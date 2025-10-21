ABD’de mini bankacılık krizi

Jamie Dimon’ın hamamböcek­leri ile ilgili sözle­ri bugün hafta her yerde başlık oluyor. Oysa ben daha Cu­ma günü buradan ulaşabileceğiniz vi­deoda o kadar afilli bir ifadeyle olmasa da aynı şeyi söyle­miştim. Bir Jamie olamadık!

İşin şakası bir yana, eğer emsalleri bu tür düşük kali­teli borçlulara kredi verdiyse acaba diğerleri neler yapmış olabilir? Görünen o ki henüz buzun altından akan su temiz ama her an her şey değişebilir.

Bu bilinmezliğe ve riske kar­şılık aslında bölgesel Ameri­kan bankaları büyük banka­lara göre ciddi anlamda daha yüksek bir getiri vad ediyor. Çünkü ilk olarak büyük banka­lar defter değerlerinin birkaç katında işlem görürken küçük bankalar defter değerlerinin marjinal olarak üzerinde iş­lem görüyorlar. Bu da büyük­lere göre pahalı olmadıklarını gösteriyor.

Bir başka önemli konu ise küçük bankaların daha büyük faiz makasıyla kredi veriyor olmaları. Bu da kazançların daha yüksek olmasını sağla­yacaktır. Özellikle Fed’in faizi aşağı çekmesiyle birlikte böl­gesel bankaların işleri hızla­nacaktır ve karlılıkları arta­caktır – kaliteli krediler ve­receklerini varsayarsak. Bu yüzden olan bitene rağmen bölgesel bankaları izleme lis­telerimden çıkarmıyorum. Sadece bu konuyla ilgili ha­berleri daha yakından takip edip, doğru kararı vermek ge­rekiyor. SOFI bu anlamda fa­vorim. İzleyelim görelim.

Bilançolar geliyoooor!

Ayrıca bu hafta son zamanla­rın en revaçta sektörü olan sa­vunma sanayii şirketlerinin bi­lançoları geliyor. Artık Trump sayesinde savunma sanayii his­selerinin hem kurumsal, hem bireysel portföylerde ciddi öl­çüde yer bulduğunu herkes bi­liyor.

Çünkü gerilen küresel je­opolitik ilişkiler sayesinde sa­vunma sistemlerinin önemi bir kez daha ön plana çıktığını gö­rüyoruz. Dolayısıyla bu şirket­lerin son dönemdeki kontrat­larıyla birlikte bilançolarının umut verici gelmesi oldukça büyük bir ihtimal. Salı günün­den itibaren başlayacak olan bilançolarda Northrop Grum­man, Halliburton, Raytheon, Lockheed Martin hisselerinde önemli hareketler gözlemlene­bilir. Kısa süreli oyunlar için iyi bir atmosfer olacaktır.

Bu konudan ayrı; Tesla se­verler için de önemli bir haf­taya başladık. Tesla’da 3Ç sa­tışları fena gitmemişti çünkü ABD’de elektrikli araçlarda­ki muafiyet bitmeden insanlar alımlarını yapmak istemişler­di. Bu yüzden Tesla’nın ABD satışları iyi giderken Avrupa ve Çin’de zayıftı. Bu yüzden ka­zançlar çok iyi olmayabilir.

Bu­na karşılık Tesla’nın ucuz mo­del ürettiği bilinen bir durum ve bu konuda Elon’un yapaca­ğı açıklama son derece önemli olacak. Ayrıca robotaxi ve hu­maoid robot konusu takipçile­rin merakla bekleyeceği bir ge­lişme olacak. Robotaxi gelirleri ve robotun perakende satışın­da ne noktada olunduğu hisse­nin performansı için son dere­ce önemli. Bakalım Elon şapka­dan ne çıkartacak?

Nakit yakan hisseler

Beni takip edenler hatırla­yacaklardır, nükleer enerji, enerji depolama ve yapay ze­ka hisseleri uzunca bir süre­dir favorilerimdi. Aslına hala öyleler ama tıpkı 2020/21 dö­neminde elektrikli araç hisse­lerinde olduğu gibi bu hissele­rin fiyatları, şirketlerin üretti­ği teknolojinin önüne geçmiş gözüküyor. Çünkü bu şirketle­rin bir çoğu henüz karlı değil ama aydınlık gelecek için alıcı buluyorlardı. Gelinen noktada hisseler artık aşırı pahalı oldu ve sert satışlar görme ihtima­li arttı.

Özellikle de endeksler geri çekilirse bu hisseler geliş­meleri çok daha sert fiyatlaya­caklardır. Bu hisselerde bir ba­lon olduğunu söylemiyorum çünkü ilerleyen zamanlarda daha yüksek fiyatları görmeyi umuyorum ama derin düzelt­me ihtimalinin oldukça arttı­ğını düşünüyorum. Örneğin OKLO; para kazanmayan bir şirketin 38X fiyat/kazanç ora­nında işlem görmesi gerçek­ten yatırımcısı için bir endişe noktası olmalı. Gelebilecek bir düzeltme bakalım hangi sevi­yelerden alıcı bulacak?