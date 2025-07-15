ABD’de enflasyon kritik
Küresel piyasalar açısından son derece önemli bir haftaya başlıyoruz. Çünkü bu hafta ABD’de ÜFE, TÜFE ve perakende satışlar verileri açıklanacak. Enflasyon tarafında 4 kalem açıklanıyor; manşet aylık ve yıllık, çekirdek aylık ve yıllık.
Aylardır beklendiği halde mal ve hizmet fiyatlarına hala beklendiği oranda girmemiş olan gümrük vergilerinin etkilerinin Haziran ayı enflasyonunda kendisini göstereceğine kesin gözüyle bakılıyor ki eh bi’ zahmet artık. Aslında ben bunun ilerleyen birkaç ay boyunca fiyatlara yansıyacağını düşünüyorum, sadece bu ay için değil.
Bu nedenle yüksek enflasyon görünümü birkaç ay sürebilir. Piyasa bunun nasıl fiyatlar? Büyü ihtimalle zaten son 10 gündür yükselmekte olan tahvil getirileri biraz daha yukarı doğru tepki verecektir. ABD 10 yıllık tahvilleri %4.60’a doğru devam ederler diye düşünmek hata olmaz. Hisseler ise zaten düşmeye yer arıyorlardı, yüksek faiz ortamının devamı olarak algılanacak bu veriyi satarak okurlar. Ama hikâye bitmedi, turp muydu, havuç muydu neyse onun büyüğü geliyor.
Powell’ın işi zor
Yüksek enflasyon Powell’ı kamuoyunda biraz rahat ettirebilir ama Powell’ı daha çok sıkan bir durum var. Fed binasında bir süredir devam eden renovasyon işinin haddinden fazla yüksek maliyetli olduğu ve Fed yönetiminin buna kayıtsız kaldığı zaten bir süredir kulislerde konuşulan bir konuydu ama bizde gündem olmamıştı.
Fakat kusur bulmak çok kolay, yeter ki kusur bulmak için bakılsın; şimdi işte Trump ve ekibindeki hemen herkes bu durum için Powell’ı suçluyor ve hatta hafta sonundan bu yana sosyal medyada Trump’ın istifa etmesi için yoğun bir paylaşım akışı var. Paylaşımlarda bazıları Başkan’ın Fed başkanını işten atmak için yetkisi olduğunu savunuyor. Ama bunu şuna dayandırıyorlar, işte kanunun falanca maddesi, filanca fıkrasına göre görevi ihmal vs. gibi bir sebebe dayandırarak Başkan Fed Başkanı’nı işten atabilir deniyor. Yani keyfiyetten değil de işle ilgili bir kusura dayandırarak.
Böyle bir hikâye yazarak bile görev süresinin bitimine sadece 10 ay kalmış ve hatta Eylül ayında faiz indirmesi çok muhtemel bir başkanı işten atma pek akılcı bir yol sayılmaz ama diyelim ki oldu. Peki ya sonra? Öncelikle; yaptığı işten gurur duyan ve ülkeyi resesyona sokmadan enflasyonun belini kırdığını her fırsatta söyleyen bir Fed Başkanı’nı olmayan bir görev kusuru nedeniyle (Powell’ın bu suçlamayı kabul etmeyeceğini düşünerek) işinden ederseniz karşılaşacağınız ilk şey karşı dava açılmasıdır. Hatırlarsanız bu durumu zaten Trump’ın ikinci başkanlığının başlangıcında bu konu gündeme geldiğinde söylemiştim. Şimdi sebep başka ama sonuç aynı olursa, tepki yine aynı olacaktır.
Piyasa ne yapar?
Buna ek olarak piyasa tepkilerini düşünelim; yeni gelen başkanın bir kukla başkan olarak görülme ihtimali son derecek yüksek. Ve artık Fed’in bağımsızlığı tartışılmanın bir adım ilerisine giderek bağımsız olmadığı teyit edilmiş olur. Bu nedenle ilk tepki büyük ihtimalle “SELL AMERICA” mottosunun yeniden hayata geçmesi şeklinde olur, hisselerinden Dolar’ına, tahviline kadar birçok Amerikan kıymeti sert satışlara konu olur. Çünkü ciddi bir güven açığı oluşacaktır. Yeni gelen başkan olağanüstü toplantı yaparak faiz indirir mi? Olmaz diyemem ama bu, piyasadaki güven açığının büyümesine neden olabilir. Yok eğer olağandışı toplantı yapmaz da normal süreçlerde faiz indireceğini açıklarsa bu zaten ay sonundaki Temmuz toplantısına yetişmeyeceği düşüncesiyle ancak eylülde olur çünkü ağustosta toplantı yok.
Eh! Powell kalsaydı O da zaten eylülde indirecekti. O zaman sormazlar mı adama ‘’niye yediniz bu pisliği?’’ diye.
Bir de işin şu boyutu var, bu konuya çok hâkim değilim ama acaba binada yapılan tadilatı ve ilgili gider hesaplarını Fed başkanının incelemesini mi bekliyorlar? Orada böyle işler inanın bizdeki gibi değil, ihalesinden imalattaki kontrolörüne kadar herkesin rolü ve sorumluluğu birbirinden o kadar ayrı ki, aksaklığın olduğu noktanın kimin sorumluluğunda olduğu çok bellidir ve sorumluluktan kaçabilmek pek zordur. Bu ve yukarıda saydığım birçok nedenden dolayı Powell konusunun bu hafta sonu fazla abartıldığını düşünüyorum. Ama her ihtimale karşı, kötü senaryoda olabileceklere karşı piyasanın opsiyonlarla portföyleri düzenlediğine eminim. En azından altın ve gümüşte piyasa opsiyonlarla belirgin bir şekilde ‘long’da.
Bakalım Donald Bey nasıl davranacak, her zamanki gibi ölümü gösterip sıtmaya razı etme modu mu, yoksa gerçekten Powell’ı işten atacak mı?