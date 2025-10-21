ABD’de mini bankacılık krizi
Jamie Dimon’ın hamamböcekleri ile ilgili sözleri bugün hafta her yerde başlık oluyor. Oysa ben daha Cuma günü buradan ulaşabileceğiniz videoda o kadar afilli bir ifadeyle olmasa da aynı şeyi söylemiştim. Bir Jamie olamadık!
İşin şakası bir yana, eğer emsalleri bu tür düşük kaliteli borçlulara kredi verdiyse acaba diğerleri neler yapmış olabilir? Görünen o ki henüz buzun altından akan su temiz ama her an her şey değişebilir.
Bu bilinmezliğe ve riske karşılık aslında bölgesel Amerikan bankaları büyük bankalara göre ciddi anlamda daha yüksek bir getiri vad ediyor. Çünkü ilk olarak büyük bankalar defter değerlerinin birkaç katında işlem görürken küçük bankalar defter değerlerinin marjinal olarak üzerinde işlem görüyorlar. Bu da büyüklere göre pahalı olmadıklarını gösteriyor.
Bir başka önemli konu ise küçük bankaların daha büyük faiz makasıyla kredi veriyor olmaları. Bu da kazançların daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Özellikle Fed’in faizi aşağı çekmesiyle birlikte bölgesel bankaların işleri hızlanacaktır ve karlılıkları artacaktır – kaliteli krediler vereceklerini varsayarsak. Bu yüzden olan bitene rağmen bölgesel bankaları izleme listelerimden çıkarmıyorum. Sadece bu konuyla ilgili haberleri daha yakından takip edip, doğru kararı vermek gerekiyor. SOFI bu anlamda favorim. İzleyelim görelim.
Bilançolar geliyoooor!
Ayrıca bu hafta son zamanların en revaçta sektörü olan savunma sanayii şirketlerinin bilançoları geliyor. Artık Trump sayesinde savunma sanayii hisselerinin hem kurumsal, hem bireysel portföylerde ciddi ölçüde yer bulduğunu herkes biliyor.
Çünkü gerilen küresel jeopolitik ilişkiler sayesinde savunma sistemlerinin önemi bir kez daha ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerin son dönemdeki kontratlarıyla birlikte bilançolarının umut verici gelmesi oldukça büyük bir ihtimal. Salı gününden itibaren başlayacak olan bilançolarda Northrop Grumman, Halliburton, Raytheon, Lockheed Martin hisselerinde önemli hareketler gözlemlenebilir. Kısa süreli oyunlar için iyi bir atmosfer olacaktır.
Bu konudan ayrı; Tesla severler için de önemli bir haftaya başladık. Tesla’da 3Ç satışları fena gitmemişti çünkü ABD’de elektrikli araçlardaki muafiyet bitmeden insanlar alımlarını yapmak istemişlerdi. Bu yüzden Tesla’nın ABD satışları iyi giderken Avrupa ve Çin’de zayıftı. Bu yüzden kazançlar çok iyi olmayabilir.
Buna karşılık Tesla’nın ucuz model ürettiği bilinen bir durum ve bu konuda Elon’un yapacağı açıklama son derece önemli olacak. Ayrıca robotaxi ve humaoid robot konusu takipçilerin merakla bekleyeceği bir gelişme olacak. Robotaxi gelirleri ve robotun perakende satışında ne noktada olunduğu hissenin performansı için son derece önemli. Bakalım Elon şapkadan ne çıkartacak?
Nakit yakan hisseler
Beni takip edenler hatırlayacaklardır, nükleer enerji, enerji depolama ve yapay zeka hisseleri uzunca bir süredir favorilerimdi. Aslına hala öyleler ama tıpkı 2020/21 döneminde elektrikli araç hisselerinde olduğu gibi bu hisselerin fiyatları, şirketlerin ürettiği teknolojinin önüne geçmiş gözüküyor. Çünkü bu şirketlerin bir çoğu henüz karlı değil ama aydınlık gelecek için alıcı buluyorlardı. Gelinen noktada hisseler artık aşırı pahalı oldu ve sert satışlar görme ihtimali arttı.
Özellikle de endeksler geri çekilirse bu hisseler gelişmeleri çok daha sert fiyatlayacaklardır. Bu hisselerde bir balon olduğunu söylemiyorum çünkü ilerleyen zamanlarda daha yüksek fiyatları görmeyi umuyorum ama derin düzeltme ihtimalinin oldukça arttığını düşünüyorum. Örneğin OKLO; para kazanmayan bir şirketin 38X fiyat/kazanç oranında işlem görmesi gerçekten yatırımcısı için bir endişe noktası olmalı. Gelebilecek bir düzeltme bakalım hangi seviyelerden alıcı bulacak?
|Borsa
|10.484,39
|2,70 %
|Dolar
|41,9465
|-0,02 %
|Euro
|48,8933
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1645
|0,03 %
|Altın (GR)
|5.875,53
|-0,01 %
|Altın (ONS)
|4.360,83
|0,12 %
|Brent
|60,8000
|-0,72 %