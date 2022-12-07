ABD’de şiddetli bir işgücü açığı var

ABD ekonomisi çok fazla işçi talep etmesine rağmen ülkede iş arayanların yaklaşık 2 katı kadar boş iş var. İşçi sayısından çok daha fazla açık pozisyona sahip olmak rekor düzeyde yüksek işten ayrılma oranlarına ve üretkenlik artışını aşan ücret artışlarına yol açarak, geniş tabanlı enflasyona katkıda bulundu. Bu durum yüzünden ABD Federal Rezervi, ekonominin doymak bilmez iş iştahını soğutma çabasıyla faiz oranlarını keskin bir şekilde artırdı.

Göçmenlik politikası işgücü açığını artırdı

Biden yönetiminin göçmenlik politikası; işgücü açığını artırıp, Fed'in faiz oranlarında agresif bir görünüm sergilemesini sağladı. İşçi sayısını kısıtlayan politika yapıcılar, ekonominin potansiyel çıktısını sınırlandırdığı gibi harcama düzeyini de azaltmış oldu. Halbuki daha yüksek göç; daha düşük faiz oranlarına, artan üretime ve daha fazla talebe yol açabilir. Peki ABD neden daha fazla göçmen kabul etmiyor?

Sorunun bir kısmı, vasıflı işçi vizeleri için çok az yer bırakan ve gerekli sözde vasıfsız işçiler için daha da az yer bırakan Amerika'nın yetersiz ve miadını doldurmuş 1986 tarihli Göçmenlik Yasası. Yeterli yasal yollar olmadan, ABD'nin şu anda sınırları içinde yaşayan yaklaşık 13 milyon belgesiz göçmen olması şaşırtıcı değil. ABD ekonomisinin onlar olmadan ne kadar küçük olacağını ancak hayal edebilirsiniz.

Biden yönetimi, tarım dışı, düşük vasıflı geçici işçiler için H2-B vize sınırını ikiye katlayarak yaklaşık 130 bin işçiye çıkararak doğru yönde bazı adımlar attı . Ancak bu, ekonominin ihtiyaçlarına göre çok küçük. Geçen yıl yüksek vasıflı işçiler için H1-B vizeleri için 300 binden fazla başvuru yapılmışken , H1-B programı 2006'dan bu yana yıllık 85 bin kişilik onay sınırına sahipti. Kongre'nin her iki meclisini de kontrol etmesine rağmen Demokratlar üst sınırı artırmak için hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Ayrıca bekleyen vize başvuruları Biden yönetimi altında yüzde 50'den fazla artarak 5.7 milyondan 8.8 milyona ulaştı. Birçok vize türü için bekleme süreleri de önemli ölçüde arttı. Örneğin, göçmen işçiler için tüm yeşil kart vizelerinin yarısı 2012'de 4.5 ay içinde işlenirken, 2022 itibarıyla bu vizelerin yüzde 80'inin işlenmesi 30 aydan fazla sürdü.

Daha fazla göç, göçmen girişimciliğini artıracaktır

Ülkeye daha fazla göçmen ve mültecinin girmesine izin verilirse ne olur? Bunu cevaplamak için sadece önceki göç dalgalarını incelememiz yeterli. Birkaç çalışmanın gösterdiği gibi, 125 bin Kübalı mülteciyi Miami'ye getiren 1980 Mariel tekne asansörü, o sırada ABD ekonomisi zayıf olsa da yerel halkın iş olanaklarını olumsuz etkilemedi. Büyük mülteci girişleri diğer ülkelere de fayda sağladı. Örneğin, 1990'ların başlarında Rus Yahudilerinin İsrail'e kitlesel göçü, ülkenin ‘startup ulusu’ markasını güçlendirmeye yardımcı olan bir ekonomik patlamaya yol açtı.

Benzer şekilde, 2015'ten bu yana 2 milyon Venezüellalı mültecinin Kolombiya'ya akışının ülke içi işsizlik veya ücretler üzerinde esasen hiçbir etkisi olmadı ancak ülkenin Latin Amerika ve ötesinde COVID sonrası en hızlı iyileşmelerden birine sahip olmasına yardımcı oldu. En önemlisi, Kolombiya, Venezüellalı göçmenlere iş piyasasına, sağlık hizmetleri sistemine ve eğitime tam erişim sağladı. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, Venezuelalılara yasal statü vermenin Kolombiya'daki göçmen girişimciliğini 10 kat artırdığını gösterdi. Özetle ABD, daha düşük faiz oranları ve daha fazla yabancı içeren dinamik bir ekonomi ile yüksek faiz oranları ve daha az göçmen içeren durgun bir ekonomi arasında karar vermeli. Amerikalıların yabancı düşmanlığının pahalı bir seçim olduğunu bilmeleri gerekiyor.