günde­me geldiğinde söylemiştim. Şimdi sebep başka ama sonuç aynı olursa, tepki yine aynı olacaktır.

Piyasa ne yapar?

Buna ek olarak piyasa tepkilerini düşüne­lim; yeni gelen başkanın bir kukla başkan ola­rak görülme ihtimali son derecek yüksek. Ve artık Fed’in bağımsızlığı tartışılmanın bir adım ilerisine giderek bağımsız olmadığı teyit edil­miş olur. Bu nedenle ilk tepki büyük ihtimalle “SELL AMERICA” mottosunun yeniden ha­yata geçmesi şeklinde olur, hisselerinden Do­lar’ına, tahviline kadar birçok Amerikan kıy­meti sert satışlara konu olur. Çünkü ciddi bir güven açığı oluşacaktır. Yeni gelen başkan ola­ğanüstü toplantı yaparak faiz indirir mi? Olmaz diyemem ama bu, piyasadaki güven açığının büyümesine neden olabilir. Yok eğer olağandı­şı toplantı yapmaz da normal süreçlerde faiz indireceğini açıklarsa bu zaten ay sonundaki Temmuz toplantısına yetişmeyeceği düşünce­siyle ancak eylülde olur çünkü ağustosta top­lantı yok.

Eh! Powell kalsaydı O da zaten eylülde indire­cekti. O zaman sormazlar mı adama ‘’niye yedi­niz bu pisliği?’’ diye.

Bir de işin şu boyutu var, bu konuya çok hâ­kim değilim ama acaba binada yapılan tadilatı ve ilgili gider hesaplarını Fed başkanının ince­lemesini mi bekliyorlar? Orada böyle işler ina­nın bizdeki gibi değil, ihalesinden imalattaki kontrolörüne kadar herkesin rolü ve sorumlu­luğu birbirinden o kadar ayrı ki, aksaklığın ol­duğu noktanın kimin sorumluluğunda olduğu çok bellidir ve sorumluluktan kaçabilmek pek zordur. Bu ve yukarıda saydığım birçok neden­den dolayı Powell konusunun bu hafta sonu faz­la abartıldığını düşünüyorum. Ama her ihtima­le karşı, kötü senaryoda olabileceklere karşı pi­yasanın opsiyonlarla portföyleri düzenlediğine eminim. En azından altın ve gümüşte piyasa opsiyonlarla belirgin bir şekilde ‘long’da.

Bakalım Donald Bey nasıl davranacak, her zamanki gibi ölümü gösterip sıtmaya razı etme modu mu, yoksa gerçekten Powell’ı işten ata­cak mı?