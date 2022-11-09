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“ABD’de fabrika yatırımı için teşvik sonucunu bekliyoruz

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

CFE Media Technology tarafından düzenlenen teknoloji listesi sıralamasına 2020 yılında dünyanın en büyük 37’nci sistem entegratörü olarak giren Kontrolmatik; Afganistan, Irak, Kenya, Ürdün, Etiyopya, Burkina Faso gibi zorlu coğrafyalarda Batılı firmalar gitmekte zorlandığı pazarlarda üstlendiği projelerle adını duyurdu. General Electric başta olmak üzere dünyanın en önemli şirketleriyle çözüm ortağı olan Kontrolmatik, hem Türkiye’de hem de yurtdışında yatırım yapma kararı aldı. İlk adımını ise Ankara’da attı. Geçtiğimiz günlerde Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ile şirketin büyüme planlarını ve hedeflerini konuştuk. Bu yılın başında Ankara Polatlı’da lityum demir fosfat (LiFePO4) batarya hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikasının temelini attıklarını dile getiren Aslanhan, enerji depolama çözümlerine yönelik ithalatın senelik yaklaşık 250 milyon doları bulduğunu hatırlattı.  

MOBİLİZE ARAÇLARA UYGUN ÜRETİM

Enerji depolama sistemleri alanında faaliyet gösterecek yüzde 100 iştiraki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ’yi kurduklarını vurgulayan Aslanhan, “Dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacak bu yatırımımızın ilk fazı 2023’ün ilk çeyreğinde üretime hazır hale gelecek. Fazlar halinde devreye girecek olan bu yatırımın ilk bölümü yıllık 500 megawatt saat (MWh) kapasiteli olacak. Yılın sonunda ise bu kapasite 2 gigawatt saate (GWh) ulaşacak. Tüm fazlar tamamlandığında 180 milyon dolarlık bir yatırım hayata geçmiş olacak. Enerji santralleri, ulusal şebekeler, fabrikalar ve evlerde enerji depolama sistemlerinin yanı sıra bir ilke imza atacağımız bir alana da odaklanacağız. Mobilitedeki iş makineleri, forkliftler, kamyonlar, otobüslerde de kullanılacak bir üretimi yapacağız” dedi. Asya, Avrupa ve Afrika’nın ilk hedef bölge olacağını dile getiren Aslanhan, “Tabii ki diğer bölgeler de ihracat pazarımız çizgisinde olacak. Ardından yurtdışındaki ilk üretimi devreye almayı planlıyoruz” diye konuştu.

ABD’DE ŞİRKETİ ŞUBATTA KURDU

Kontrolmatik, bu yılın şubat ayında ABD pazarına ilk adımı atmıştı. Yapılan açıklamada şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Kontrolmatik Technologies Inc. adlı bir firma kuruldu. Aslanhan’a ABD pazarıyla ilgili gelişmeleri sorduğumda ise şu yanıtı verdi: “ABD’de lityum iyon pil hücresi fabrikası kurma hedefimiz doğrultusunda öncelikle şirket kurulumunu yaptık. Ardından da üretim için teşvik başvurusunda bulunduk. Yakın dönemde bununla ilgili bir sonuç alacağız. Eğer teşvik talebi hedeflediğimiz şekilde ilerlerse yakın dönemde kolları sıvayıp yatırım için düğmeye basacağız. Burada da iki fazlı yatırım sürecimiz olacak. Önceliğimiz 2 GWh’lik yıllık üretim kapasitesi. Ardından da 1 GWh ekleme olacak. Yani 3 GWh’lik üretim kapasitesine sahip bir tesisten bahsediyoruz. Planlarımız hayata geçerse toplamda hedeflenen 5 GWh’lik bir üretim kapasite ortaya çıkacak. Tabii bunlar şimdilik hedeflerimiz.”

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